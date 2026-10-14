O Lyon garantiu um pequeno consolo financeiro após a eliminação na Champions League. O clube francês viu seu sonho europeu chegar ao fim na fase de playoffs, após um confronto equilibrado de ida e volta contra o Fenerbahce.

Apesar de ter superado o Sparta Praga nas fases preliminares, a equipe de Paulo Fonseca não conseguiu chegar à fase de liga da competição. Agora, volta suas atenções para a Liga Europa, na qual recentemente venceu o Anderlecht por 2 a 1.