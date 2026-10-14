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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Lyon recebe bolada de vários milhões de euros da Uefa apesar de eliminação dolorosa na Champions League

Lyon
Liga dos Campeões

O Olympique Lyon recebeu um bem-vindo reforço financeiro da Uefa, apesar da eliminação nos playoffs da Champions League. O clube francês ficou fora da lucrativa fase de grupos, mas ainda embolsou um prêmio de consolação de vários milhões de euros após a derrota para o Fenerbahce.

  • Decepção para o Lyon na Champions League

    O Lyon garantiu um pequeno consolo financeiro após a eliminação na Champions League. O clube francês viu seu sonho europeu chegar ao fim na fase de playoffs, após um confronto equilibrado de ida e volta contra o Fenerbahce.

    Apesar de ter superado o Sparta Praga nas fases preliminares, a equipe de Paulo Fonseca não conseguiu chegar à fase de liga da competição. Agora, volta suas atenções para a Liga Europa, na qual recentemente venceu o Anderlecht por 2 a 1.

  • FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP

    UEFA oferece prêmio de consolação financeiro

    Embora ficar de fora da principal competição de clubes da Europa seja uma grande decepção esportiva, a eliminação não deixou o clube de mãos vazias. A UEFA distribui pagamentos estruturais de solidariedade a todas as equipes que não conseguem superar os últimos obstáculos da fase de classificação.

    Segundo informações do Sportune, o órgão que rege o futebol europeu efetuou oficialmente um pagamento em 17 de setembro para compensar a eliminação nos playoffs.

  • Entenda o pagamento da UEFA

    O modelo oficial de distribuição financeira da UEFA garante um valor fixo de 4,29 milhões de euros a qualquer equipe eliminada na última fase dos playoffs. No entanto, outros relatos indicam que o valor total recebido pelo Lyon pode chegar a aproximadamente 4,6 milhões de euros.

    Mesmo assim, essa quantia representa apenas uma pequena fração dos valores disponíveis na competição principal. Os clubes que conseguem se classificar para a fase da Champions League recebem de imediato um aumento expressivo na premiação.

    As equipes participantes têm direito a um bônus garantido de 18,62 milhões de euros, antes de serem considerados os bônus por desempenho e as receitas comerciais.

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  • FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONAFP

    Equilibrando as contas na França

    Essa injeção essencial de recursos chega em um momento crucial para a diretoria do Lyon. O clube segue sob rigorosa supervisão financeira da DNCG, órgão responsável pelo controle financeiro do futebol francês, e terá de administrar com cuidado seus custos operacionais nos próximos meses.

    A direção do clube tem sido obrigada, recentemente, a trabalhar com um orçamento apertado. Para equilibrar as contas e cumprir as exigências regulatórias do futebol francês, tem dependido fortemente da venda de jogadores.

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