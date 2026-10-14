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Lyon recebe bolada de vários milhões de euros da Uefa apesar de eliminação dolorosa na Champions League
Decepção para o Lyon na Champions League
O Lyon garantiu um pequeno consolo financeiro após a eliminação na Champions League. O clube francês viu seu sonho europeu chegar ao fim na fase de playoffs, após um confronto equilibrado de ida e volta contra o Fenerbahce.
Apesar de ter superado o Sparta Praga nas fases preliminares, a equipe de Paulo Fonseca não conseguiu chegar à fase de liga da competição. Agora, volta suas atenções para a Liga Europa, na qual recentemente venceu o Anderlecht por 2 a 1.
- AFP
UEFA oferece prêmio de consolação financeiro
Embora ficar de fora da principal competição de clubes da Europa seja uma grande decepção esportiva, a eliminação não deixou o clube de mãos vazias. A UEFA distribui pagamentos estruturais de solidariedade a todas as equipes que não conseguem superar os últimos obstáculos da fase de classificação.
Segundo informações do Sportune, o órgão que rege o futebol europeu efetuou oficialmente um pagamento em 17 de setembro para compensar a eliminação nos playoffs.
Entenda o pagamento da UEFA
O modelo oficial de distribuição financeira da UEFA garante um valor fixo de 4,29 milhões de euros a qualquer equipe eliminada na última fase dos playoffs. No entanto, outros relatos indicam que o valor total recebido pelo Lyon pode chegar a aproximadamente 4,6 milhões de euros.
Mesmo assim, essa quantia representa apenas uma pequena fração dos valores disponíveis na competição principal. Os clubes que conseguem se classificar para a fase da Champions League recebem de imediato um aumento expressivo na premiação.
As equipes participantes têm direito a um bônus garantido de 18,62 milhões de euros, antes de serem considerados os bônus por desempenho e as receitas comerciais.
- AFP
Equilibrando as contas na França
Essa injeção essencial de recursos chega em um momento crucial para a diretoria do Lyon. O clube segue sob rigorosa supervisão financeira da DNCG, órgão responsável pelo controle financeiro do futebol francês, e terá de administrar com cuidado seus custos operacionais nos próximos meses.
A direção do clube tem sido obrigada, recentemente, a trabalhar com um orçamento apertado. Para equilibrar as contas e cumprir as exigências regulatórias do futebol francês, tem dependido fortemente da venda de jogadores.
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