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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Lyon, Paulo Fonseca: "A gestão das substituições? É fácil falar depois das partidas. A razão é que talvez eu seja um treinador de m..."

Lyon
Liga dos Campeões
P. Fonseca

Paulo Fonseca está muito irritado após a derrota do Lyon para o Fenerbahçe no jogo de volta do playoff para acessar a fase de liga da Champions League. O treinador do OL respondeu assim a um jornalista, que o atacou pela gestão das substituições: "É sempre a mesma pergunta, estou acostumado. No fim da partida é fácil falar, falar das substituições, é sempre a mesma coisa. Talvez a razão seja que eu sou um treinador de m... Essa é a explicação".

  • Obrigados a vender

    Depois, sobre a partida: "Faltou agressividade, sobretudo pelos lados. O Fenerbahçe é uma ótima equipe. A classificação para nós era muito importante para continuar a temporada com este grupo, depois desta derrota somos obrigados a vender alguns jogadores. É a realidade dos fatos".

    • Publicidade

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