Lyon, Paulo Fonseca: "A gestão das substituições? É fácil falar depois das partidas. A razão é que talvez eu seja um treinador de m..."

Paulo Fonseca está muito irritado após a derrota do Lyon para o Fenerbahçe no jogo de volta do playoff para acessar a fase de liga da Champions League. O treinador do OL respondeu assim a um jornalista, que o atacou pela gestão das substituições: "É sempre a mesma pergunta, estou acostumado. No fim da partida é fácil falar, falar das substituições, é sempre a mesma coisa. Talvez a razão seja que eu sou um treinador de m... Essa é a explicação".