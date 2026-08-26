Aconteceu de tudo no fim de Lyon-Fenerbahçe, jogo de volta dos playoffs da Champions League que terminou com triunfo dos turcos, que garantiram vaga na League Phase. Grande frustração para os franceses, donos da casa, que no fim descontaram sobretudo no meio-campista do Fenerbahçe, ex-Lazio, Matteo Guendouzi. O francês, de fato, como ex-Olympique de Marselha e ídolo do OM, provocou os rivais e desencadeou uma briga após o apito final.
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Lyon-Fenerbahçe, Guendouzi provoca e causa uma confusão generalizada: o gesto, a referência ao Olympique de Marselha e o dedo do meio. Acontece de tudo
Momentos de tensão no fim de Lyon-Fener. Enquanto os turcos comemoravam a classificação, Guendouzi quis provocar os rivais fazendo, entre outras coisas, o sinal de Jul (um rapper de Marselha). O gesto desencadeou a reação dos torcedores do Lyon e dos jogadores, que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Houve uma briga em campo, com os jogadores sendo separados pelas comissões técnicas. Filmado pelas câmeras, o ex-Lazio depois gritou "Allez l’OM", ou seja, "Força, Marselha".
Os momentos mais tensos, porém, ainda estavam por vir. Enquanto as duas equipes deixavam o campo em direção aos vestiários, alguns jogadores de ambos os clubes entraram em confronto no túnel. Nas redes sociais, logo viralizaram alguns vídeos que mostram um grande nervosismo generalizado e uma verdadeira caça ao homem. Nos espaços apertados do túnel, houve um tumulto que envolveu mais de vinte jogadores e membros da comissão, entre socos, tapas e perseguições alucinadas. Além de Guendouzi, entre os mais exaltados também estava o ex-Juve Openda que, em um vídeo, aparece examinando um ferimento no rosto acabado de ser provocado por um adversário.
Tudo, porém, já começa no pré-jogo. Vaiado desde o aquecimento e durante toda a partida no Groupama Stadium, Guendouzi se dirigiu ao setor dos torcedores do OL e mostrou várias vezes o dedo do meio para eles. Por esse gesto, o ex-Lazio pode até ser suspenso , mas as punições podem atingir vários dos protagonistas dessa briga de saloon.
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