Momentos de tensão no fim de Lyon-Fener. Enquanto os turcos comemoravam a classificação, Guendouzi quis provocar os rivais fazendo, entre outras coisas, o sinal de Jul (um rapper de Marselha). O gesto desencadeou a reação dos torcedores do Lyon e dos jogadores, que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Houve uma briga em campo, com os jogadores sendo separados pelas comissões técnicas. Filmado pelas câmeras, o ex-Lazio depois gritou "Allez l’OM", ou seja, "Força, Marselha".





Os momentos mais tensos, porém, ainda estavam por vir. Enquanto as duas equipes deixavam o campo em direção aos vestiários, alguns jogadores de ambos os clubes entraram em confronto no túnel. Nas redes sociais, logo viralizaram alguns vídeos que mostram um grande nervosismo generalizado e uma verdadeira caça ao homem. Nos espaços apertados do túnel, houve um tumulto que envolveu mais de vinte jogadores e membros da comissão, entre socos, tapas e perseguições alucinadas. Além de Guendouzi, entre os mais exaltados também estava o ex-Juve Openda que, em um vídeo, aparece examinando um ferimento no rosto acabado de ser provocado por um adversário.





Tudo, porém, já começa no pré-jogo. Vaiado desde o aquecimento e durante toda a partida no Groupama Stadium, Guendouzi se dirigiu ao setor dos torcedores do OL e mostrou várias vezes o dedo do meio para eles. Por esse gesto, o ex-Lazio pode até ser suspenso , mas as punições podem atingir vários dos protagonistas dessa briga de saloon.