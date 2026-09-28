De acordo com o Marca, Rodrygo deu nesta segunda-feira um dos passos mais aguardados em sua recuperação pessoal. O brasileiro voltou a sentir o toque da bola em Valdebebas, um gesto que parece rotineiro, mas carrega um peso imenso para um atleta que passou mais de meio ano longe dos gramados. Este momento representa a reta final de uma jornada que o ponta vem encarando com enorme paciência desde o inverno passado, com a linha de chegada finalmente à vista.

Para entender de fato a importância desse avanço, é preciso voltar à noite de 2 de março. Durante um confronto em casa contra o Getafe, no Santiago Bernabeu, tudo escureceu para o ex-jogador do Santos em uma sequência devastadora que descarrilou completamente sua temporada. O diagnóstico médico foi arrasador: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito.