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Luz no fim do túnel! Rodrygo dá passo importante na recuperação de lesão no Real Madrid ao tocar na bola pela primeira vez em seis meses
Um longo caminho para a recuperação da estrela brasileira
De acordo com o Marca, Rodrygo deu nesta segunda-feira um dos passos mais aguardados em sua recuperação pessoal. O brasileiro voltou a sentir o toque da bola em Valdebebas, um gesto que parece rotineiro, mas carrega um peso imenso para um atleta que passou mais de meio ano longe dos gramados. Este momento representa a reta final de uma jornada que o ponta vem encarando com enorme paciência desde o inverno passado, com a linha de chegada finalmente à vista.
Para entender de fato a importância desse avanço, é preciso voltar à noite de 2 de março. Durante um confronto em casa contra o Getafe, no Santiago Bernabeu, tudo escureceu para o ex-jogador do Santos em uma sequência devastadora que descarrilou completamente sua temporada. O diagnóstico médico foi arrasador: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito.
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Navegando pelo processo de reabilitação em Valdebebas
Após sua lesão, Rodrygo foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida em 10 de março, marcando o início de um período de recuperação estimado entre oito e nove meses. Ao longo desse processo exaustivo, o atacante vem cumprindo suas metas de recuperação sem pressa, plenamente ciente de que a impaciência é a maior inimiga quando se trata de reconstruções no joelho.
O primeiro grande avanço ocorreu no início de setembro, quando o brasileiro voltou ao gramado da Ciudad Deportiva para realizar corridas individuais. Ele celebrou esse marco com seus seguidores nas redes sociais, afirmando: "Que sensação maravilhosa estar de volta correndo no campo!" Agora, após várias semanas de intensa preparação física, esse trote controlado evoluiu para trabalho técnico com bola.
Na expectativa por um retorno do ponta no inverno
Agora que a bola voltou aos seus pés, Rodrygo está entrando na fase final de um processo de recuperação que o clube espera concluir entre dezembro e janeiro. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, acompanha de perto sua evolução e visitou Valdebebas no mês passado para verificar a condição do atacante, plenamente ciente de que Rodrygo segue sendo parte vital de seus planos para a seleção.
Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, vindo do clube brasileiro Santos, e desde então se firmou como uma peça fundamental no Santiago Bernabéu. O atacante disputou 297 partidas pelo Real Madrid em todas as competições, marcou 71 gols e conquistou uma vasta coleção de títulos, com destaque para três troféus de La Liga e dois da Champions League.
- AFP
Pressão aumenta à medida que o Real Madrid fica atrás do Barcelona
José Mourinho estará desesperado para contar novamente com Rodrygo, principalmente diante da queda de rendimento de Vinicius Junior nesta temporada. O Real Madrid teve um início lento em sua campanha nacional sob o comando do técnico português e, no momento, ocupa a quarta colocação na classificação de La Liga, com 15 pontos em seus primeiros sete jogos, já seis pontos atrás do líder Barcelona.
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