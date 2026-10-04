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Lutando por seu espaço! Jules Kounde promete retomar sua vaga no Barcelona de Eric Garcia enquanto o lateral reage à chegada de Zidane à França
Kounde aceita a responsabilidade por ter ido para o banco no Barcelona
O defensor do Barcelona Kounde enfrentou um início desafiador na atual temporada, vendo seu nome aparecer com frequência entre os reservas por decisão de Hansi Flick. Enquanto alguns jogadores poderiam demonstrar frustração com a perda de status, o jogador de 27 anos adotou uma postura notavelmente sincera diante da situação. Falando antes do confronto da França com a Bélgica pela Liga das Nações, Kounde se recusou a dar desculpas para seu papel secundário no clube e, em vez disso, apontou para sua própria falta de consistência durante a temporada passada.
'É uma decisão do meu treinador. Eu me sinto muito bem fisicamente. Não tenho nenhuma lesão. Se estou tendo menos minutos, é por causa da temporada passada, quando fiquei bem abaixo do meu nível', confessou Kounde, como citado pelo Mundo Deportivo. O ex-jogador do Sevilla parece pronto para abraçar a disputa para recuperar sua vaga entre os titulares, vendo a concorrência de Garcia como um obstáculo necessário. 'É uma consequência e um desafio que aceito com prazer. Vou ter que trabalhar, que é o que normalmente faço. Cabe a mim recuperar minhas melhores sensações. Sei que, quando estiver na minha melhor condição, vou ter minutos.'
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Adaptando-se à vida sob o comando de Zinedine Zidane
As dificuldades do zagueiro em seu clube coincidiram com um período de transição significativa no cenário internacional. Após a saída do técnico de longa data Didier Deschamps, a França entrou em uma nova era sob o comando da lenda do Real Madrid Zinedine Zidane. Embora Kounde tenha sido peça constante no regime anterior, sua situação sob Zidane tem sido um tanto instável. Depois de começar jogando e atuar durante os 90 minutos completos na estreia de Zidane contra a Turkiye, em setembro, Kounde ficou notavelmente fora da escalação nos jogos seguintes, contra Bélgica e Itália.
Apesar da incerteza em relação à sua vaga entre os titulares, Kounde ficou impressionado com o impacto inicial do campeão da Copa do Mundo de 1998. Ele descreveu Zidane como um técnico que prioriza a comunicação e a agressividade tática. "Ele é um treinador muito próximo de seus jogadores, que gosta de conversar dentro e fora de campo, assim como sua comissão técnica. Todos estão dispostos a dar conselhos para tentar melhorar. Não gosto de comparar, mas o treinador busca fazer de nós um time agressivo", explicou o defensor durante sua entrevista coletiva.
Mudanças táticas no papel dos laterais
Além da escolha da equipe, Kounde também está se adaptando a exigências táticas específicas impostas a ele por Zidane, enquanto a França dá sequência à sua campanha na Liga das Nações. Les Bleus atualmente lidera seu grupo com sete pontos, depois de duas vitórias consecutivas por 1 a 0 fora de casa contra Turkiye e Bélgica, antes de empatar por 1 a 1 em casa com a Itália na última rodada. A França está à frente da Bélgica, segunda colocada, com seis pontos, da Itália, em terceiro, com quatro, e da lanterna Turkiye, que ainda não somou pontos.
"Não sei se houve uma mudança radical, mas isso está alinhado ao desejo coletivo do técnico de ter controle, especialmente com a bola", observou Kounde. "Essa é uma das áreas em que tenho muita margem para melhorar, para ser menos ineficiente. Também posso ser mais direto. Além disso, ele me pede para me juntar ao ataque quando eu puder, mas isso não é novidade."
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O caminho de volta ao time titular
Com um confronto crucial da Liga das Nações contra a Bélgica se aproximando em Saint-Denis, Kounde está ansioso para provar que continua sendo uma peça importante para a França. Uma grande atuação no cenário internacional pode ser exatamente o impulso de que ele precisa para mudar sua situação no clube sob o comando de Flick.
De fato, esse possível impulso no cenário internacional chega em um momento crítico, diante de sua clara falta de minutos em campo na Catalunha. O defensor francês ficou no banco sem ser utilizado nos últimos três jogos do Barcelona em La Liga, depois de ter atuado por apenas 10 minutos nas duas primeiras partidas da equipe na liga. No geral, Kounde soma apenas cinco aparições em todas as competições pelo gigante catalão nesta temporada.
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