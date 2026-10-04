O defensor do Barcelona Kounde enfrentou um início desafiador na atual temporada, vendo seu nome aparecer com frequência entre os reservas por decisão de Hansi Flick. Enquanto alguns jogadores poderiam demonstrar frustração com a perda de status, o jogador de 27 anos adotou uma postura notavelmente sincera diante da situação. Falando antes do confronto da França com a Bélgica pela Liga das Nações, Kounde se recusou a dar desculpas para seu papel secundário no clube e, em vez disso, apontou para sua própria falta de consistência durante a temporada passada.

'É uma decisão do meu treinador. Eu me sinto muito bem fisicamente. Não tenho nenhuma lesão. Se estou tendo menos minutos, é por causa da temporada passada, quando fiquei bem abaixo do meu nível', confessou Kounde, como citado pelo Mundo Deportivo. O ex-jogador do Sevilla parece pronto para abraçar a disputa para recuperar sua vaga entre os titulares, vendo a concorrência de Garcia como um obstáculo necessário. 'É uma consequência e um desafio que aceito com prazer. Vou ter que trabalhar, que é o que normalmente faço. Cabe a mim recuperar minhas melhores sensações. Sei que, quando estiver na minha melhor condição, vou ter minutos.'