Getty Images Sport
Traduzido por
“Lutando por cada troféu” – Michael Carrick revela as ambições do Manchester United para a temporada 2026-27, enquanto os Red Devils se preparam para os desafios da Premier League e da Liga dos Campeões
Os Red Devils buscam voltar aos dias de glória
Carrick se recusa a moderar as expectativas em Old Trafford, afirmando com ousadia que seu time do United está pronto para disputar “todos os troféus disponíveis” na temporada 2026-27. Depois de ter conseguido estabilizar o time após a saída de Ruben Amorim, o ex-meio-campista da Inglaterra recebeu a missão de levar os Red Devils de volta ao topo do futebol mundial.
“Sabemos que temos o que é preciso para vencer os melhores times desta liga”, escreveu Carrick em uma mensagem aos torcedores no anuário oficial do clube. “Agora, o desafio é fazer isso ao longo de toda a temporada da Premier League, ao mesmo tempo em que lutamos por todos os troféus ao nosso alcance. Temos um grupo fantástico de jogadores e acreditamos que eles possuem o talento, o comprometimento e a determinação necessários para ter sucesso aqui. Eles adoram estar no clube, e podemos ver o quanto estão empenhados nisso; isso nos dá a confiança de saber que estamos realmente construindo algo e caminhando na direção certa.”
- IMAGO / Pro Sports Images
Impacto impressionante leva a contrato definitivo
O otimismo de Carrick tem origem na notável reviravolta que ele orquestrou após assumir o comando em janeiro. Ele levou o United da sexta colocação para um confortável terceiro lugar, garantindo o retorno à competição de elite da Europa. A recuperação do clube foi tão impressionante que nenhuma equipe da Premier League venceu mais partidas do que as 12 do United durante sua gestão de 17 jogos no final da última temporada.
Esse desempenho rendeu a Carrick um contrato de dois anos para comandar o clube de forma permanente. Refletindo sobre sua chegada, Carrick observou: “Nos primeiros dias após meu retorno ao clube, eu e a comissão técnica conversamos com os jogadores sobre a enorme oportunidade que todos temos de representar o Manchester United, que significa tanto para tantas pessoas, e sobre a importância de abraçar o desafio de jogar pelo nosso clube. Os jogadores certamente fizeram isso e muito mais, e podemos nos orgulhar muito do progresso que o grupo alcançou nos últimos meses.”
Rooney pede realismo em Old Trafford
Apesar do discurso combativo do técnico, a lenda do clube, Wayne Rooney, pediu aos torcedores que mantenham os pés no chão. Embora reconheça a mudança no clima, Rooney acredita que entrar de cabeça na disputa pelo título com o Manchester City e o Arsenal pode ser um passo muito ambicioso no futuro imediato. Ele sugere que terminar novamente entre os quatro primeiros e conquistar uma taça nacional representariam um avanço realista para a próxima temporada. “Todos nós queremos que eles ganhem o campeonato, mas é preciso ser realista... Acho que vai ser muito difícil, mas temos que tentar melhorar”, disse Rooney.
No entanto, Carrick continua focado no máximo possível, afirmando: “Temos uma enorme responsabilidade aqui de vencer e jogar um futebol empolgante. Isso nunca muda, e devemos sempre nos esforçar para disputar os maiores troféus. Há passos a serem dados, mas estamos em uma boa posição para dá-los.”
- Getty Images Sport
Reforço no meio-campo é fundamental para as ambições de conquistar títulos
Para apoiar as ambições grandiosas de Carrick, espera-se que o United seja agressivo na janela de transferências de verão. Com a saída oficial de Casemiro, a prioridade é reforçar o meio-campo. A contratação de Ederson, da Atalanta, está quase fechada, apesar dos relatos de que as negociações teriam fracassado, mas a equipe de contratações não vai parar por aí, já que busca montar um elenco capaz de lidar com a densa agenda de jogos.
Nomes como Aurelien Tchouaméni, do Real Madrid, Alex Scott, do Bournemouth, e Andrey Santos, do Chelsea, têm sido cogitados como possíveis reforços. Carrick está ansioso para ter seu elenco definido para o retorno das noites de Liga dos Campeões em Old Trafford, enquanto busca conquistar o primeiro título da Premier League do clube desde 2013. O técnico concluiu: “Mal posso esperar para liderar o time na próxima temporada e ver aquelas noites especiais da Europa voltarem a Old Trafford. Estamos prontos para seguir em frente e proporcionar a vocês mais daqueles grandes momentos que definem o United.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.