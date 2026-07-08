Carrick se recusa a moderar as expectativas em Old Trafford, afirmando com ousadia que seu time do United está pronto para disputar “todos os troféus disponíveis” na temporada 2026-27. Depois de ter conseguido estabilizar o time após a saída de Ruben Amorim, o ex-meio-campista da Inglaterra recebeu a missão de levar os Red Devils de volta ao topo do futebol mundial.

“Sabemos que temos o que é preciso para vencer os melhores times desta liga”, escreveu Carrick em uma mensagem aos torcedores no anuário oficial do clube. “Agora, o desafio é fazer isso ao longo de toda a temporada da Premier League, ao mesmo tempo em que lutamos por todos os troféus ao nosso alcance. Temos um grupo fantástico de jogadores e acreditamos que eles possuem o talento, o comprometimento e a determinação necessários para ter sucesso aqui. Eles adoram estar no clube, e podemos ver o quanto estão empenhados nisso; isso nos dá a confiança de saber que estamos realmente construindo algo e caminhando na direção certa.”



