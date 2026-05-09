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Luke Shaw fica impressionado com o estilo de vida de Cristiano Ronaldo e a mentalidade “bem agressiva” de Zlatan Ibrahimovic, enquanto o astro do Manchester United escolhe seus ídolos
Shaw reflete sobre os jogadores que influenciaram sua carreira
O zagueiro do Manchester United falou sobre os jogadores que mais o marcaram ao longo de sua carreira. Shaw destacou Ronaldo como a figura de destaque entre seus ex-companheiros, especialmente durante a segunda passagem do atacante português por Old Trafford. Ele também admitiu ter ficado impressionado com o físico de Ibrahimovic, de quem disse que tinha uma abordagem intensa, não só nas partidas, mas até mesmo nos treinos mais descontraídos.
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Shaw elogia o profissionalismo de Ronaldo
Ronaldo voltou ao Manchester United em 2021 e, apesar do final polêmico dessa passagem, Shaw disse que testemunhar de perto a rotina diária do pentacampeão da Bola de Ouro foi uma experiência marcante. Em entrevista recente, Shaw explicou como a dedicação de Ronaldo se destacou imediatamente quando os dois treinaram juntos em Carrington.
"Sinto que tive muita sorte com os jogadores com quem atuei", disse o lateral-esquerdo no site oficial do clube. "Eu poderia citar muitos, mas acho que o principal é, e tem que ser, Cristiano. Sinto que dá para perceber facilmente por que ele está no topo há tanto tempo. Sua dedicação, o quanto ele é profissional."
“Ele é um dos melhores jogadores do mundo há incontáveis anos, mas basta ver como ele vive, como se prepara, sabe, a dedicação dele ao que faz antes e depois do treino. Sinceramente, foi uma verdadeira alegria poder ver isso.”
Impressionado com a mentalidade de Ibrahimovic
Shaw também destacou a mentalidade que Ibrahimovic trouxe para Old Trafford após a chegada do atacante sueco em 2016. O lateral-esquerdo chegou a admitir que uma equipe precisa ter uma figura como Ibrahimovic no vestiário.
"Acho que nunca encontrei alguém assim antes", admitiu ele. "Sua mentalidade vencedora era algo que eu acho que nunca tinha visto. Muitos jogadores de ponta têm mentalidade vencedora, mas a dele era muito, muito forte. Mesmo em pequenos jogos de treino, ele sempre queria vencer. Quer dizer, se você não ganhasse e estivesse no time dele, você ia saber disso.
"Ele era realmente, realmente agressivo. E ele era assim, mas acho que você precisa de pessoas assim no seu time. Você precisa de alguém assim. Ele era realmente, como eu disse, dedicado também. Acho que ele também estava no auge da carreira. Mas sim, ele tinha um caráter muito bom, e todo mundo o amava. Acho que não havia uma única pessoa que não se desse bem com ele."
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Uma figura insubstituível no Manchester United
Shaw continua sendo uma peça fundamental do elenco do Manchester United nesta temporada, tendo sido titular em todas as 35 partidas da Premier League. Com contrato válido até 2027 e os Red Devils garantidos na Liga dos Campeões na próxima temporada, o jogador de 30 anos buscará ajudar o United a alcançar o seu melhor desempenho nas competições europeias.