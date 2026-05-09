Luke Shaw fica impressionado com o estilo de vida de Cristiano Ronaldo e a mentalidade “bem agressiva” de Zlatan Ibrahimovic, enquanto o astro do Manchester United escolhe seus ídolos

Ronaldo voltou ao Manchester United em 2021 e, apesar do final polêmico dessa passagem, Shaw disse que testemunhar de perto a rotina diária do pentacampeão da Bola de Ouro foi uma experiência marcante. Em entrevista recente, Shaw explicou como a dedicação de Ronaldo se destacou imediatamente quando os dois treinaram juntos em Carrington.

"Sinto que tive muita sorte com os jogadores com quem atuei", disse o lateral-esquerdo no site oficial do clube. "Eu poderia citar muitos, mas acho que o principal é, e tem que ser, Cristiano. Sinto que dá para perceber facilmente por que ele está no topo há tanto tempo. Sua dedicação, o quanto ele é profissional."

“Ele é um dos melhores jogadores do mundo há incontáveis anos, mas basta ver como ele vive, como se prepara, sabe, a dedicação dele ao que faz antes e depois do treino. Sinceramente, foi uma verdadeira alegria poder ver isso.”