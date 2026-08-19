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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lukaku: "O pior ano da minha vida. Na Itália, disseram essas coisas para me boicotar"

R. Lukaku
Napoli
Fenerbahçe

O atacante belga, agora no Fenerbahçe, faz um balanço da última temporada e explica os motivos que o levaram a deixar o Napoli

Romelu Lukaku, ex centroavante de Inter, Roma e Napoli, transferido nesta janela do Napoli para o Fenerbahce, falou à TV belga. A seguir, suas palavras, reproduzidas pelo Sportmediaset, que certamente vão dar o que falar.


"Assinei por uma temporada com opção para outra e espero honrar esses dois anos. Depois disso, voltarei para casa", explica o atacante belga, nascido em 1993. "Em breve estarei novamente em forma, sempre disse que quero continuar até 2030, também com a seleção. Depois disso, será game over: há muitos jogadores que conseguem jogar futebol até os 40 anos. É uma questão de mentalidade: se você sempre dá ouvidos às opiniões dos outros, fica infeliz, mas eu cuido de mim mesmo. Agora voltei".

  • Sobre a temporada passada, ele não usa meias-palavras: "Foi o pior ano da minha vida". Vale lembrar que Lukaku viveu no último ano o luto pela morte do pai, Roger, os muitos problemas físicos e o rompimento com o Napoli.


    Lukaku prossegue: "Por que escolhi ir embora? Ouvi coisas e foram feitas escolhas… Só isso. Se foi assim, então foi melhor para mim ir embora. A afirmação de que não estou em forma é simplesmente falsa. Provavelmente disseram isso na Itália para me boicotar. Estou 100% em forma para jogar".

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