Lukaku: "O pior ano da minha vida. Na Itália, disseram essas coisas para me boicotar"

Romelu Lukaku, ex centroavante de Inter, Roma e Napoli, transferido nesta janela do Napoli para o Fenerbahce, falou à TV belga. A seguir, suas palavras, reproduzidas pelo Sportmediaset, que certamente vão dar o que falar.





"Assinei por uma temporada com opção para outra e espero honrar esses dois anos. Depois disso, voltarei para casa", explica o atacante belga, nascido em 1993. "Em breve estarei novamente em forma, sempre disse que quero continuar até 2030, também com a seleção. Depois disso, será game over: há muitos jogadores que conseguem jogar futebol até os 40 anos. É uma questão de mentalidade: se você sempre dá ouvidos às opiniões dos outros, fica infeliz, mas eu cuido de mim mesmo. Agora voltei".