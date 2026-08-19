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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lukaku: "Em Nápoles, o pior ano da minha vida. Na Itália, disseram essas coisas para me boicotar"

R. Lukaku
Napoli
Fenerbahçe

O atacante belga, agora no Fenerbahçe, faz um balanço da última temporada e explica os motivos que o levaram a deixar o Napoli

Romelu Lukaku, ex centroavante de Inter, Roma e Napoli, transferido nesta janela do Napoli para o Fenerbahce, falou à TV belga. A seguir, as palavras do atacante, reproduzidas pelo Sportmediaset, que não deixarão de gerar discussão.


"Assinei por uma temporada com opção por outra, espero poder honrar esses dois anos, depois disso voltarei para casa", explica o atacante belga, nascido em 1993. "Em breve estarei em forma de novo, sempre disse que quero continuar até 2030, também com a seleção. Depois, será game over: há muitos jogadores que conseguem jogar futebol até os 40 anos. É uma questão de mentalidade: se você sempre dá ouvidos às opiniões dos outros, acaba infeliz, mas eu cuido de mim mesmo. Agora voltei".

  • Sobre a temporada passada, ele não mede palavras: "Foi o pior ano da minha vida". Vale lembrar que Lukaku viveu no último ano o luto pela morte do pai, Roger, os muitos problemas físicos e o rompimento com o Napoli.


    Lukaku prossegue: "Por que escolhi ir embora? Ouvi algumas coisas e algumas escolhas foram feitas… Só isso. Se foi assim, então foi melhor para mim ir embora. A afirmação de que não estou em forma é simplesmente falsa. Provavelmente disseram isso na Itália para me boicotar. Estou 100% em forma para jogar".

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