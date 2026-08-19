Romelu Lukaku, ex centroavante de Inter, Roma e Napoli, transferido nesta janela do Napoli para o Fenerbahce, falou à TV belga. A seguir, as palavras do atacante, reproduzidas pelo Sportmediaset, que não deixarão de gerar discussão.





"Assinei por uma temporada com opção por outra, espero poder honrar esses dois anos, depois disso voltarei para casa", explica o atacante belga, nascido em 1993. "Em breve estarei em forma de novo, sempre disse que quero continuar até 2030, também com a seleção. Depois, será game over: há muitos jogadores que conseguem jogar futebol até os 40 anos. É uma questão de mentalidade: se você sempre dá ouvidos às opiniões dos outros, acaba infeliz, mas eu cuido de mim mesmo. Agora voltei".