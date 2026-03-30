Lukaku: "A verdade é que estou lesionado. Não estou virando as costas ao Napoli, mas preciso estar clinicamente 100%"

Após dias de especulações e rumores sobre a ausência de Romelu Lukaku em Nápoles, os possíveis ultimatos e as ameaças de ações judiciais, foi o próprio atacante belga quem se pronunciou para esclarecer sua situação. Por meio de uma postagem publicada em sua conta no Instagram, ele se manifestou, revelando o motivo pelo qual está prolongando sua permanência na Bélgica.





O ex-jogador da Inter e da Roma revelou que não se sente bem e que realizou exames na Bélgica com médicos e preparadores físicos, que detectaram uma inflamação no flexor do quadril. Daí a decisão de fazer a reabilitação em seu país e não em Nápoles, para poder estar “clinicamente 100%”. Lukaku, no entanto, esclareceu que “nunca virará as costas para o Napoli”.