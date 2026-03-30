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Grafica Lukaku Napoli 2025 26Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Lukaku: "A verdade é que estou lesionado. Não estou virando as costas ao Napoli, mas preciso estar clinicamente 100%"

Napoli
R. Lukaku

O atacante belga finalmente se pronunciou para esclarecer a confusão em torno de sua ausência em Nápoles, com uma postagem no Instagram na qual revelou estar lesionado.

Após dias de especulações e rumores sobre a ausência de Romelu Lukaku em Nápoles, os possíveis ultimatos e as ameaças de ações judiciais, foi o próprio atacante belga quem se pronunciou para esclarecer sua situação. Por meio de uma postagem publicada em sua conta no Instagram, ele se manifestou, revelando o motivo pelo qual está prolongando sua permanência na Bélgica.


O ex-jogador da Inter e da Roma revelou que não se sente bem e que realizou exames na Bélgica com médicos e preparadores físicos, que detectaram uma inflamação no flexor do quadril. Daí a decisão de fazer a reabilitação em seu país e não em Nápoles, para poder estar “clinicamente 100%”. Lukaku, no entanto, esclareceu que “nunca virará as costas para o Napoli”.

  • O QUE ACONTECEU

    O caso Lukaku surgiu após as declarações do técnico da Bélgica, Rudi Garcia, que inicialmente havia convocado o atacante belga, mas depois confirmou que ele seria dispensado e voltaria ao Napoli.


    “Romelu Lukaku não participará dos próximos amistosos da seleção belga contra os Estados Unidos e o México. O jogador do Napoli retornará ao clube para otimizar sua condição física”.


    Lukaku, porém, não voltou ao Napoli, gerando confusão em torno de sua ausência em Castel Volturno, conforme combinado.

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  • A MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS: "ESTOU LESIONADO"

    "Esta temporada foi difícil para mim — escreveu Lukaku —, tive que lidar com uma lesão e com uma perda pessoal. Sei que nos últimos dias tem havido muita especulação sobre a minha situação, e é importante esclarecer tudo.


    A verdade é que, nas últimas semanas, não me sentia bem fisicamente. Fiz exames quando estava na Bélgica, e descobriu-se que havia uma inflamação no flexor do quadril.


    Considerando que este é o segundo problema que tive desde que voltei, no início de novembro, optei por fazer a reabilitação na Bélgica”

  • "NÃO VOU DESISTIR, MAS PRECISO ESTAR 100% RECUPERADO"

    "Acho que vocês viram a entrevista que concedi em Verona. Nunca vou virar as costas para o Napoli, só quero jogar e vencer com o meu time. Mas, neste momento, preciso ter certeza de que estou 100% fisicamente: não estive assim recentemente e isso me afetou mentalmente"

  • "VOU AJUDAR O NÁPOLES"

    "Este ano foi difícil, mas no final vou conseguir e vou ajudar o Napoli e a minha seleção a alcançar seus respectivos objetivos. É a única coisa que quero"

  • Lukaku storia InstagramInstagram


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