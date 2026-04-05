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Luka Vuskovic dá esperanças de permanecer no Tottenham em meio a especulações sobre uma transferência para o Barcelona
Um futuro promissor no norte de Londres
Vuskovic confirmou suas intenções em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. O jogador de 19 anos está atualmente aprimorando seu jogo por empréstimo no Hamburgo, da Bundesliga, onde suas atuações brilhantes têm chamado a atenção. O jovem havia inicialmente concordado em se transferir do Hajduk Split para o Spurs no verão passado, mas passou a atual temporada aprimorando suas habilidades no exterior. Seu rendimento tem sido notavelmente alto para um zagueiro central, com cinco gols em 25 partidas. Esse faro de gol, combinado com sua presença defensiva, prova que sua cotação está subindo rapidamente no continente.
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Vuskovic se pronuncia sobre os rumores de transferência
Ao falar diretamente sobre as especulações em torno de seu futuro, Vuskovic manteve-se realista em relação ao mercado de transferências, mas destacou seu compromisso de longo prazo. O zagueiro deu exatamente a garantia de que o clube precisa neste momento. “No futebol, nunca se sabe”, disse Vuskovic. “Pode acontecer no ano que vem ou daqui a dez anos. Não quero prometer nada a ninguém. Depois desta temporada, serei jogador do Tottenham novamente. Tenho contrato lá até 2030.” Esse compromisso total acaba com os temores de que ele possa buscar uma transferência definitiva para outro clube antes de fazer sua estreia oficial pelo clube de origem.
Reorganização defensiva para De Zerbi
O retorno do jovem zagueiro central representará um impulso vital para De Zerbi, já que o Tottenham tem pela frente um verão de grandes mudanças. Espera-se que a defesa tenha uma cara bem diferente na próxima temporada, com o veterano Ben Davies provavelmente deixando o clube ao término de seu contrato. Davies está fora do restante da campanha devido a uma fratura no tornozelo. Além disso, o clube enfrenta a ameaça de um rebaixamento inesperado, o que coloca em dúvida o futuro da dupla de estrelas Cristian Romero e Micky van de Ven. Essa incerteza é agravada pelo forte interesse de clubes estrangeiros. Romero tem sido fortemente associado a uma transferência para o Atlético de Madrid, enquanto Van de Ven atraiu grande atenção dos gigantes espanhóis, já que o Barcelona o colocou como alvo principal ao lado do Real Madrid. Se o Spurs tiver que perder jogadores internacionais consagrados, precisará que Vuskovic comece com o pé direito. Por enquanto, o jovem se concentra em terminar a temporada com força antes que seu empréstimo expire em 30 de junho.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham ocupa a 17ª posição na Premier League, com 30 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. De Zerbi enfrenta uma reta final difícil, começando em Sunderland, no dia 12 de abril. Partidas decisivas contra o Wolverhampton Wanderers e o Leeds United aguardam a equipe, além de desafios difíceis contra o Aston Villa e o Chelsea, antes do confronto final contra o Everton, no dia 24 de maio. Cada ponto é crucial.