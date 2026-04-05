O retorno do jovem zagueiro central representará um impulso vital para De Zerbi, já que o Tottenham tem pela frente um verão de grandes mudanças. Espera-se que a defesa tenha uma cara bem diferente na próxima temporada, com o veterano Ben Davies provavelmente deixando o clube ao término de seu contrato. Davies está fora do restante da campanha devido a uma fratura no tornozelo. Além disso, o clube enfrenta a ameaça de um rebaixamento inesperado, o que coloca em dúvida o futuro da dupla de estrelas Cristian Romero e Micky van de Ven. Essa incerteza é agravada pelo forte interesse de clubes estrangeiros. Romero tem sido fortemente associado a uma transferência para o Atlético de Madrid, enquanto Van de Ven atraiu grande atenção dos gigantes espanhóis, já que o Barcelona o colocou como alvo principal ao lado do Real Madrid. Se o Spurs tiver que perder jogadores internacionais consagrados, precisará que Vuskovic comece com o pé direito. Por enquanto, o jovem se concentra em terminar a temporada com força antes que seu empréstimo expire em 30 de junho.