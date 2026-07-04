Luka Modric vai ficar? Ruben Amorim tenta convencer o experiente meio-campista a acionar a cláusula de renovação do contrato com o AC Milan

Ruben Amorim começou com tudo no Milan, e sua primeira prioridade é garantir o futuro a curto prazo da figura mais experiente do clube. O técnico português vê Luka Modric não apenas como uma peça de rodízio, mas como um pilar fundamental para a cultura do vestiário que pretende construir no Milan.

De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, Amorim já conversou por telefone com o jogador da seleção croata. O técnico está ansioso para que Modric acione a cláusula de prorrogação de um ano presente em seu contrato atual, acreditando que sua qualidade técnica e mentalidade de elite continuam inigualáveis, apesar da idade avançada.



