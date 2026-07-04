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Luka Modric vai ficar? Ruben Amorim tenta convencer o experiente meio-campista a acionar a cláusula de renovação do contrato com o AC Milan
Amorim considera Modric uma prioridade
Ruben Amorim começou com tudo no Milan, e sua primeira prioridade é garantir o futuro a curto prazo da figura mais experiente do clube. O técnico português vê Luka Modric não apenas como uma peça de rodízio, mas como um pilar fundamental para a cultura do vestiário que pretende construir no Milan.
De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, Amorim já conversou por telefone com o jogador da seleção croata. O técnico está ansioso para que Modric acione a cláusula de prorrogação de um ano presente em seu contrato atual, acreditando que sua qualidade técnica e mentalidade de elite continuam inigualáveis, apesar da idade avançada.
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A decepção na Liga dos Campeões não abala a ligação com o San Siro
Embora um acordo administrativo definitivo ainda não tenha sido formalmente assinado, existe uma harmonia absoluta de intenções entre ambas as partes para prolongar a parceria. O ex-astro do Real Madrid se adaptou bem ao Milan ao longo do último ano — um conforto profundamente reforçado por suas raízes familiares, incluindo sua filha Ema, que está se destacando na base sub-13 do clube milanês.
Modric inicialmente nutria sutis reservas competitivas quanto à prorrogação de sua permanência depois que os Rossoneri perderam matematicamente a chance de garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. No entanto, o fascínio de liderar uma ambiciosa campanha na Liga Europa, aliado ao desafio motivador de restaurar o histórico clube de peso ao topo do futebol europeu, conseguiu redefinir sua motivação tática.
O AC Milan se prepara para uma nova era
Caso Modric finalize as formalidades contratuais, seu segundo ano no San Siro será drasticamente diferente do rígido sistema defensivo adotado pelo ex-técnico Max Allegri. A chegada de Amorim sinaliza uma transição para um esquema tático ofensivo e extremamente exigente, que exigirá uma reformulação completa da forma como os minutos de jogo do jogador de 40 anos são gerenciados.
Sob o comando do novo técnico português, não se esperará mais que o veterano atue exaustivamente em cada minuto de competição em campo. Com o Milan prestes a enfrentar um calendário nacional exaustivo, além das longas viagens pela Liga Europa, Amorim planeja utilizar Modric com precisão cirúrgica, aproveitando sua visão de jogo de elite em intervalos personalizados para maximizar seu impacto.
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Os números de Modric dizem tudo
Modric, que completará 41 anos em setembro, disputou 37 partidas pelo Milan em todas as competições na última temporada, sendo titular em 32 delas e acumulando 2.864 minutos em campo, além de ter marcado dois gols e dado três assistências.
Na Copa do Mundo, o experiente meio-campista foi titular em todas as quatro partidas da Croácia – contra Inglaterra, Panamá, Gana e Portugal –, dando uma assistência na vitória sobre Gana antes de sua trajetória no torneio chegar ao fim nas oitavas de final, quando a equipe foi derrotada por 2 a 1 pela seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal.
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