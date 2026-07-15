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Luka Modric toma decisão sobre seu futuro no AC Milan após a eliminação da Croácia da Copa do Mundo
O fator Amorim é fundamental nas negociações contratuais
De acordo coma Sky Sport Italia, uma corte persistente e intensa por parte da diretoria do AC Milan finalmente deu frutos. A diretoria, juntamente com o novo técnico Ruben Amorim, tem trabalhado incansavelmente para convencer o veterano de que ele continua sendo uma peça fundamental do projeto na Lombardia. Amorim, que recentemente assumiu o comando, tem deixado claro que deseja que o croata lidere a transição do meio-campo.
Modric nunca escondeu seu carinho pelos Rossoneri, tendo crescido como torcedor do clube na época de seu compatriota Zvonimir Boban. Embora seu contrato anterior tenha expirado oficialmente em 30 de junho, a ligação emocional com o clube e a chance de trabalhar sob o novo regime tático de Amorim parecem ter sido os fatores decisivos em sua escolha de continuar por pelo menos mais uma temporada.
- AFP
Turnê pela Austrália se aproxima
Embora o vencedor da Bola de Ouro esteja atualmente recarregando as energias nas férias, espera-se que ele dê o aval definitivo à proposta nos próximos dias. O momento do acordo permitiria que ele se juntasse aos companheiros de equipe quase imediatamente para os preparativos de pré-temporada, que terão grande repercussão. Se tudo correr conforme o planejado, ele viajará para a turnê do clube pela Austrália.
A turnê pela Austrália está marcada para começar em 26 de julho, oferecendo a plataforma perfeita para Modric se integrar ao elenco sob o comando da nova comissão técnica. Contar com uma figura de sua experiência para a viagem é visto como um grande impulso para os objetivos comerciais e esportivos do Milan no exterior, enquanto o clube se prepara para uma exigente campanha na Série A de 2026-27, ansioso por se redimir da decepção da última temporada, na qual terminou em quinto lugar e teve que se contentar com uma vaga na Liga Europa.
Longevidade inigualável aos 40 anos
Apesar de completar 41 anos em setembro, Modric continua sendo uma maravilha física no meio-campo. Suas estatísticas da última temporada mostram um jogador que está longe de ser um coadjuvante. Na última temporada, ele disputou 37 partidas pelo Milan, demonstrando um nível de resistência que desafia sua idade.
Nessas partidas, ele marcou dois gols e deu três assistências, somando um total de 2.864 minutos em campo. Esses números provavelmente teriam sido ainda maiores se ele não tivesse ficado afastado por um breve período em maio devido a uma fratura na maçã do rosto. Sua capacidade de controlar o ritmo das partidas continua sendo de alto nível, tornando a renovação de um ano uma decisão lógica para um clube que busca a liderança de um jogador de sua estatura, que se juntou ao Milan em uma transferência sem custos em julho de 2025, após uma passagem lendária de 13 anos pelo Real Madrid, onde conquistou inúmeros títulos, com destaque para as seis vitórias na Liga dos Campeões.
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Superando as feridas da Copa do Mundo e a recuperação do Milan
Modric busca agora superar as decepções da Copa do Mundo, após a eliminação da Croácia nas oitavas de final, com a derrota por 2 a 1 para Portugal — um forte contraste com suas conquistas históricas ao levar sua seleção à final da Copa do Mundo de 2018 e ao terceiro lugar em 2022. Antes do início da nova temporada, o foco principal do experiente meio-campista será usar sua experiência para restaurar a antiga glória do AC Milan e levar os Rossoneri de volta ao topo.
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