De acordo coma Sky Sport Italia, uma corte persistente e intensa por parte da diretoria do AC Milan finalmente deu frutos. A diretoria, juntamente com o novo técnico Ruben Amorim, tem trabalhado incansavelmente para convencer o veterano de que ele continua sendo uma peça fundamental do projeto na Lombardia. Amorim, que recentemente assumiu o comando, tem deixado claro que deseja que o croata lidere a transição do meio-campo.

Modric nunca escondeu seu carinho pelos Rossoneri, tendo crescido como torcedor do clube na época de seu compatriota Zvonimir Boban. Embora seu contrato anterior tenha expirado oficialmente em 30 de junho, a ligação emocional com o clube e a chance de trabalhar sob o novo regime tático de Amorim parecem ter sido os fatores decisivos em sua escolha de continuar por pelo menos mais uma temporada.