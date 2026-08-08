Embora o meio-campista siga no auge de sua forma, ele já começou a pensar na vida após a aposentadoria. Ao contrário de muitos contemporâneos que passam diretamente para a carreira de treinador, Calhanoglu prefere um papel administrativo ou de representação dentro do futebol.

"Ainda não decidi. Com certeza, não serei técnico. Talvez agente ou diretor esportivo", revelou Calhanoglu ao ser perguntado sobre seu futuro a longo prazo. "Mas também me vejo como presidente da federação turca."

Por enquanto, a prioridade de Calhanoglu segue sendo claramente comandar o jogo desde trás como o coração da Inter. Com a confiança em alta e os objetivos bem definidos, o ex-astro do Leverkusen está pronto para conduzir a Inter a mais títulos.