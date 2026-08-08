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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Luka Modric tirou sarro de mim!' - craque da Inter, Hakan Calhanoglu, revela provocações em dérbi e sonhos na Champions League

H. Calhanoglu
L. Modric
Inter de Milão
Milan
Campeonato Italiano

O astro da Inter de Milão Hakan Calhanoglu minimizou as provocações bem-humoradas de companheiros de equipe e da lenda do Real Madrid Luka Modric após seu recente transplante capilar. O meio-campista turco de 32 anos insiste que se sente muito melhor agora, enquanto mira defender o Scudetto e chegar a outra final da Liga dos Campeões.

  • Calhanoglu ri de brincadeiras sobre transplante capilar

    Calhanoglu falou sobre as brincadeiras bem-humoradas que recebeu após seu recente transplante capilar. O meia de 32 anos, que se tornou uma peça fundamental da Inter desde que chegou do rival da mesma cidade, o Milan, admitiu que seu novo visual gerou muitas piadas. O meio-campista turco revelou que a provocação em tom de brincadeira veio tanto de seus próprios companheiros de equipe quanto de Modric durante um derby recente. No entanto, o ex-jogador do Leverkusen segue completamente indiferente à reação nas redes sociais e aos comentários de outros profissionais.

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    Piada de derby sobre Modric não abala meio-campista

    Ao abordar a situação durante uma conversa detalhada, Calhanoglu foi sincero sobre as brincadeiras que recebeu em campo. Ele destacou que os comentários em tom leve de adversários e companheiros não afetaram nem um pouco sua confiança.

    "Fiz um transplante capilar. Meus companheiros de equipe, e também Modric outro dia no dérbi, brincaram comigo", explicou Calhanoglu, como citado pela Gazzetta dello Sport. "Mas está tudo bem para mim, me sinto melhor agora."

  • Craque da Inter mira glória europeia

    Além das discussões estéticas, Calhanoglu está totalmente focado em manter a Inter como a força dominante do futebol italiano. Depois de conquistar o Scudetto na temporada passada, o capitão turco segue com fome de mais sucesso coletivo no San Siro. Ao traçar seus objetivos para a próxima campanha, o meia deixou claro que o clube não está se acomodando enquanto se prepara para afastar os desafios de Juventus e Milan.

    "Queremos defender nossos troféus", afirmou Calhanoglu. "Depois, meu sonho é jogar outra final da Champions League. Para mim, podemos jogar contra qualquer um, somos fortes. Pessoalmente, espero ter menos lesões. Fiquei triste por perder tantos jogos na temporada passada."

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    Calhanoglu descarta assumir função de técnico no futuro

    Embora o meio-campista siga no auge de sua forma, ele já começou a pensar na vida após a aposentadoria. Ao contrário de muitos contemporâneos que passam diretamente para a carreira de treinador, Calhanoglu prefere um papel administrativo ou de representação dentro do futebol.

    "Ainda não decidi. Com certeza, não serei técnico. Talvez agente ou diretor esportivo", revelou Calhanoglu ao ser perguntado sobre seu futuro a longo prazo. "Mas também me vejo como presidente da federação turca."

    Por enquanto, a prioridade de Calhanoglu segue sendo claramente comandar o jogo desde trás como o coração da Inter. Com a confiança em alta e os objetivos bem definidos, o ex-astro do Leverkusen está pronto para conduzir a Inter a mais títulos.

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