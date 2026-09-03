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Luka Modric revela o papel secreto e "insistente" de José Mourinho em sua transferência para o Real Madrid e planeja retorno ao Santiago Bernabéu
Modric relembra transferência para o Real Madrid
Modric se firmou como um dos meio-campistas mais influentes da história do futebol após sua passagem repleta de títulos pelo Madrid. O veterano armador estabeleceu um padrão elevado na capital espanhola que o clube tem encontrado enorme dificuldade para reproduzir. Embora agora esteja atuando longe do Santiago Bernabeu, Modric refletiu abertamente sobre as circunstâncias que cercaram sua chegada inicial.
O croata destacou especificamente Mourinho como a principal força motriz por trás da transferência que definiu sua carreira. Modric se juntou ao Real Madrid em 2012 por uma taxa de € 35 milhões, após quatro temporadas de destaque no Tottenham. No entanto, a mudança inicialmente gerou ceticismo entre críticos e esteve longe de ser uma negociação simples.
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A intervenção vital de Mourinho na transferência
Em entrevista ao Marca, Modric explicou que a pura persistência de Mourinho foi o motivo crucial para que o negócio fosse concluído. O técnico português simplesmente se recusou a aceitar um não como resposta durante as complexas conversas entre os clubes.
"O clube em geral, mas acho que Mourinho foi o fator mais importante na minha chegada", revelou Modric. "Ele fez tudo, tudo o que estava ao seu alcance para que eu fosse a contratação daquele verão.
"A negociação com o Tottenham não foi fácil. Foi dura e longa. E se Mourinho não tivesse sido tão insistente, talvez o Madrid tivesse saído da negociação. Por isso acho que ele foi o mais importante."
Desejando mais tempo juntos
Modric também expressou profundo carinho e gratidão ao presidente do clube, Florentino Perez, pelo papel dele na transferência. Ainda assim, ele sustentou que o apoio inicial e o carinho de Mourinho desde o primeiro dia significaram tudo para ele.
Infelizmente para a dupla, o período em que trabalharam juntos na Espanha acabou sendo curto. A campanha 2012-13 se provou a última de Mourinho no comando do Real Madrid. O treinador saiu depois que a equipe não conseguiu conquistar um grande troféu, parando nas semifinais da Champions League.
"A única pena foi que eu não joguei sob o comando dele por mais de um ano", observou Modric. "Aprendi muito naquele ano com ele, mas gostaria de ter jogado para ele por mais tempo."
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Um retorno ao Bernabéu?
Modric está atualmente sob contrato com o gigante italiano Milan até junho de 2027. Embora tenha rido da ideia de voltar ao Madrid como jogador durante a atual passagem de Mourinho, o meio-campista deixou claro que pretende se estabelecer na Espanha quando encerrar a carreira. Um eventual cargo executivo ou administrativo de volta ao Bernabéu está no topo de sua lista de desejos a longo prazo.
"Madrid é a minha casa e, claro, um dia eu gostaria de voltar", admitiu Modric. "Mas vamos ver como e em que função, se isso acontecer."
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