Luka Modric revela o papel secreto e "insistente" de José Mourinho em sua transferência para o Real Madrid e planeja retorno ao Santiago Bernabéu

Em entrevista ao Marca, Modric explicou que a pura persistência de Mourinho foi o motivo crucial para que o negócio fosse concluído. O técnico português simplesmente se recusou a aceitar um não como resposta durante as complexas conversas entre os clubes.

"O clube em geral, mas acho que Mourinho foi o fator mais importante na minha chegada", revelou Modric. "Ele fez tudo, tudo o que estava ao seu alcance para que eu fosse a contratação daquele verão.

"A negociação com o Tottenham não foi fácil. Foi dura e longa. E se Mourinho não tivesse sido tão insistente, talvez o Madrid tivesse saído da negociação. Por isso acho que ele foi o mais importante."