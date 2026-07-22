Luka Modric quer mais uma chance na Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Real Madrid adia a aposentadoria em meio à incerteza sobre o contrato com o AC Milan

Modric está determinado a garantir que sua carreira lendária termine em grande estilo, em vez da decepção que marcou o final da temporada anterior. O meia croata, que já conquistou a Liga dos Campeões seis vezes e ganhou a Bola de Ouro, deve anunciar oficialmente amanhã a renovação de seu contrato por mais um ano, segundo ojornal La Gazzetta dello Sport. Apesar de estar prestes a completar 41 anos, Modric continua motivado pela perspectiva de conquistar títulos sob o comando de Ruben Amorim no San Siro.

O experiente meio-campista não tem intenção de simplesmente completar o elenco. Ele teria ficado amargurado com o desfecho da última campanha, tanto com os Rossoneri — que terminaram em quinto lugar na Série A e, consequentemente, disputarão a Liga Europa na próxima temporada — quanto com a seleção croata, após a eliminação precoce da Copa do Mundo contra Portugal nas oitavas de final. Ele pretende se aposentar do futebol internacional após uma partida de despedida em Split, no dia 6 de outubro, o que lhe permitirá se concentrar exclusivamente na busca do AC Milan pela segunda estrela e por uma boa campanha nas competições europeias. Modric sabe que conquistar mais um troféu importante é a maneira definitiva de sair de cena como campeão.