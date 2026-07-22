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Luka Modric quer mais uma chance na Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Real Madrid adia a aposentadoria em meio à incerteza sobre o contrato com o AC Milan
Modric busca conquistar mais títulos
Modric está determinado a garantir que sua carreira lendária termine em grande estilo, em vez da decepção que marcou o final da temporada anterior. O meia croata, que já conquistou a Liga dos Campeões seis vezes e ganhou a Bola de Ouro, deve anunciar oficialmente amanhã a renovação de seu contrato por mais um ano, segundo ojornal La Gazzetta dello Sport. Apesar de estar prestes a completar 41 anos, Modric continua motivado pela perspectiva de conquistar títulos sob o comando de Ruben Amorim no San Siro.
O experiente meio-campista não tem intenção de simplesmente completar o elenco. Ele teria ficado amargurado com o desfecho da última campanha, tanto com os Rossoneri — que terminaram em quinto lugar na Série A e, consequentemente, disputarão a Liga Europa na próxima temporada — quanto com a seleção croata, após a eliminação precoce da Copa do Mundo contra Portugal nas oitavas de final. Ele pretende se aposentar do futebol internacional após uma partida de despedida em Split, no dia 6 de outubro, o que lhe permitirá se concentrar exclusivamente na busca do AC Milan pela segunda estrela e por uma boa campanha nas competições europeias. Modric sabe que conquistar mais um troféu importante é a maneira definitiva de sair de cena como campeão.
- AFP
Amorim define uma nova função para o veterano
Embora Modric tenha sido uma presença quase constante no time titular durante a temporada 2025-26, a próxima campanha exigirá uma abordagem diferente. Amorim e a diretoria do clube reconhecem que um jogador da idade dele deve ser gerenciado com cuidado para manter seus níveis de desempenho de elite. Com o Milan disputando a Série A, a Liga Europa e a Coppa Italia, a necessidade de rodízio será maior do que nunca, especialmente considerando a exigência física do sistema tático de Amorim.
Modric — que teve grande participação sob o comando do ex-técnico Massimiliano Allegri na última temporada, disputando 37 partidas em todas as competições, marcando dois gols e dando três assistências — está ciente de que provavelmente terá um papel mais pontual. Ele deve disputar cerca de 30 partidas de alto nível, em vez das 50 ou 60 que o clube poderia enfrentar em um calendário completo. A ênfase está na qualidade em vez da quantidade; o clube prefere um Modric descansado nos momentos decisivos do que uma lenda exausta lutando para acompanhar o ritmo.
Jashari está pronto para entrar na luz
A decisão de manter Modric não significa falta de confiança em Ardon Jashari. O jogador da seleção suíça chegou no verão passado por um investimento significativo de € 34 milhões, mais bônus, mas seu primeiro ano foi prejudicado por uma grave lesão na fíbula que o deixou fora dos gramados por três meses. Sob o comando de Allegri, Jashari teve poucos minutos em campo, mas Amorim tem uma visão clara para o jovem jogador. O técnico português acredita que Jashari é a escolha perfeita para a função de meio-campista central em sua formação preferida, o 3-4-2-1.
Amorim estudou exaustivamente o ex-jogador do Club Brugge e acredita que sua combinação de visão de jogo e habilidade na recuperação de bola faz dele o sucessor ideal para o veterano croata. Embora Jashari tenha sido titular em apenas nove jogos do campeonato na última temporada, ele agora está pronto para assumir um papel muito mais de destaque. Jashari se juntará ao elenco em Perth no dia 3 de agosto, pronto para provar que valeu o investimento financeiro substancial feito pelo clube.
- Getty Images Sport
Uma coexistência tática equilibrada
Encontrar uma maneira de equilibrar o elenco será o principal desafio de Amorim. Embora Modric e Jashari ofereçam imensa qualidade técnica, uma dupla no meio-campo formada por ambos pode não ter a robustez física necessária para a primeira divisão italiana. A presença de opções mais robustas, como Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot, sugere que Amorim fará uma rotação de seus jogadores criativos com base nas exigências específicas do adversário. A Liga Europa provavelmente servirá como palco principal para que Jashari ganhe ritmo e experiência de forma consistente.
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