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Luka Modric e Snoop Dogg vão estar comemorando? Lenda do Swansea, Lee Trundle explica por que nomeações certeiras e negócios inteligentes no mercado de transferências podem garantir o retorno à Premier League
Superastro do rap e vencedor da Bola de Ouro são investidores
O Wrexham vem fazendo muito barulho desde que os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac concluíram sua surpreendente aquisição no Racecourse Ground, em 2021. Uma ascensão meteórica os levou da National League à Championship.
O Swansea terminou a última temporada quatro posições e sete pontos atrás do Wrexham, com os dois lados ficando fora das vagas na loteria dos play-offs. Com duas vagas extras em disputa nesta temporada, à medida que os oito primeiros buscam o acesso, planos ambiciosos estão sendo traçados em extremidades opostas do País de Gales.
O superstar do rap Snoop assistiu ao seu primeiro jogo dos Swans em 2025-26, depois de se tornar acionista minoritário, enquanto o ícone do Real Madrid vencedor da Bola de Ouro, Modric, que assinou um novo contrato com o AC Milan aos 40 anos, é outro que comprou participação em um projeto empolgante.
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O Swansea pode corresponder às expectativas de Modric e Snoop Dogg?
Trundle está convencido de que membros famosos do conselho podem ter algo para comemorar, com o herói cult do Swansea, falando em associação com Eagle Predict, dizendo à GOAL ao ser perguntado se um retorno à primeira divisão é possível para um clube que caiu para a Championship em 2018: “Eu acho que, com a chegada de [Vitor] Matos agora, ele tem sido brilhante no clube. Acho que esta é a primeira vez em que temos uma torcida que não está dividida. Mesmo nos últimos anos, para mim, provavelmente estava 50-50 quando eu andava pela cidade e ouvia as pessoas falarem. Mas com o treinador agora, todo mundo está com ele.
“Acho que as contratações que estamos fazendo, embora provavelmente não sejam nomes conhecidos e muita gente do futebol não os conheça, nós fomos bem ao longo dos anos para descobrir esses jogadores.
“O que eu gosto no que fizemos nesta temporada é que não saímos para contratar oito ou nove jogadores para apenas encorpar o elenco. Estamos pensando em trazer alguém por £ 6 milhões, alguém por £ 5 milhões, algo que não fizemos antes.
“Então, espero que esses rapazes cheguem, conquistem uma chance como titulares e o seu espaço. E, como eu disse antes, com essas duas vagas de play-off se abrindo também, eu realmente acho que será uma temporada empolgante e também acho que estaremos ali na briga.”
Herói cult animado com o potencial no sul do País de Gales
Trundle acrescentou sobre o Swansea ter potencial para igualar o do Wrexham, sendo apenas uma questão de destravar isso: “Tem, e acho que também já tivemos um gostinho disso. Fomos para a Premier League e provavelmente todo mundo pensou que seria algo de uma temporada só, mas conseguimos ficar lá por sete anos.
“E, para um clube do tamanho do Swansea, permanecer lá e não só competir, mas também conquistar um grande troféu na Copa da Liga e ir para a Liga Europa, além de enfrentar times como Valencia e Napoli, foi surreal ver onde o clube chegou. Então tivemos esse gostinho nos últimos anos, e é a esse patamar que o clube quer voltar.
“Com a chegada dos donos, não só Snoop Dogg e Modric, mas os outros proprietários que entraram têm sido inacreditáveis e também querem levar o clube adiante.
“Mesmo não estando aqui, será por telefone e eles vão se comunicar todos os dias. É um grupo que quer ver o clube de volta à Premier League, e é isso que os torcedores querem ouvir.”
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Jogos do Swansea em 2026-27: estreia na Championship e dérbi contra o Wrexham
O Swansea já foi eliminado da Copa da Liga nesta temporada, competição que venceu em 2013, ao sofrer uma derrota apertada por 1 a 0 na primeira rodada para o Birmingham de Tom Brady.
Agora, espera começar sua campanha na Championship com vitória fora de casa contra o Stoke no sábado, enquanto o primeiro dérbi de 2026-27 fará o Wrexham visitar o Swansea.com Stadium em 5 de setembro.
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