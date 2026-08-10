Trundle está convencido de que membros famosos do conselho podem ter algo para comemorar, com o herói cult do Swansea, falando em associação com Eagle Predict, dizendo à GOAL ao ser questionado se um retorno à elite é possível para um clube que caiu para a Championship em 2018: “Eu acho, sim, que com a chegada de [Vitor] Matos agora, ele tem sido brilhante no clube. Acho que esta é a primeira vez que temos uma torcida que não está dividida. Mesmo nos últimos anos, para mim, provavelmente era 50-50 quando eu estava pela cidade e ouvia as pessoas falarem. Mas com o treinador agora, todo mundo está com ele.

“Acho que as contratações que estamos fazendo, embora provavelmente não sejam nomes conhecidos e muita gente do futebol não os conheça, nós temos feito um bom trabalho ao longo dos anos para descobrir esses jogadores.

“O que eu gosto no que fizemos nesta temporada é que não saímos para contratar oito ou nove jogadores para apenas encorpar o elenco. Estamos pensando em trazer alguém por £ 6 milhões, alguém por £ 5 milhões, algo que não fizemos antes.

“Então, espero que esses rapazes cheguem, ganhem uma chance e um lugar. E, como eu já disse antes, com essas duas vagas de play-off se abrindo também, eu realmente acho que será uma temporada empolgante e acho que estaremos ali na briga também.”