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Luka Modric e Snoop Dogg vão comemorar? Ídolo do Swansea, Lee Trundle explica por que nomeações acertadas e uma gestão inteligente no mercado de transferências podem garantir o retorno à Premier League
Superastro do rap e vencedor da Bola de Ouro são investidores
Os Dragões Vermelhos vêm fazendo muito barulho desde que os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac concluíram sua impressionante aquisição do Racecourse Ground em 2021. Uma ascensão meteórica os levou da National League à Championship.
O Swansea terminou a última temporada quatro posições e sete pontos atrás do Wrexham, com os dois times ficando fora das vagas na loteria dos play-offs. Com duas vagas extras em disputa nesta temporada, já que os oito primeiros brigam pelo acesso, planos ambiciosos estão sendo traçados em extremos opostos do País de Gales.
O astro do rap Snoop assistiu ao seu primeiro jogo dos Swans em 2025-26, depois de se tornar acionista minoritário, enquanto o ícone do Real Madrid vencedor da Bola de Ouro Modric - que assinou um novo contrato com o AC Milan aos 40 anos - é outro que comprou a ideia de um projeto empolgante.
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O Swansea pode corresponder por Modric e Snoop Dogg?
Trundle está convencido de que membros famosos do conselho podem ter algo para comemorar, com o herói cult do Swansea, falando em associação com Eagle Predict, dizendo à GOAL ao ser questionado se um retorno à elite é possível para um clube que caiu para a Championship em 2018: “Eu acho, sim, que com a chegada de [Vitor] Matos agora, ele tem sido brilhante no clube. Acho que esta é a primeira vez que temos uma torcida que não está dividida. Mesmo nos últimos anos, para mim, provavelmente era 50-50 quando eu estava pela cidade e ouvia as pessoas falarem. Mas com o treinador agora, todo mundo está com ele.
“Acho que as contratações que estamos fazendo, embora provavelmente não sejam nomes conhecidos e muita gente do futebol não os conheça, nós temos feito um bom trabalho ao longo dos anos para descobrir esses jogadores.
“O que eu gosto no que fizemos nesta temporada é que não saímos para contratar oito ou nove jogadores para apenas encorpar o elenco. Estamos pensando em trazer alguém por £ 6 milhões, alguém por £ 5 milhões, algo que não fizemos antes.
“Então, espero que esses rapazes cheguem, ganhem uma chance e um lugar. E, como eu já disse antes, com essas duas vagas de play-off se abrindo também, eu realmente acho que será uma temporada empolgante e acho que estaremos ali na briga também.”
Ídolo cult está empolgado com o potencial no sul do País de Gales
Trundle acrescentou sobre o Swansea ter potencial para igualar o do Wrexham, e que é apenas uma questão de destravar isso: “Tem, e acho que também já tivemos um gostinho disso. Fomos para a Premier League e provavelmente todo mundo achou que seria fogo de palha de uma temporada só, mas conseguimos ficar lá por sete anos.
“E, para um clube do tamanho do Swansea ficar lá e não apenas competir, mas também conquistar um grande troféu na Copa da Liga e ir para a Liga Europa, jogando contra times como Valencia e Napoli, foi surreal ver até onde o clube chegou. Então já provamos disso nos últimos anos, e é a esse lugar que o clube quer voltar.
“Com a chegada dos donos, não só Snoop Dogg e Modric, mas os outros proprietários que entraram foram inacreditáveis e também querem levar o clube adiante. Eles estão envolvidos no dia a dia.
“Mesmo não estando aqui, será pelo telefone e eles estarão se comunicando todos os dias. É um grupo que quer ver o clube de volta à Premier League, e é isso que os torcedores querem ouvir.”
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Jogos do Swansea em 2026-27: estreia na Championship e dérbi contra o Wrexham
O Swansea já foi eliminado da Copa da Liga nesta temporada, competição que venceu em 2013, ao sofrer uma derrota apertada por 1 a 0 na primeira fase para o Birmingham, de Tom Brady.
O time espera começar sua campanha na Championship com vitória fora de casa contra o Stoke no sábado, enquanto o primeiro dérbi de 2026-27 fará o Wrexham visitar o Swansea.com Stadium em 5 de setembro.
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