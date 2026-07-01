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Luka Modric e Cristiano Ronaldo estão “acima da opinião pública”, enquanto Roberto Martinez insiste que “a idade é apenas um número” para os veteranos de Portugal e da Croácia
Ícones que desafiam as leis do tempo
Enquanto Portugal se prepara para enfrentar a Croácia em uma partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo, em Toronto, os holofotes naturalmente se voltam para dois dos maiores jogadores que já marcaram a história do futebol. Martínez, que está prestes a enfrentar Modrić pela quinta vez em sua carreira como técnico, apresenta um histórico misto contra a Croácia; durante sua passagem pela seleção de Portugal, ele conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto sua gestão na Bélgica incluiu uma vitória e um empate na fase de grupos da última Copa do Mundo. Apesar da batalha tática que se aproxima, o técnico espanhol acredita que tanto o maestro croata quanto seu próprio capitão, Ronaldo, representam um patamar de atletas que transcende as críticas comuns.
Ao avaliar o impacto deles no cenário mundial, Martínez foi enfático sobre o status deles no futebol moderno. “Estamos falando de jogadores que estão acima da opinião pública. São ícones mundiais. A longevidade que demonstram os torna especiais. Luka Modric, com mais de 40 anos, continua disputando muitos jogos. É o mesmo que acontece com o nosso capitão, Cristiano Ronaldo”, explicou o espanhol aos repórteres.
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Para a elite, a idade é apenas um número
Apesar do debate constante em torno da idade deles e de por quanto tempo ainda poderão competir no mais alto nível, Martinez considera que a presença deles no vestiário é inestimável. A dupla de veteranos compartilha uma história lendária, tendo jogado juntos no Real Madrid entre 2012 e 2018, onde conquistaram um título da La Liga e quatro troféus da Liga dos Campeões, além de inúmeras outras honrarias. Agora, com Ronaldo disputando sua histórica sexta Copa do Mundo e Modric sua quinta, a fortaleza mental proporcionada por essas lendas muitas vezes se mostra o fator decisivo em partidas acirradas da fase eliminatória, onde as exigências táticas são excepcionalmente altas.
Martinez continuou elogiando a influência da dupla, afirmando: “A idade é apenas um número. O que importa é o que eles fazem e a importância que têm como exemplo no vestiário. Modric é um exemplo para milhões de atletas e para as novas gerações de jogadores de futebol.” Ambos os jogadores continuam sendo fundamentais para as esperanças de suas respectivas seleções de avançarem até as fases finais do torneio na América do Norte.
Enfrentando as intempéries em Toronto
A próxima partida representa um desafio físico para ambas as equipes, já que são esperadas altas temperaturas no Canadá. Martinez, no entanto, minimizou a ideia de que o clima daria à sua equipe uma vantagem competitiva, observando que seu time vem treinando em condições semelhantes durante a estadia em Palm Beach.
“Não há vantagens na Copa do Mundo”, observou Martinez quando questionado sobre o calor. “Nossa preparação consistiu em treinar em Palm Beach com muita umidade; aqui também teremos muito calor, mas menos umidade. A Copa do Mundo é exigente e a equipe está preparada para tudo. No dia 1º de julho, precisamos estar preparados para tudo. Conhecemos a Croácia muito bem, eles também conhecem nossos pontos fortes; será uma partida acirrada, com a importância de ser uma partida de eliminação direta na Copa do Mundo.”
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Batalha tática pela posse de bola
Além do brilhantismo individual dos capitães veteranos, espera-se que a partida seja uma batalha técnica de desgaste. O confronto também carrega um imenso peso histórico; a Croácia já se acostumou à glória na Copa do Mundo depois de chegar à final em 2018 e terminar em terceiro lugar em 2022. Enquanto isso, Portugal busca deixar uma marca definitiva naquela que provavelmente será a última participação de Ronaldo na Copa do Mundo, com o objetivo de superar seus melhores resultados históricos: as semifinais alcançadas em 1966 e 2006. Com ambas as seleções conhecidas por sua proficiência técnica e desejo de ditar o ritmo do jogo por meio da posse de bola, a batalha no meio-campo será o principal palco do confronto.
Com base em sua experiência como ex-analista tático, Martinez identificou a disputa pelo controle como o fator decisivo. “O segredo será tentar levar o jogo para onde quisermos. Ambas as equipes gostam e precisam da posse de bola para atacar e defender. O segredo será controlar esse aspecto. Já nos enfrentamos na Liga das Nações, então não há segredos”, concluiu.