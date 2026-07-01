Luka Modric e Cristiano Ronaldo estão “acima da opinião pública”, enquanto Roberto Martinez insiste que “a idade é apenas um número” para os veteranos de Portugal e da Croácia

Enquanto Portugal se prepara para enfrentar a Croácia em uma partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo, em Toronto, os holofotes naturalmente se voltam para dois dos maiores jogadores que já marcaram a história do futebol. Martínez, que está prestes a enfrentar Modrić pela quinta vez em sua carreira como técnico, apresenta um histórico misto contra a Croácia; durante sua passagem pela seleção de Portugal, ele conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto sua gestão na Bélgica incluiu uma vitória e um empate na fase de grupos da última Copa do Mundo. Apesar da batalha tática que se aproxima, o técnico espanhol acredita que tanto o maestro croata quanto seu próprio capitão, Ronaldo, representam um patamar de atletas que transcende as críticas comuns.

Ao avaliar o impacto deles no cenário mundial, Martínez foi enfático sobre o status deles no futebol moderno. “Estamos falando de jogadores que estão acima da opinião pública. São ícones mundiais. A longevidade que demonstram os torna especiais. Luka Modric, com mais de 40 anos, continua disputando muitos jogos. É o mesmo que acontece com o nosso capitão, Cristiano Ronaldo”, explicou o espanhol aos repórteres.