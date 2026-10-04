Luka Modric detona atuação "catastrófica" da Croácia após humilhação recorde para a Inglaterra

A Croácia viveu, no sábado, a noite mais agonizante de sua história no futebol, ao sofrer uma devastadora derrota por 7 a 0 para uma Inglaterra implacável em Rijeka. O ataque clínico da Inglaterra atravessou a defesa croata, com Harry Kane e Bukayo Saka marcando duas vezes cada, além dos gols de Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers para completar a goleada sem precedentes.

A derrota por sete gols de diferença representa a maior margem de derrota que a Croácia já sofreu desde que se tornou uma nação independente no futebol, em 1991. Para um país conhecido por sua resiliência e por sua histórica capacidade de superar expectativas no cenário internacional, a dimensão do colapso de sábado representa um ponto mais baixo sem precedentes.