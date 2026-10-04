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Luka Modric detona atuação "catastrófica" da Croácia após humilhação recorde para a Inglaterra
Uma noite de vergonha histórica em Rijeka
A Croácia viveu, no sábado, a noite mais agonizante de sua história no futebol, ao sofrer uma devastadora derrota por 7 a 0 para uma Inglaterra implacável em Rijeka. O ataque clínico da Inglaterra atravessou a defesa croata, com Harry Kane e Bukayo Saka marcando duas vezes cada, além dos gols de Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers para completar a goleada sem precedentes.
A derrota por sete gols de diferença representa a maior margem de derrota que a Croácia já sofreu desde que se tornou uma nação independente no futebol, em 1991. Para um país conhecido por sua resiliência e por sua histórica capacidade de superar expectativas no cenário internacional, a dimensão do colapso de sábado representa um ponto mais baixo sem precedentes.
- AFP
Modric desabafa sua fúria após derrota histórica
Modric, que voltou ao time titular após ser poupado contra a Espanha, fez uma avaliação brutalmente honesta sobre a falta de competitividade de sua equipe durante o confronto pela Liga das Nações. Ele teve dificuldade para encontrar justificativa para uma atuação tão passiva em casa.
"É difícil encontrar uma explicação para uma atuação como esta, sem duelos, faltas, agressividade, falta de união... Estou aqui há 20 anos, mas pela primeira vez sinto vergonha depois de uma partida", disse o lendário meia, em declaração reproduzida pelo Jutarnji.
Modric continuou sua fala emocionada ao sugerir que o resultado prejudicou a posição da nação no futebol mundial. "Você pode perder porque, neste momento, eles são melhores. Mas perder assim e arruinar a reputação que conquistamos ao longo dos anos é inaceitável. Sinto muita vergonha", acrescentou.
Recusando-se a amenizar a atuação impotente da equipe
O meio-campista não tentou amenizar a situação e descreveu a atmosfera em campo como de total impotência. Ele sentiu que a equipe foi dominada tática e fisicamente, o que a deixou correndo atrás da bola durante toda a partida. A falta de coesão foi o aspecto mais chocante para o capitão de longa data, que viu muitos altos e baixos desde sua estreia em 2006.
"Não dá para jogar futebol assim. Se você joga com dois jogadores a menos, não pode ser assim, e parecia que estávamos com 4-5 jogadores a menos. Foi uma noite catastrófica", explicou Modric ao refletir sobre o colapso tático. "Simplesmente não devemos apontar o dedo uns para os outros e procurar culpados, mas ficar juntos nisso. Já voltamos de situações difíceis, já sofremos derrotas pesadas, mas nunca tive essa sensação depois de um jogo assim na seleção", acrescentou.
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De olho no desafio contra a Espanha
O caminho à frente não fica nada mais fácil para Modric e seus companheiros de equipe, já que agora eles precisam se preparar para enfrentar uma formidável seleção da Espanha. Com a lembrança de uma dura derrota no Pizjuan ainda fresca, o capitão exigiu uma mudança completa de atitude e intensidade. Ele alertou que o atual nível de desempenho está longe dos padrões exigidos no futebol internacional.
"Precisamos nos unir, permanecer unidos, porque outro jogo difícil nos espera. E precisamos mostrar nossa verdadeira face, que há rancor e orgulho em nós, desejo, vontade, união, que não podem se perder da noite para o dia", afirmou Modric.
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