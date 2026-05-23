Luka Modric dá pistas sobre sua decisão quanto ao futuro no AC Milan, enquanto o maestro de 40 anos busca mais títulos

Com o contrato no San Siro chegando ao fim no final da temporada — embora ele tenha a opção de ativar uma prorrogação de um ano —, as especulações sobre o próximo destino de Modric vêm se intensificando. Tendo se juntado ao Milan em uma transferência sem custos no verão de 2025, após o fim de sua extraordinária carreira no Real Madrid, o croata continua sendo uma força competitiva. Enquanto muitos jogadores de sua idade estariam pensando em se aposentar, ele mantém suas opções em aberto quanto a uma possível renovação ou uma transferência para outro clube.

Quando questionado pela Sportmediaset sobre seus planos para a próxima temporada, Modric manteve a postura profissional, mas deu a entender seu carinho pelo clube. “O que posso dizer é que estou muito feliz no Milan, mas o mais importante agora é a partida contra o Cagliari no domingo e a classificação para a Liga dos Campeões. Quanto ao resto, vamos ver. Tenho um bom relacionamento com o clube, a diretoria e o técnico”, explicou.