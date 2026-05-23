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Luka Modric dá pistas sobre sua decisão quanto ao futuro no AC Milan, enquanto o maestro de 40 anos busca mais títulos
Refletindo sobre o futuro do AC Milan
Com o contrato no San Siro chegando ao fim no final da temporada — embora ele tenha a opção de ativar uma prorrogação de um ano —, as especulações sobre o próximo destino de Modric vêm se intensificando. Tendo se juntado ao Milan em uma transferência sem custos no verão de 2025, após o fim de sua extraordinária carreira no Real Madrid, o croata continua sendo uma força competitiva. Enquanto muitos jogadores de sua idade estariam pensando em se aposentar, ele mantém suas opções em aberto quanto a uma possível renovação ou uma transferência para outro clube.
Quando questionado pela Sportmediaset sobre seus planos para a próxima temporada, Modric manteve a postura profissional, mas deu a entender seu carinho pelo clube. “O que posso dizer é que estou muito feliz no Milan, mas o mais importante agora é a partida contra o Cagliari no domingo e a classificação para a Liga dos Campeões. Quanto ao resto, vamos ver. Tenho um bom relacionamento com o clube, a diretoria e o técnico”, explicou.
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A ambição de conquistar títulos no San Siro
Apesar de sua carreira lendária — que inclui quatro títulos da La Liga e seis troféus da Liga dos Campeões, entre inúmeras outras conquistas —, Modric não se contenta em simplesmente passar seus últimos anos jogando. Ele se transferiu para a Itália com a intenção específica de aumentar sua já repleta coleção de troféus e expressou o desejo persistente de conquistar um título importante com os Rossoneri antes de encerrar sua passagem pelo clube.
“Quando escolhi o Milan, foi para ajudar e tentar vencer. Este ano, isso não aconteceu, mas está claro que eu gostaria de conquistar um troféu com o Milan. Repito: neste momento, porém, estou pensando apenas na partida de domingo”, acrescentou Modric. Ele também falou com entusiasmo sobre sua vida na Itália, descrevendo Milão como uma “cidade espetacular” e elogiando o estilo de vida e a culinária locais.
Volta com máscara contra o Cagliari
Modric deve voltar a jogar pelo AC Milan neste fim de semana, após um breve período afastado dos gramados. O experiente meio-campista vem se recuperando de uma fratura na maçã do rosto, lesão que exigiu cirurgia e que exigirá o uso de um capacete protetor em suas próximas partidas.
Falando sobre sua condição física e o novo capacete, Modric disse: “Me sinto bem e estou melhorando fisicamente. Voltei a treinar com a equipe e já estou me acostumando com a máscara. Estou pronto para voltar. Quero muito voltar a jogar. É difícil ficar de fora porque não dá para ajudar os companheiros, como aconteceu contra o Genoa, por exemplo. Obviamente, Allegri vai decidir, mas estou à disposição.”
Apesar de ser comparado a um super-herói por causa da máscara, ele se manteve humilde: “Não, me sinto uma pessoa normal. Uso-a para me proteger, seguindo as recomendações dos médicos, não me sinto um super-herói!”
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O segredo da longevidade aos 40 anos
Aos 40 anos, Modric continua jogando sem que seu desempenho físico dê sinais de declínio significativo, tendo disputado 36 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando três assistências. Embora alguns tenham comparado seu retorno com o de um super-herói, o ex-vencedor da Bola de Ouro insiste que seu sucesso contínuo no mais alto nível do futebol europeu se deve à disciplina, e não a quaisquer poderes sobrenaturais.
Ao falar sobre sua longevidade, ele observou: “Existem muitos fatores, como dormir bem, treinar bem, ter cuidado com tudo, mas o mais importante é minha paixão e meu amor pelo futebol.”