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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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Luka Modric ainda não disse a última palavra! O craque da Croácia ainda é capaz de arruinar os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo, mesmo aos 40 anos

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Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia

Na véspera da semifinal entre Inglaterra e Croácia na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, repetidas vezes se mencionou o fato de que a equipe envelhecida de Zlatko Dalic havia chegado à prorrogação em suas duas partidas anteriores. Entre certos setores da imprensa inglesa, havia a sensação de que o cansaço poderia ser um fator determinante na partida no Estádio Luzhniki.

Luka Modric não gostou nem um pouco dessa narrativa, e tanto ele quanto os outros jogadores na casa dos trinta da seleção croata a usaram como fonte de motivação na vitória de virada de seu país em Moscou.

“Provamos que tudo era diferente do que as pessoas estavam dizendo — especialmente os jornalistas ingleses e os comentaristas de TV”, disse o ex-craque do Tottenham à ITV logo após os croatas se esforçarem ao máximo mais uma vez para derrotar os Três Leões por 2 a 1 na prorrogação. “Líamos todas essas palavras deles e dizíamos: ‘OK, hoje vamos ver quem vai estar cansado’. Como eu disse, eles deveriam ser mais humildes e respeitar mais os adversários.

"Eles subestimaram a Croácia esta noite e isso foi um grande erro." É improvável que isso se repita antes da revanche da Copa do Mundo na quarta-feira, em Dallas, mesmo que Modric ainda seja o capitão da Croácia aos 40 anos de idade.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Fim triste...

    Pensávamos que já não veríamos mais Modric na cena internacional após a devastadora eliminação da Croácia na fase de grupos da Euro 2024, às mãos de uma seleção italiana extremamente fraca.

    Modric havia colocado sua equipe em vantagem no que era essencialmente uma partida decisiva das oitavas de final na Red Bull Arena, em Leipzig, após aproveitar o rebote de seu próprio pênalti perdido. No entanto, quando foi posar para a foto obrigatória que acompanha o prêmio de Melhor Jogador da Partida, Modric exibia um olhar angustiado, já que um gol de Mattia Zaccagni aos 98 minutos havia, simultaneamente, levado a Itália para a fase eliminatória e eliminado a Croácia do torneio.

    Não foi exatamente o final feliz para uma ilustre carreira internacional que Modric imaginava — e foi uma prova de sua popularidade o fato de que ninguém mais queria que ela terminasse dessa forma.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH28-CRO-ITAAFP

    "Nunca se aposente!"

    Na coletiva de imprensa pós-jogo de Modric, o jornalista italiano Francesco Repice praticamente falou em nome de todos os presentes e dos verdadeiros fãs de futebol que assistiam ao redor do mundo, ao agradecer ao meio-campista por “tudo o que você demonstrou, não apenas esta noite, mas ao longo de sua carreira” e implorar para que ele “nunca se aposentasse”!

    O então jogador de 38 anos respondeu: “Gostaria de continuar jogando para sempre, mas provavelmente chegará um momento em que terei que pendurar as chuteiras. Vou continuar jogando por enquanto, mas não sei por quanto tempo mais.”

    Surpreendentemente, Modric ainda não tem certeza de quando vai pendurar as chuteiras — o que é ainda mais surpreendente, já que ele continua jogando em um nível incrivelmente alto.

  • modric(C)Getty Images

    "Vamos cloná-lo!"

    Quando Modric se transferiu para o AC Milan no verão passado, após 13 temporadas repletas de títulos no Real Madrid, ele insistiu que ingressar no time da Série A pelo qual torcia desde criança (principalmente por causa do compatriota Zvonimir Boban) não se resumia apenas a realizar um sonho de infância. Ele realmente acreditava que poderia desempenhar um papel fundamental no renascimento dos Rossoneri — e estava certo.

    Embora a chegada de um dos grandes meio-campistas da era moderna tenha gerado muitas manchetes na Itália, muitos especialistas se perguntaram quanto ele ainda tinha para dar. Também se argumentou que o Milan não precisava realmente de Modric, já que também havia acabado de contratar Samuele Ricci.

    No entanto, nem mesmo o italiano de 24 anos teve qualquer problema com o fato de o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, ter repetidamente escalado Modric à sua frente. “Ele é o jogador mais forte com quem já joguei”, disse Ricci, que ficou impressionado com a humildade e a intensidade do croata.

    A imprensa italiana ficou igualmente impressionada com a excelência duradoura de Modric. “Se ele realmente tem 40 anos”, disse o jornalista Alberto Polverosi, “vamos cloná-lo!”

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    "O Lukita é louco"

    As exibições dinâmicas de Modric pareciam desafiar qualquer explicação científica, mas a lenda do Milan, Kaká, explicou que seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid era simplesmente uma “força da natureza” de 40 anos.

    "Eu sei como é a mentalidade dele", disse o brasileiro ao Gazzetta dello Sport. "É humano perder um pouco da motivação quando você já conquistou tudo — mas Lukita é louco. Ele ainda quer transmitir seu conhecimento, liga para os companheiros, está sempre pronto para lutar. Ele tem energia e personalidade.

    "Sua contribuição para o Milan é importante nos jogos e nos treinos, e acredito que a presença dele lá é boa para todo o futebol italiano. É ótimo ver o que ele está fazendo em termos de entusiasmo, liderança e, claro, técnica."

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    A dependência do Milan em relação a Modric

    Não foi surpresa que Allegri estivesse encantado com Modric, e os dois criaram uma ligação tão forte que chegou a se falar na possibilidade de o croata ser seu assistente técnico na próxima temporada.

    Havia apenas um problema, porém: o Milan tornou-se muito dependente de Modric, então, quando o veterano se lesionou no final da temporada, a equipe de Allegri desmoronou.

    Devido a uma fratura na maçã do rosto sofrida no empate em 0 a 0 com a Juventus, em 26 de abril, Modric não pôde ser titular em nenhuma das quatro últimas partidas do Milan — e o time perdeu três delas, o que fez com que os Rossoneri caíssem da terceira para a quinta posição, ficando assim de fora da Liga dos Campeões.

  • modric Getty Images

    Modric, cheio de motivação

    Não está claro se Modric continuará no Milan por mais uma temporada, especialmente porque Allegri foi demitido por não ter conseguido garantir uma classificação entre os quatro primeiros. Modric tem elogiado efusivamente o clube e a cidade, mas há relatos de que o Real Madrid está interessado em trazê-lo de volta ao Bernabéu em alguma função, caso ele decida finalmente pendurar as chuteiras neste verão.

    Por enquanto, Modric mantém-se evasivo quanto ao seu futuro, mas já se considera certo, nesta fase, que este será seu último grande torneio com a Croácia; portanto, não é nada ideal que ele tenha que jogar com uma máscara protetora na Copa do Mundo — o que pode ser particularmente desconfortável em condições que provavelmente serão difíceis.

    No entanto, Modric construiu sua carreira provando que as pessoas estavam erradas. Como ele disse recentemente: “Nunca me importei com o que os outros diziam, isso só me motivava ainda mais”.

    Então, quem ousaria descartar um Modric mascarado aos 40 anos? A mídia inglesa, com certeza, não. Eles já se queimaram antes.

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