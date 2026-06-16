Luka Modric ainda não disse a última palavra! O craque da Croácia ainda é capaz de arruinar os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo, mesmo aos 40 anos

Luka Modric não gostou nem um pouco dessa narrativa, e tanto ele quanto os outros jogadores na casa dos trinta da seleção croata a usaram como fonte de motivação na vitória de virada de seu país em Moscou.

“Provamos que tudo era diferente do que as pessoas estavam dizendo — especialmente os jornalistas ingleses e os comentaristas de TV”, disse o ex-craque do Tottenham à ITV logo após os croatas se esforçarem ao máximo mais uma vez para derrotar os Três Leões por 2 a 1 na prorrogação. “Líamos todas essas palavras deles e dizíamos: ‘OK, hoje vamos ver quem vai estar cansado’. Como eu disse, eles deveriam ser mais humildes e respeitar mais os adversários.

"Eles subestimaram a Croácia esta noite e isso foi um grande erro." É improvável que isso se repita antes da revanche da Copa do Mundo na quarta-feira, em Dallas, mesmo que Modric ainda seja o capitão da Croácia aos 40 anos de idade.