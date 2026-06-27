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Luis Suárez “prefere” Harry Kane a Erling Haaland; o ex-jogador do Barcelona afirma que o atacante inglês “entende o jogo de maneira diferente”
Suárez avalia atacantes de ponta
Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, Suárez apresentou uma análise especializada sobre os principais artilheiros do futebol moderno. O icônico atacante comparou a eficiência cirúrgica de Haaland com as habilidades holísticas de Kane. Por fim, Suárez defendeu a abordagem multidimensional do capitão inglês em relação ao jogo, destacando sua capacidade única de potencializar o desempenho coletivo de seus companheiros de equipe por meio de uma percepção espacial de alto nível.
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Kane possui uma inteligência superior
Quando questionado sobre seus atacantes de número 9 contemporâneos favoritos, Suárez destacou as diferenças fundamentais entre os finalizadores mais letais do mundo.
Suárez afirmou: “Tenho dois ou três. Haaland é um número nove letal na área, embora a equipe tenha que jogar para ele. Prefiro Harry Kane. Ele se articula muito melhor com o resto da equipe. Ele faz movimentos pensando no contra-movimento de um companheiro; ele entende o jogo de maneira diferente. Adoro esse tipo de detalhe.”
Nunez recebe apoio para se recuperar
A trajetória profissional de Darwin Núñez também chamou bastante a atenção de Suárez, após a saída do atacante do Liverpool para se juntar ao Al-Hilal, da Liga Profissional da Arábia Saudita. O jovem atacante uruguaio tem enfrentado intenso escrutínio quanto à sua consistência e finalização, o que levou seu icônico antecessor na seleção a se pronunciar sobre sua recente transferência milionária e oferecer orientação psicológica crucial.
Suárez acrescentou: “E depois tem o Darwin. A primeira coisa que ele precisa fazer é mudar sua mentalidade, fortalecê-la, porque, para mim, ele tem qualidades espetaculares. Ele sabe da decisão que tomou ao deixar o Liverpool, mas eu o vejo como um jogador que pode se recuperar totalmente.
“Se ele atingir seu melhor nível, é um atacante que eu adoro. Ele é rápido, é forte, tem potência... Há aspectos do jogo que ele ainda pode corrigir, porque é jovem e ainda tem espaço para crescer.”
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Os testes para a Copa do Mundo estão por vir
Kane e Haaland continuam sendo figuras centrais nas campanhas contrastantes de seus países na Copa do Mundo, após temporadas sensacionais em seus campeonatos nacionais. Kane pretende dar continuidade ao seu desempenho, com dois gols contra a Croácia, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar o Panamá na noite de sábado; o atacante está agora em posição de quebrar definitivamente o recorde histórico de Gary Lineker.
Enquanto isso, após ter sido poupado contra a França, Haaland pode se concentrar no confronto exaustivo das oitavas de final contra a Costa do Marfim, depois de ter liderado a bem-sucedida campanha da Noruega na fase de grupos.