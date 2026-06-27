Luis Suárez “prefere” Harry Kane a Erling Haaland; o ex-jogador do Barcelona afirma que o atacante inglês “entende o jogo de maneira diferente”

A trajetória profissional de Darwin Núñez também chamou bastante a atenção de Suárez, após a saída do atacante do Liverpool para se juntar ao Al-Hilal, da Liga Profissional da Arábia Saudita. O jovem atacante uruguaio tem enfrentado intenso escrutínio quanto à sua consistência e finalização, o que levou seu icônico antecessor na seleção a se pronunciar sobre sua recente transferência milionária e oferecer orientação psicológica crucial.

Suárez acrescentou: “E depois tem o Darwin. A primeira coisa que ele precisa fazer é mudar sua mentalidade, fortalecê-la, porque, para mim, ele tem qualidades espetaculares. Ele sabe da decisão que tomou ao deixar o Liverpool, mas eu o vejo como um jogador que pode se recuperar totalmente.

“Se ele atingir seu melhor nível, é um atacante que eu adoro. Ele é rápido, é forte, tem potência... Há aspectos do jogo que ele ainda pode corrigir, porque é jovem e ainda tem espaço para crescer.”