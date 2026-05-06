Getty Images Sport
Traduzido por
Luis Suárez explica por que assinou um novo contrato ao lado de Lionel Messi no Inter Miami - com o atacante de 39 anos aceitando a possibilidade de ficar no banco na MLS
Aceitar um papel menos importante sob o comando de Mascherano
O experiente atacante enfrentou uma situação inédita durante os playoffs da MLS de 2025, quando foi relegado ao banco por Mascherano. Após uma suspensão na primeira fase contra o Nashville SC, Suárez se viu assistindo ao jogo da arquibancada, um período que o atacante admite ter sido um teste à sua paciência e profissionalismo.
“Obviamente, na época, Mascherano conversou comigo sobre isso e explicou a situação. Eu entendi e aceitei sem qualquer problema”, disse Suárez aos repórteres na quarta-feira. “É claro que, quando você começa a ter cada vez menos minutos em campo, inevitavelmente se pergunta: por quê? Qual é o motivo? Especialmente porque, nos minutos em que eu jogava, meu desempenho não era exatamente ruim. Mas, bem, essas são decisões que você simplesmente tem que aceitar. Meu trabalho era continuar me esforçando dia após dia, tentando provar que merecia um pouco mais de tempo de jogo.”
- Getty Images Sport
Encontrar a paz interior através da luta
Apesar da frustração de desempenhar um papel secundário, o ex-jogador do Barcelona e do Liverpool acredita que a experiência o ajudou a amadurecer emocionalmente nesta fase final de sua carreira. Suárez começou a temporada de 2026 como reserva, mas acabou recuperando seu lugar no time titular sob o comando do técnico interino Guillermo Hoyos, tendo já contribuído com dois gols e duas assistências em sete partidas.
“Como a carreira de qualquer jogador, não apenas a minha, ela passa por altos e baixos. Há momentos em que você se sente ótimo e momentos em que se sente fora de sintonia”, explicou Suárez. “Houve a suspensão, seguida pelo período sem jogar; toda essa experiência, na verdade, me levou a ficar mais calmo em certo sentido, nunca saí para falar sobre isso. Então, obviamente, quando você volta a jogar, começa a se sentir você mesmo novamente, se sente feliz e envolvido, que é o que você sempre quer, e recupera sua confiança. Mas esses são os altos e baixos pelos quais todo jogador passa, e eu certamente já passei por muitos deles ao longo da minha carreira.”
A razão por trás da prorrogação para 2026
Suárez comprometeu oficialmente seu futuro com o clube do sul da Flórida ao assinar uma extensão de contrato de um ano em dezembro. Embora muitos esperassem que o icônico atacante estivesse encerrando a carreira, suas atuações ao lado de Messi provaram que seu instinto diante do gol continua sendo de nível mundial, alimentado por uma garra competitiva que se recusa a se apagar.
“A decisão vem da constatação de que ainda tenho um pouco de energia sobrando, de que a vontade de continuar competindo ainda está lá”, disse Suárez sobre seu novo contrato. “E, bem, dá para ver isso em campo — ainda fico frustrado com as derrotas e os passes errados, e ainda saboreio aqueles momentos em que consigo marcar. Ainda tenho essa adrenalina, esse desejo ardente de continuar jogando.”
- Getty Images Sport
Relação com o companheiro de ataque German Berterame
Suárez desmentiu os rumores de atrito após a chegada de German Berterame, optando, em vez disso, por assumir um papel de mentor sob o comando do técnico interino Hoyos. “Meu objetivo é simplesmente ajudar qualquer um que se junte à equipe”, observou Suárez, elogiando as qualidades físicas de Berterame e destacando a excelente relação entre os dois. O experiente atacante insistiu que, independentemente do número de novos atacantes que cheguem, ele continua comprometido em apoiar seus companheiros e ajudá-los a crescer.