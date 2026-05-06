Luis Suárez explica por que assinou um novo contrato ao lado de Lionel Messi no Inter Miami - com o atacante de 39 anos aceitando a possibilidade de ficar no banco na MLS

O experiente atacante enfrentou uma situação inédita durante os playoffs da MLS de 2025, quando foi relegado ao banco por Mascherano. Após uma suspensão na primeira fase contra o Nashville SC, Suárez se viu assistindo ao jogo da arquibancada, um período que o atacante admite ter sido um teste à sua paciência e profissionalismo.

“Obviamente, na época, Mascherano conversou comigo sobre isso e explicou a situação. Eu entendi e aceitei sem qualquer problema”, disse Suárez aos repórteres na quarta-feira. “É claro que, quando você começa a ter cada vez menos minutos em campo, inevitavelmente se pergunta: por quê? Qual é o motivo? Especialmente porque, nos minutos em que eu jogava, meu desempenho não era exatamente ruim. Mas, bem, essas são decisões que você simplesmente tem que aceitar. Meu trabalho era continuar me esforçando dia após dia, tentando provar que merecia um pouco mais de tempo de jogo.”