Akliouche passou a estar sob os holofotes após a vitória dominante do PSG na Champions League sobre o Bratislava. A contratação de verão recebeu fortes críticas da comentarista Laure Boulleau, da Canal+, que afirmou que o atacante ficou abaixo do nível apresentado por seus companheiros de ataque.

Boulleau observou que, embora ex-promessas como Desire Doue tenham levado tempo para se adaptar, Akliouche pareceu visivelmente sem ritmo na Europa. Apesar de trabalhar incansavelmente sem a bola, sua falta de participações diretas em gols motivou uma avaliação dura da ex-internacional francesa.

No entanto,a chegada de € 50 milhões (£ 42 mi) vinda do Monaco segue com total respaldo de seu técnico. Enrique rejeitou de forma categórica as avaliações negativas e demonstrou apoio ao jovem atacante.