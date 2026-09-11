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Luis Enrique rebate! Técnico do PSG defende contratação de verão de Maghnes Akliouche após crítica de Laure Boulleau
Akliouche enfrenta críticas precoces
Akliouche passou a estar sob os holofotes após a vitória dominante do PSG na Champions League sobre o Bratislava. A contratação de verão recebeu fortes críticas da comentarista Laure Boulleau, da Canal+, que afirmou que o atacante ficou abaixo do nível apresentado por seus companheiros de ataque.
Boulleau observou que, embora ex-promessas como Desire Doue tenham levado tempo para se adaptar, Akliouche pareceu visivelmente sem ritmo na Europa. Apesar de trabalhar incansavelmente sem a bola, sua falta de participações diretas em gols motivou uma avaliação dura da ex-internacional francesa.
No entanto,a chegada de € 50 milhões (£ 42 mi) vinda do Monaco segue com total respaldo de seu técnico. Enrique rejeitou de forma categórica as avaliações negativas e demonstrou apoio ao jovem atacante.
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Enrique sai em sua defesa
Enrique tratou de afastar rapidamente o barulho externo e fez uma avaliação extremamente positiva do início de Akliouche na capital francesa. O técnico espanhol destacou a inteligência tática do jogador e sua integração sem dificuldades ao elenco.
"Maghnes é um daqueles que se adapta mais rápido ao que queremos", afirmou Enrique, como citado pelo Foot01. "Ele tem muitas qualidades com a bola, muita capacidade para defender, e também ataca a profundidade."
O técnico do PSG deixou claro que o jovem atacante está executando perfeitamente suas instruções, ao dizer: "Estou especialmente feliz com o que ele faz todas as vezes. E é por isso que ele joga muito."
Os números o respaldam
As estatísticas subjacentes dão respaldo à defesa firme de Enrique de seu novo atacante. Desde a retomada das competições nacionais e europeias, Akliouche esteve presente em todas as partidas do atual campeão da Ligue 1.
Ele já soma 372 minutos em campo sob o comando de Enrique, provando que é uma peça vital no sistema tático do treinador. Sua alta taxa de trabalho e suas contribuições defensivas se alinham perfeitamente às exigências de pressão da atual configuração do PSG.
Apesar do pesado preço de € 50 milhões sobre seus ombros, o ex-destaque do Monaco tem demonstrado enorme maturidade. A única peça que falta no quebra-cabeça é um primeiro gol marcante com a camisa parisiense.
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Em busca daquele crucial primeiro gol
Akliouche agora tentará calar seus críticos restantes ao marcar seu primeiro gol pelo PSG. Balançar as redes aliviaria instantaneamente a pressão e confirmaria a fé inabalável de Enrique.
O atacante não terá de esperar muito pela próxima oportunidade de brilhar. O PSG se prepara para uma semana enorme na Ligue 1, com um confronto contra o Brest antes de um duelo muito aguardado com o arquirrival Olympique de Marselha.
Dada a confiança absoluta de Enrique nele, Akliouche deve ter papel de destaque nas duas partidas cruciais. Uma atuação decisiva no Le Classique certamente consolidaria seu status de queridinho da torcida no Parc des Princes.
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