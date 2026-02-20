Getty Images
Traduzido por
Luis Enrique não corre “nenhum risco” com Ousmane Dembélé, enquanto o técnico do PSG expressa frustração por sofrer “três ou quatro” lesões por jogo
Sem apostas em Dembele
Enrique manteve-se firme em sua decisão de priorizar a saúde dos jogadores em detrimento da disponibilidade imediata, especificamente no que diz respeito a Dembele. Após uma partida difícil nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Mônaco, o ponta foi considerado uma dúvida física, e o técnico não está disposto a agravar quaisquer problemas remanescentes, apesar da pressão da campanha nacional.
O técnico do PSG observou que a equipe médica está monitorando o francês de perto para evitar uma longa pausa. Com o final da temporada se aproximando, Enrique está ansioso para ter seus jogadores mais explosivos disponíveis para a reta final, em vez de arriscar um revés em uma única partida do campeonato.
“Ele sofreu uma contusão”, explicou Enrique em entrevista coletiva. “Conhecemos os jogadores perfeitamente e não queremos correr riscos. Procuramos gerenciar cada jogador da melhor maneira possível. Lesões fazem parte do futebol de alto nível e é preciso saber levar isso em consideração.”
- AFP
Os limites da rotação
Os atuais campeões encontram-se numa situação invulgar, prejudicados por uma sala médica que raramente fica vazia. Enrique admitiu que a sua flexibilidade tática característica tem sido prejudicada nesta temporada, uma vez que simplesmente não dispõe do número de jogadores saudáveis necessário para manter a sua política de rotação preferida.
O espanhol destacou que o grande número de ausências o forçou a depender fortemente de um grupo central de jogadores, o que gerou preocupações com o esgotamento físico. Essa mudança nas circunstâncias tornou a campanha atual significativamente mais desafiadora do que seus anos anteriores no Parc des Princes.
“O que mudou minha mentalidade nesta temporada foi o número de lesões que tivemos”, admitiu o técnico. “Não posso trocar muitos jogadores porque tivemos uma média de três ou quatro jogadores lesionados por partida. Posso fazer menos rodízio na equipe. Este ano, é preciso saber buscar a melhor maneira de administrar. É um cenário diferente das duas últimas temporadas.”
Ele acrescentou: “Em primeiro lugar, é difícil comparar [esta temporada com a anterior]. Este ano é incomum, e não quero dar desculpas. Não posso fazer tantas rotações no elenco. Mas acho que esta equipe tem demonstrado resiliência desde que cheguei aqui. Você pode ver como lidamos com os problemas. Esse tipo de resiliência é difícil de encontrar, mas nós a temos.”
Clube acima dos indivíduos
O técnico espanhol também respondeu aos comentários feitos por Dembele após a surpreendente derrota por 3 a 1 para o Rennes na última sexta-feira, que fez com que o campeão perdesse a liderança para o Lens. O francês pareceu acusar seus companheiros de serem muito individualistas e que a equipe havia perdido um pouco do que os ajudou a se tornarem campeões europeus na temporada passada. A defesa do título da Liga dos Campeões também quase sofreu um golpe no meio da semana, quando o time perdia por 2 a 0 para o Mônaco na primeira partida da repescagem, mas Desire Doue, que substituiu Dembele, inspirou a virada com dois gols no segundo tempo. Achraf Hakimi marcou o outro gol na vitória por 3 a 2 dos visitantes.
“As declarações dos jogadores após a partida não têm valor. Absolutamente nenhum valor”, disse Enrique na segunda-feira. “O mesmo vale para as declarações dos treinadores, mas as declarações dos jogadores não têm valor algum. Não vou responder a nenhuma pergunta de um jogador, nenhuma resposta de um jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador esteja acima do clube.
“Eu sou o responsável pela equipe. Não permitirei que nenhum jogador pense que é mais importante do que o clube. Nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente. Portanto, essas declarações não têm valor algum. Elas são resultado da raiva após uma partida, e acho que isso está claro.
Não temos nada a perder. Acho que esta equipe tem demonstrado resiliência desde que estou aqui. Podemos ver como enfrentamos os problemas. Essa resiliência é difícil de se ter, mas nós a temos. Na última partida, nossa equipe estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu vencer. A maneira como jogamos foi incrível.”
- AFP
Perseguindo a lente no topo
O foco imediato do PSG muda para o próximo confronto contra o Metz, último colocado na tabela. Apesar da baixa classificação do adversário, Enrique alertou que talvez não seja possível poupar jogadores como Vitinha e Warren Zaire-Emery, devido à necessidade de acompanhar o ritmo do líder Lens.
“Warren e Vitinha são os jogadores que mais jogaram nesta temporada. Estou pensando em dar um descanso a eles, mas temos que vencer o Metz”, disse ele. “Sempre que jogamos contra eles, tivemos problemas, e haverá problemas amanhã. Gostaria de dar um descanso a eles, mas será difícil.”
O PSG se encontra em uma posição rara de perseguição, com o Lens não mostrando sinais de desaceleração. Isso transformou todos os jogos restantes em um cenário de “vitória obrigatória”, deixando pouco espaço para erros ou escalações experimentais na luta para manter o título.
“É uma partida muito importante, temos que pressionar o Lens”, concluiu Enrique. “O Lens mostrou que é um time de verdade, que venceu muitas partidas. Eles merecem estar lá, e isso é motivador para nós. Conversamos entre nós sobre como será difícil ganhar este campeonato. Estamos na mesma trajetória dos últimos dois anos, mas eles aumentaram o número de vitórias. Teremos que ganhar muitos jogos para conquistar este campeonato.”
Publicidade