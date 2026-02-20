Luis Enrique não corre “nenhum risco” com Ousmane Dembélé, enquanto o técnico do PSG expressa frustração por sofrer “três ou quatro” lesões por jogo

O técnico espanhol também respondeu aos comentários feitos por Dembele após a surpreendente derrota por 3 a 1 para o Rennes na última sexta-feira, que fez com que o campeão perdesse a liderança para o Lens. O francês pareceu acusar seus companheiros de serem muito individualistas e que a equipe havia perdido um pouco do que os ajudou a se tornarem campeões europeus na temporada passada. A defesa do título da Liga dos Campeões também quase sofreu um golpe no meio da semana, quando o time perdia por 2 a 0 para o Mônaco na primeira partida da repescagem, mas Desire Doue, que substituiu Dembele, inspirou a virada com dois gols no segundo tempo. Achraf Hakimi marcou o outro gol na vitória por 3 a 2 dos visitantes.

“As declarações dos jogadores após a partida não têm valor. Absolutamente nenhum valor”, disse Enrique na segunda-feira. “O mesmo vale para as declarações dos treinadores, mas as declarações dos jogadores não têm valor algum. Não vou responder a nenhuma pergunta de um jogador, nenhuma resposta de um jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador esteja acima do clube.

“Eu sou o responsável pela equipe. Não permitirei que nenhum jogador pense que é mais importante do que o clube. Nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente. Portanto, essas declarações não têm valor algum. Elas são resultado da raiva após uma partida, e acho que isso está claro.

Não temos nada a perder. Acho que esta equipe tem demonstrado resiliência desde que estou aqui. Podemos ver como enfrentamos os problemas. Essa resiliência é difícil de se ter, mas nós a temos. Na última partida, nossa equipe estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu vencer. A maneira como jogamos foi incrível.”