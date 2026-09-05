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Luis Enrique lamenta o azar do PSG, já que derrota chocante para o Monaco estraga festa de renovação de contrato
Uma noite agridoce para Enrique
Antes do pontapé inicial, o clube confirmou oficialmente que Enrique acertou uma extensão contratual de três anos que o manterá no clube até 2030. Tendo já conquistado três títulos da Ligue 1 e troféus consecutivos da Champions League durante sua passagem, o espanhol é amplamente considerado uma lenda viva no Parc des Princes. A festa ganhou ainda mais força com a notícia de que o clube havia garantido o futuro de vários ativos importantes do elenco ao lado de seu treinador.
No entanto, o clima azedou rapidamente assim que a bola rolou. Apesar da atmosfera festiva antes da partida, o PSG sofreu uma derrota frustrante para uma resiliente equipe do Monaco. O resultado marca um início historicamente ruim para a era do clube sob comando catariano, deixando o atual campeão sem vitória após três rodadas da Ligue 1. Foi um contraste gritante com as atuações dominantes que os torcedores se acostumaram a ver, especialmente diante da enorme vantagem estatística que o Paris teve ao longo dos 90 minutos.
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Estatísticas inexplicáveis assombram Paris
Estatisticamente, o jogo foi de mão única e, de alguma forma, terminou com vitória do visitante. O PSG finalizou impressionantes 23 vezes, contra apenas quatro do Monaco, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. Os visitantes foram letais e marcaram dois gols em suas únicas duas finalizações no alvo. Luis Enrique mostrou frustração visível com o resultado, apontando para os números como prova da superioridade de sua equipe.
Falando à imprensa após o apito final, o espanhol expressou sua incredulidade com a forma como o jogo escapou. "É isso que eu sempre digo, este é o pior momento para os técnicos, mas eu aceito minha responsabilidade como técnico. Estou feliz com o que vi. Está claro que é o começo da temporada e não estamos no nosso melhor nível. Vi muitas coisas positivas; para mim, hoje, merecíamos a vitória. Mas isso é futebol, é um esporte maravilhoso", afirmou.
Sorte e pontaria clínica
A derrota ficou ainda mais amarga por causa da atuação do goleiro adversário. Lukas Hradecky esteve em noite inspirada, fazendo uma série de defesas que lhe renderam o prêmio de melhor em campo. Enrique foi rápido em elogiar o internacional finlandês, reconhecendo que o experiente arqueiro foi o principal motivo de o PSG não conseguir construir um placar elástico. Para o Paris, os já conhecidos problemas de vulnerabilidade defensiva em situações de um contra um e a falta de pontaria voltaram a cobrar seu preço.
Dando sequência à sua reflexão sobre a partida, Enrique reforçou a ideia de que a sorte teve papel decisivo. “O futebol às vezes é inexplicável, e é preciso aceitar isso. Se você não tem sorte, empata. Todo ano, tive jogos assim; esta noite foi um deles. Quero enfatizar a mentalidade dos jogadores. Estamos aqui; vai ser um campeonato emocionante. Estamos sem sorte no momento, mas temos de nos preparar para o futuro”, explicou.
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Pressão da Champions League aumenta
Embora Enrique esteja seguro no cargo, o início lento da temporada doméstica cria um cenário difícil para a próxima caminhada europeia da equipe. O clube está prestes a começar a defesa de seu título da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, contra o Slovan Bratislava, e a pressão aumenta para garantir uma vitória convincente. Enrique agora precisa encontrar uma forma de transformar o domínio estatístico de sua equipe em pontos de fato antes que a frustração da torcida comece a crescer para além da mera decepção.
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