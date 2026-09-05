Antes do pontapé inicial, o clube confirmou oficialmente que Enrique acertou uma extensão contratual de três anos que o manterá no clube até 2030. Tendo já conquistado três títulos da Ligue 1 e troféus consecutivos da Champions League durante sua passagem, o espanhol é amplamente considerado uma lenda viva no Parc des Princes. A festa ganhou ainda mais força com a notícia de que o clube havia garantido o futuro de vários ativos importantes do elenco ao lado de seu treinador.

No entanto, o clima azedou rapidamente assim que a bola rolou. Apesar da atmosfera festiva antes da partida, o PSG sofreu uma derrota frustrante para uma resiliente equipe do Monaco. O resultado marca um início historicamente ruim para a era do clube sob comando catariano, deixando o atual campeão sem vitória após três rodadas da Ligue 1. Foi um contraste gritante com as atuações dominantes que os torcedores se acostumaram a ver, especialmente diante da enorme vantagem estatística que o Paris teve ao longo dos 90 minutos.