Luis Enrique explica as dificuldades de Hugo Ekitike no PSG, enquanto o craque do Liverpool se prepara para enfrentar seu ex-time

O jogador de 23 anos voltará ao Parc des Princes na quarta-feira, quando o Liverpool enfrentar seu antigo time na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na preparação para o jogo, o técnico do PSG, Enrique, foi questionado sobre as dificuldades do jogador da seleção francesa sob sua orientação.

“Normalmente, não falo sobre jogadores que não estão no PSG”, disse ele aos repórteres. “Lembro-me da passagem dele por aqui. Ele jogou muito bem na Alemanha e agora, atualmente, no Liverpool. Ele agora é um jogador da seleção e acho que evoluiu muito. É normal. Ele era muito jovem quando esteve aqui e melhorou bastante desde então. Mas não é o momento de falar sobre jogadores do Liverpool.”