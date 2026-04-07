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Luis Enrique explica as dificuldades de Hugo Ekitike no PSG, enquanto o craque do Liverpool se prepara para enfrentar seu ex-time
Ekitike brilha após dificuldades do PSG
Ekitike chegou ao PSG em 2022, vindo do Reims, como um jovem atacante muito promissor, mas teve dificuldades para se adaptar à capital francesa. Ele marcou apenas quatro gols em 33 partidas pelo clube e foi emprestado de volta ao Reims um ano após sua chegada, passando depois para o Eintracht Frankfurt, onde acabou assinando contrato definitivo. Depois de se destacar na Bundesliga, o Liverpool conseguiu contratá-lo no verão passado e ele teve uma temporada de estreia frutífera, apesar das dificuldades do time na Premier League, marcando 17 gols em 43 partidas pela equipe de Arne Slot.
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Luis Enrique explica por que o PSG e Ekitike não deram certo
O jogador de 23 anos voltará ao Parc des Princes na quarta-feira, quando o Liverpool enfrentar seu antigo time na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na preparação para o jogo, o técnico do PSG, Enrique, foi questionado sobre as dificuldades do jogador da seleção francesa sob sua orientação.
“Normalmente, não falo sobre jogadores que não estão no PSG”, disse ele aos repórteres. “Lembro-me da passagem dele por aqui. Ele jogou muito bem na Alemanha e agora, atualmente, no Liverpool. Ele agora é um jogador da seleção e acho que evoluiu muito. É normal. Ele era muito jovem quando esteve aqui e melhorou bastante desde então. Mas não é o momento de falar sobre jogadores do Liverpool.”
Das dificuldades em Paris ao sucesso em Anfield
O caminho do atacante de volta ao topo incluiu uma passagem bem-sucedida por empréstimo e uma transferência definitiva para o Eintracht Frankfurt, antes de o Liverpool fechar um negócio colossal de € 95 milhões no verão passado. Agora, os números do jogador sugerem que o PSG tem todo o direito de ser cauteloso.
Embora tenha marcado 11 gols na primeira divisão inglesa, ele contribuiu com três na Liga dos Campeões, incluindo um gol contra seu ex-time, o Eintracht Frankfurt. O francês espera causar um impacto semelhante quando chegar à capital de seu país nesta semana.
- AFP
O Liverpool enfrenta um duro desafio em Paris
Ekitike e o Liverpool chegam ao confronto contra os atuais campeões europeus em um momento difícil. A equipe vem de duas derrotas consecutivas: perdeu para o Brighton no final de março e, após o retorno da pausa para os jogos internacionais, sofreu uma humilhante derrota por 4 a 0 contra o Manchester City na FA Cup.
O PSG, por outro lado, vem de quatro vitórias consecutivas e conta com a vantagem adicional de não ter que disputar nenhuma partida da Ligue 1 entre as duas etapas da eliminatória da Liga dos Campeões, já que as autoridades do futebol francês concederam uma folga no fim de semana.