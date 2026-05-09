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Luis Enrique evita responder à pergunta sobre a tática astuta do PSG para neutralizar Michael Olise na vitória nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
O segredo das bolas fora
Em um confronto decisivo que garantiu a classificação do PSG para a final, os observadores ficaram perplexos com a distribuição de Safonov. Em vez de procurar um companheiro, o goleiro frequentemente lançava a bola em direção à linha lateral. Relatos recentes sugerem que esses passes longos do goleiro russo para fora do campo faziam, na verdade, parte de um plano sofisticado para neutralizar as transições ofensivas de Vincent Kompany.
A estratégia envolvia Safonov lançar deliberadamente a bola para a arquibancada, cerca de 10 metros além da linha do meio-campo. Isso forçou o Bayern a reiniciar a jogada com um lançamento lateral estático, impedindo que seus perigosos atacantes explorassem o espaço que geralmente se abre durante as tradicionais jogadas de saída de gol. Essencialmente, isso reajustou a formação defensiva do time parisiense, permitindo que eles iniciassem uma pressão organizada imediatamente.
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Luis Enrique continua sem revelar detalhes
Quando questionado sobre o método incomum, o técnico espanhol não quis revelar suas inovações táticas. “O importante é que todos os torcedores querem ver o PSG vencer. Eles não querem saber como jogamos. Gostam da maneira como jogamos e, após cada partida, conversamos sobre os detalhes. Mas não tenho intenção de dar informações ao adversário”, disse Enrique aos repórteres.
O ex-técnico do Barcelona claramente prefere manter suas cartas na manga enquanto o clube busca seu segundo título europeu. Ele enfatizou que o objetivo principal era a vitória, independentemente da estética de certas ações individuais. “Buscamos a melhor maneira de vencer as partidas. Analisei a partida e estou muito orgulhoso do que fizemos. Buscamos vencer a partida, fizemos de tudo para vencer a partida, isso foi o mais importante. Depois, os detalhes, é mais bonito para os jornalistas, mas não me interessa”, acrescentou.
Neutralizando a ameaça de Michael Olise
Um dos principais beneficiários dessa tática “astuta” foi a defesa do PSG, encarregada de conter um dos alas mais em forma da Europa. Depois que Olise marcou na partida de ida, o PSG efetivamente quebrou o ritmo do jogo na partida de volta, mandando a bola para fora do lado em que ele atuava. Isso impediu que o francês — que não conseguiu marcar nenhum gol na partida de volta — encontrasse o espaço vertical de que precisava para causar perigo aos adversários no contra-ataque, forçando-o a ficar em áreas congestionadas.
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A atenção volta-se agora para a final da Liga dos Campeões
O PSG está prestes a enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões em Budapeste, com a história em jogo. O time francês está prestes a se tornar o segundo time da era moderna a defender com sucesso o título da Liga dos Campeões. Apenas o Real Madrid, que conquistou três troféus consecutivos entre 2016 e 2018, conseguiu defender o título desde que a competição foi reformulada. Enquanto se preparam para este confronto decisivo na Hungria, os gigantes franceses buscam ingressar nesse seleto grupo e consolidar seu domínio no futebol europeu.