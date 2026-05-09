Luis Enrique evita responder à pergunta sobre a tática astuta do PSG para neutralizar Michael Olise na vitória nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Em um confronto decisivo que garantiu a classificação do PSG para a final, os observadores ficaram perplexos com a distribuição de Safonov. Em vez de procurar um companheiro, o goleiro frequentemente lançava a bola em direção à linha lateral. Relatos recentes sugerem que esses passes longos do goleiro russo para fora do campo faziam, na verdade, parte de um plano sofisticado para neutralizar as transições ofensivas de Vincent Kompany.

A estratégia envolvia Safonov lançar deliberadamente a bola para a arquibancada, cerca de 10 metros além da linha do meio-campo. Isso forçou o Bayern a reiniciar a jogada com um lançamento lateral estático, impedindo que seus perigosos atacantes explorassem o espaço que geralmente se abre durante as tradicionais jogadas de saída de gol. Essencialmente, isso reajustou a formação defensiva do time parisiense, permitindo que eles iniciassem uma pressão organizada imediatamente.