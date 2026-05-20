Luis Enrique elogia o Arsenal como a “melhor equipe do mundo” em um aspecto fundamental, enquanto o técnico do PSG alerta que os campeões da Premier League podem “marcar muitos gols” na final da Liga dos Campeões

Enrique identificou o Arsenal de Mikel Arteta como o melhor time do mundo “sem a posse de bola”, enquanto prepara sua equipe para uma final monumental da Liga dos Campeões. Os Gunners, recém-coroados campeões da Premier League, buscam vingança contra os parisienses após terem sido derrotados por eles nas semifinais da temporada passada.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o técnico do PSG demonstrou grande admiração pelo trabalho de seu compatriota no norte de Londres. “Acho que eles merecem ganhar o campeonato — tiveram uma temporada brilhante”, disse Enrique. “Já jogamos contra esse time do Arsenal, então sabemos do que eles são capazes. Sem a posse de bola, são a melhor equipe do mundo, e com ela conseguem marcar muitos gols. É uma combinação maravilhosa para eles.”