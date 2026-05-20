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Luis Enrique elogia o Arsenal como a “melhor equipe do mundo” em um aspecto fundamental, enquanto o técnico do PSG alerta que os campeões da Premier League podem “marcar muitos gols” na final da Liga dos Campeões
Enrique elogia muito os Gunners
Enrique identificou o Arsenal de Mikel Arteta como o melhor time do mundo “sem a posse de bola”, enquanto prepara sua equipe para uma final monumental da Liga dos Campeões. Os Gunners, recém-coroados campeões da Premier League, buscam vingança contra os parisienses após terem sido derrotados por eles nas semifinais da temporada passada.
Em entrevista coletiva na quarta-feira, o técnico do PSG demonstrou grande admiração pelo trabalho de seu compatriota no norte de Londres. “Acho que eles merecem ganhar o campeonato — tiveram uma temporada brilhante”, disse Enrique. “Já jogamos contra esse time do Arsenal, então sabemos do que eles são capazes. Sem a posse de bola, são a melhor equipe do mundo, e com ela conseguem marcar muitos gols. É uma combinação maravilhosa para eles.”
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Uma batalha tática em Budapeste
A próxima final representa uma revanche do confronto das semifinais do ano passado, quando o PSG venceu por 3 a 1 no placar agregado antes de golear o Inter por 5 a 0 na final. Apesar da vantagem histórica, Enrique não está subestimando o desafio, reconhecendo os enormes avanços que Arteta alcançou com o gigante inglês.
“Faz sentido que estejamos enfrentando eles na final”, acrescentou o ex-técnico do Barcelona. “Podemos esperar uma final realmente excelente. Quando você analisa as estatísticas do Arsenal, percebe que Mikel Arteta é um líder como técnico, que incutiu uma mentalidade vencedora na equipe. Eles vêm melhorando há várias temporadas; adoram a posse de bola, mas são a melhor equipe da Europa quando não a têm.”
A crescente reputação de Arteta na Europa
Embora Enrique tenha um palmarés que inclui conquistas da Liga dos Campeões tanto com o Barcelona quanto com o PSG, além de dois títulos da La Liga e três da Ligue 1, a atual temporada marca o primeiro título de Arteta na primeira divisão. Enrique, no entanto, acredita que os troféus estão finalmente correspondendo à qualidade do trabalho técnico exibido no Emirates Stadium.
“Eles conquistaram a Premier League e estão na final da Liga dos Campeões deste ano, depois de chegarem às semifinais na temporada passada”, observou Enrique. “Eles merecem estar lá, e Arteta incute um espírito competitivo em seus jogadores. O mais importante para nós é nos concentrarmos mais em nós mesmos e menos no adversário. É isso que continuaremos a fazer. Estamos falando da melhor competição de clubes da Europa, então sim, há um elemento de adaptação — porque o nível é muito alto.”
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A diferença entre as principais ligas
No início deste mês, Arteta compartilhou sua própria visão sobre a elite europeia, elogiando especificamente a qualidade demonstrada na semifinal do PSG contra o Bayern de Munique. O técnico do Arsenal sugeriu que as diferentes exigências das ligas nacionais muitas vezes influenciam o desempenho das equipes no cenário continental, descrevendo-as como “mundos diferentes”.
“Bayern x PSG é provavelmente o melhor jogo que já assisti em termos de qualidade das duas equipes e, especialmente, da qualidade individual que os jogadores demonstram”, disse Arteta. “Nunca vi nada parecido. Mas quando analiso a quantidade de minutos jogados e o fôlego desses jogadores, não fico surpreso. Para proporcionar esses momentos de qualidade, é preciso estar muito descansado, e a diferença entre as ligas e a forma como elas competem é como a noite e o dia; basta ver as muitas estatísticas que têm circulado recentemente sobre isso. Estamos competindo em dois mundos diferentes, então não se pode comparar uma parte disso sem contextualizar. Não acho que seja justo.”