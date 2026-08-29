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Luis Enrique elogia espírito do Paris Saint-Germain após reação impressionante no fim arrancar empate contra o Lille
Champions arranca ponto dramático
O Lille, de Davide Ancelotti, parecia ter total controle da partida após abrir o placar com Hakon Haraldsson e ampliar com uma finalização colocada sublime do reserva Dilane Bakwa. No entanto, um chute de longa distância de Vitinha aos 91 minutos, seguido por uma cabeçada de Marquinhos nos acréscimos, arrancou a vitória dos mandantes no fim. A reação dramática marcou apenas a segunda vez nas últimas 60 temporadas da Ligue 1 em que um time evitou a derrota apesar de estar perdendo por dois gols na entrada dos acréscimos.
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Espanhol exalta espírito incansável
Enrique destacou que uma atitude de nunca desistir até o apito final se tornou a identidade central de seu elenco ao longo dos últimos três anos. Falando à PSG TV após o apito final, o treinador espanhol disse: "Essa é a marca registrada deste time nos últimos três anos. Quando todo mundo acha que estamos mortos, temos a capacidade de virar. É uma sensação boa, estamos felizes.
"Hoje, acho que merecíamos mais do que este resultado, mas isso é futebol. O futebol não é justo, você tem que fazer gols. Acho que merecemos este ponto."
Enrique exige padrões mais altos
O PSG teve de encarar a partida sem o ponta Ousmane Dembele, poupado, enquanto Bradley Barcola foi deixado de fora em meio à forte especulação que o liga a uma transferência para o Liverpool no verão.
Ao comentar o fato de ter somado apenas dois pontos nas duas primeiras partidas domésticas, Enrique acrescentou: "Você pode pensar que dois pontos em dois jogos não é muito, mas, quando considera os resultados que tivemos no ano passado contra Rennes e Lille, na verdade somamos um ponto a mais nesses dois confrontos. Estamos tentando manter o lado positivo, está claro que precisamos melhorar e atuar em um nível mais alto. Mas acho que hoje o time mostrou sua capacidade de lutar até o último minuto."
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Teste contra o Monaco ganha grande importância
O PSG enfrenta uma necessidade urgente de se ajustar defensivamente depois de não conseguir vencer seus dois primeiros jogos na liga pela terceira vez nas últimas 13 temporadas. Os atuais campeões receberão o rival Monaco no Parc des Princes no próximo fim de semana, buscando encerrar seu início sem vitórias. Esse duelo de peso será um teste crucial de resiliência para o time de Enrique antes de o calendário doméstico parar para a pausa internacional.
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