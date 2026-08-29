Enrique destacou que uma atitude de nunca desistir até o apito final se tornou a identidade central de seu elenco ao longo dos últimos três anos. Falando à PSG TV após o apito final, o treinador espanhol disse: "Essa é a marca registrada deste time nos últimos três anos. Quando todo mundo acha que estamos mortos, temos a capacidade de virar. É uma sensação boa, estamos felizes.

"Hoje, acho que merecíamos mais do que este resultado, mas isso é futebol. O futebol não é justo, você tem que fazer gols. Acho que merecemos este ponto."