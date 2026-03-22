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Luis Enrique elogia Dro Fernández depois que o jogador de 18 anos marcou seu primeiro gol pelo PSG desde que chegou do Barcelona
O PSG volta a assumir a liderança da Ligue 1
O atual campeão ultrapassou o Lens e recuperou a liderança da classificação do campeonato após uma vitória convincente por 4 a 0 fora de casa. Fernández, que se transferiu para o gigante francês em janeiro, disputou sua sexta partida no campeonato. Depois que Nuno Mendes abriu o placar de pênalti e Desire Doue ampliou a vantagem, o jovem marcou o terceiro gol, antes de Warren Zaire-Emery selar a vitória. O atacante está agora realmente se adaptando à França, após um início de temporada desafiador.
- AFP
Luis Enrique elogia jovem estrela
Em entrevista à Ligue 1+, o técnico expressou sua satisfação com a rotação do elenco e com o marco alcançado pelo atacante. Ele disse: “Foi difícil. Sempre que jogamos aqui, são partidas complicadas. Hoje, fomos muito precisos. É difícil jogar depois da Liga dos Campeões, onde é normal estar animado. O Lens continua pressionando e era uma obrigação vencer para nós. Há muitos jogadores que não jogam muito, mas que aproveitaram a oportunidade, como Beraldo e Dro. Estou feliz. A alegria pelo gol do Dro? Aos 18 anos, marcar o primeiro gol é importante. Estou muito feliz. Esse tipo de vitória fortalece os laços da equipe. É o momento-chave, o mais importante, porque é a hora de concretizar com troféus. É a última pausa para os jogos internacionais antes da Copa do Mundo, mas, como equipe, o retorno será importante. Vou esperar para ver os jogadores voltarem.”
Fernández se pronuncia após o gol
Antes de se mudar para a capital francesa, o jovem disputou cinco partidas pelo time principal do Barcelona, registrando uma assistência. Desde sua transferência no meio do ano, ele já disputou sete partidas em todas as competições pelo seu novo clube. O gol contra o Nice marca sua primeira baliza pelo novo clube e o centésimo do PSG na temporada, sinalizando um futuro promissor para o jovem espanhol.
Ele disse à Ligue 1+ após a partida: “O técnico demonstrou confiança em mim, estou feliz por ter marcado esse gol. Não sabia que era o nosso centésimo gol da temporada, é uma honra para mim. Estou feliz por ter ajudado a equipe e por ter marcado, o que é ainda melhor.”
- AFP
O que vem a seguir para o PSG?
O PSG ocupa atualmente a liderança da tabela com 60 pontos em 26 partidas, mantendo uma vantagem crucial de um ponto e um jogo a menos que o segundo colocado, o Lens. Após a pausa para os jogos internacionais, o time receberá o Toulouse no dia 3 de abril, antes de voltar sua atenção para a competição europeia. Um confronto decisivo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA os aguarda, quando receberão o Liverpool, gigante inglês, na capital francesa em 8 de abril. Em seguida, viajarão para enfrentar o Lens, rival na disputa pelo título, em um confronto direto pelo topo da tabela apenas três dias depois, antes de seguirem para Anfield para a partida de volta.
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