Luis Enrique elogia Dro Fernández depois que o jogador de 18 anos marcou seu primeiro gol pelo PSG desde que chegou do Barcelona

Antes de se mudar para a capital francesa, o jovem disputou cinco partidas pelo time principal do Barcelona, registrando uma assistência. Desde sua transferência no meio do ano, ele já disputou sete partidas em todas as competições pelo seu novo clube. O gol contra o Nice marca sua primeira baliza pelo novo clube e o centésimo do PSG na temporada, sinalizando um futuro promissor para o jovem espanhol.

Ele disse à Ligue 1+ após a partida: “O técnico demonstrou confiança em mim, estou feliz por ter marcado esse gol. Não sabia que era o nosso centésimo gol da temporada, é uma honra para mim. Estou feliz por ter ajudado a equipe e por ter marcado, o que é ainda melhor.”