Luis Enrique elogia a coragem do Le Mans após o Paris Saint-Germain garantir vitória por 3 a 1

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez muitos elogios ao Le Mans depois de ver sua equipe garantir uma vitória por 3 a 1 na Ligue 1, no Parc des Princes. Um pênalti de Lucas Beraldo, seguido por gols no segundo tempo de Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche, deu ao PSG sua quarta vitória consecutiva em todas as competições.

Apesar de Louis Mafouta ter restabelecido brevemente a igualdade para os visitantes aos 54 minutos, o PSG demonstrou resiliência para retomar o controle.

Luis Enrique reconheceu o duro teste imposto pela equipe promovida.