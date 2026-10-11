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Alvino Hanafi
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Luis Enrique elogia a coragem do Le Mans após o Paris Saint-Germain garantir vitória por 3 a 1

PSG
Luis Enrique
PSG x Le Mans
Le Mans
Campeonato Francês

Luis Enrique descreveu a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Le Mans como um resultado quase perfeito, após sobreviver a um susto no segundo tempo. O técnico espanhol elogiou o time promovido por mostrar uma coragem notável no Parc des Princes.

  • Luis Enrique reage à vitória em casa em jogo competitivo

    O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez muitos elogios ao Le Mans depois de ver sua equipe garantir uma vitória por 3 a 1 na Ligue 1, no Parc des Princes. Um pênalti de Lucas Beraldo, seguido por gols no segundo tempo de Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche, deu ao PSG sua quarta vitória consecutiva em todas as competições.

    Apesar de Louis Mafouta ter restabelecido brevemente a igualdade para os visitantes aos 54 minutos, o PSG demonstrou resiliência para retomar o controle.

    Luis Enrique reconheceu o duro teste imposto pela equipe promovida.

  • imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire

    Técnico elogia abordagem destemida do adversário

    Falando à PSG TV após a partida, Luis Enrique elogiou as duas equipes por proporcionarem um espetáculo empolgante. "Foi um resultado quase perfeito. Sofremos um gol e foi difícil", admitiu Luis Enrique.

    "Sabendo que esperávamos enfrentar dificuldades, podemos dizer que o time foi corajoso. Controlamos a partida, e não foi fácil porque preciso destacar a forma como o Le Mans jogou, eles mostraram muita coragem."

    "Foi muito difícil, mas é um prazer jogar contra um time tão corajoso."

  • Ajustes táticos e força do banco decisivos

    O momento decisivo chegou pouco depois da marca de uma hora, quando o substituto Fabian Ruiz viu uma finalização forte ser desviada para o caminho do também reserva Kvaratskhelia, que recolocou o PSG em vantagem. Akliouche então marcou o terceiro sete minutos depois para garantir os pontos.

    Luis Enrique observou que seguir somando vitórias continua sendo vital para reduzir a distância para os líderes da liga.

    "Era importante para nós conquistar esses três pontos", acrescentou o técnico. "Ainda precisamos de mais para subir ao topo da liga."

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  • imago-sport-1084359175.jpgZUMA Press Wire

    A atenção se volta para um difícil compromisso pela Liga dos Campeões

    Com mais três pontos no cenário doméstico garantidos, o PSG volta a concentrar suas atenções na competição europeia. Luis Enrique confirmou que seu elenco está preparado para um exigente confronto fora de casa contra um adversário inglês.

    "Estamos voltando à Champions League, que é uma competição maravilhosa, e adoramos disputar esse tipo de partida", concluiu Luis Enrique.

    "Fora de casa e contra um time inglês, claro que será difícil, mas estamos prontos."

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