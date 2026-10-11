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Luis Enrique elogia a coragem do Le Mans após o Paris Saint-Germain garantir vitória por 3 a 1
Luis Enrique reage à vitória em casa em jogo competitivo
O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez muitos elogios ao Le Mans depois de ver sua equipe garantir uma vitória por 3 a 1 na Ligue 1, no Parc des Princes. Um pênalti de Lucas Beraldo, seguido por gols no segundo tempo de Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche, deu ao PSG sua quarta vitória consecutiva em todas as competições.
Apesar de Louis Mafouta ter restabelecido brevemente a igualdade para os visitantes aos 54 minutos, o PSG demonstrou resiliência para retomar o controle.
Luis Enrique reconheceu o duro teste imposto pela equipe promovida.
- ZUMA Press Wire
Técnico elogia abordagem destemida do adversário
Falando à PSG TV após a partida, Luis Enrique elogiou as duas equipes por proporcionarem um espetáculo empolgante. "Foi um resultado quase perfeito. Sofremos um gol e foi difícil", admitiu Luis Enrique.
"Sabendo que esperávamos enfrentar dificuldades, podemos dizer que o time foi corajoso. Controlamos a partida, e não foi fácil porque preciso destacar a forma como o Le Mans jogou, eles mostraram muita coragem."
"Foi muito difícil, mas é um prazer jogar contra um time tão corajoso."
Ajustes táticos e força do banco decisivos
O momento decisivo chegou pouco depois da marca de uma hora, quando o substituto Fabian Ruiz viu uma finalização forte ser desviada para o caminho do também reserva Kvaratskhelia, que recolocou o PSG em vantagem. Akliouche então marcou o terceiro sete minutos depois para garantir os pontos.
Luis Enrique observou que seguir somando vitórias continua sendo vital para reduzir a distância para os líderes da liga.
"Era importante para nós conquistar esses três pontos", acrescentou o técnico. "Ainda precisamos de mais para subir ao topo da liga."
- ZUMA Press Wire
A atenção se volta para um difícil compromisso pela Liga dos Campeões
Com mais três pontos no cenário doméstico garantidos, o PSG volta a concentrar suas atenções na competição europeia. Luis Enrique confirmou que seu elenco está preparado para um exigente confronto fora de casa contra um adversário inglês.
"Estamos voltando à Champions League, que é uma competição maravilhosa, e adoramos disputar esse tipo de partida", concluiu Luis Enrique.
"Fora de casa e contra um time inglês, claro que será difícil, mas estamos prontos."
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