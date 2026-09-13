AFP
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Luis Enrique elogia a conexão entre Torres e Dembélé enquanto o PSG garante sua primeira vitória na Ligue 1
Gol no início garante os pontos
O Paris Saint-Germain encerrou suas dificuldades no cenário doméstico quando Torres balançou as redes apenas cinco minutos após o início do jogo de domingo. O atacante aproveitou a troca rápida de passes entre Joao Neves e Dembele, finalizando rasteiro para superar o goleiro.
Torres agora marcou seis gols em suas primeiras cinco partidas pelo clube. Enrique observou: "Gostei muito da conexão entre Ferran Torres e Ousmane Dembele." No entanto, o treinador cobrou um controle geral melhor: "Conquistamos os três pontos, então estamos felizes, mas ainda precisamos melhorar. Em alguns momentos, quando não tínhamos a bola, o adversário nos causou problemas. Precisamos jogar com mais autoridade."
- AFP
Dembélé fala sobre sua ética de trabalho
Após a vitória crucial, Dembélé refletiu sobre seu desenvolvimento pessoal e sua parceria cada vez maior com o atacante espanhol. Elogiando Torres, ele afirmou: "Joguei com ele por um ano e meio no Barcelona. Ele é um jogador fantástico e um camisa 9 brilhante. Está sempre ali quando você precisa dele."
Dembélé também falou sobre a trajetória de sua carreira, afirmando: "Como eu disse antes, eu nunca fui 'o escolhido'. Tive que trabalhar incrivelmente duro. No ano passado, fui recompensado por isso. Este ano? Veremos, estou tranquilo. Sempre estive no fundo da sala, trabalhando duro. Ao longo de toda a minha carreira, nunca disse uma palavra. Eu apenas trabalhei."
Preocupações com lesões e drama no fim
Enquanto o Paris Saint-Germain comemorava a vitória, sofreu um revés quando Achraf Hakimi deixou o gramado com uma lesão muscular aos 38 minutos, sendo substituído por Fabian Ruiz. No segundo tempo, o Brest pressionou forte em busca do empate. Kamory Doumbia acertou a trave e depois viu Matvey Safonov defender uma cabeçada potente.
O PSG também teve um segundo gol anulado quando uma falta de Warren Zaire-Emery invalidou um gol contra de Bradley Locko. Safonov voltou a ser crucial aos 88 minutos, fazendo uma defesa decisiva diante de Pathe Mboup para impedir que o Brest arrancasse um ponto no fim.
- AFP
O que vem a seguir?
O PSG agora buscará se apoiar nesta vitória vital e subir ainda mais na tabela da Ligue 1. Com Torres em forma excepcional, Enrique precisa resolver rapidamente as vulnerabilidades defensivas do elenco e se adaptar à possível ausência de Hakimi antes de enfrentar o Marseille pela liga antes da pausa internacional.
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