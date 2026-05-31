Luis Enrique e o PSG entram para o panteão das lendas da Liga dos Campeões! Vencedores e perdedores: o “anti-futebol” de Mikel Arteta recebe o que merece após o drama da disputa de pênaltis

Durante um período extremamente longo, na verdade, os jogadores de Luis Enrique tiveram enorme dificuldade para furar a brilhante defesa do Arsenal, com Gabriel Magalhães e companhia fazendo um trabalho magnífico ao neutralizar um dos melhores setores ofensivos do futebol.

No entanto, Khvicha Kvaratskhelia ganhou vida no segundo tempo e, após o georgiano ter sofrido uma falta desajeitada dentro da área cometida por Cristhian Mosquera aos 65 minutos, Ousmane Dembélé converteu o pênalti resultante, empatando a partida.

O PSG poderia e provavelmente deveria ter vencido a partida no tempo regulamentar, já que Kvaratskhelia viu um ótimo chute ser desviado para a trave por Myles Lewis-Skelly, enquanto Bradley Barcola deu um toque terrível e chutou horrivelmente para fora ao ficar cara a cara com o gol nos segundos finais.

No entanto, apesar de ter que tirar alguns de seus principais jogadores na prorrogação, o PSG provou que é tão forte mentalmente quanto talentoso tecnicamente ao triunfar na disputa de pênaltis.

O GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de um confronto acirrado e tenso na Puskas Arena...