Luis Enrique e o PSG entram para o panteão das lendas da Liga dos Campeões! Vencedores e perdedores: o “anti-futebol” de Mikel Arteta recebe o que merece após o drama da disputa de pênaltis

De uma perspectiva neutra, o fato de o Arsenal ter marcado primeiro — e tão cedo — foi a pior coisa que poderia ter acontecido na final. Isso significou que fomos submetidos ao que se resumiu a um exercício de treino tenso e, ao mesmo tempo, tedioso de “ataque contra defesa”. Mas, pensando bem, provavelmente sempre seria assim, com o PSG procurando pacientemente uma brecha contra a defesa mais bem treinada da Europa.
Como Rice admitiu depois, o Arsenal nunca teve a menor intenção de enfrentar de igual para igual o time de Luis Enrique. “Se tivéssemos entrado em campo e jogado assim... É isso que eles querem”, disse o jogador da seleção inglesa. “É assim que eles marcam cinco e seis gols contra os adversários.”
É preciso dizer, porém, que o Arsenal teria jogado anti-futebol independentemente do adversário. É o que eles fazem, o que torna difícil assistir aos jogos, mesmo nos melhores momentos. Suas partidas são mais suportadas do que apreciadas, então não foi nem um pouco surpreendente vê-los fazer de tudo para frustrar e atrapalhar o PSG, incluindo Raya precisando de atendimento médico nos acréscimos antes de fazer sua habitual recuperação milagrosa.
No entanto, não há realmente nenhuma desculpa legítima para a abordagem do Arsenal. Estamos falando do que é indiscutivelmente o elenco mais forte da Europa, montado a um custo de mais de 1 bilhão de libras, e isso foi o melhor que eles conseguiram apresentar em uma final da Liga dos Campeões: eles tiveram menos posse de bola do que na final de 2006, quando jogaram com 10 homens durante a maior parte da partida, e conseguiram um único chute a gol, que resultou no gol.
A partir do sexto minuto, eles basicamente jogaram como um time de fora da liga tentando causar uma “surpresa na copa” e, para ser brutalmente honesto, teria sido uma farsa esportiva se isso tivesse dado certo. De fato, o momento que realmente resumiu o Arsenal de Arteta foi quando eles desperdiçaram a oportunidade de dobrar a vantagem em um escanteio bem no final do primeiro tempo, porque, como de costume, tentaram perder o máximo de tempo possível antes de cobrá-lo.
É claro que haverá muita simpatia pelo Arsenal ter sido derrotado nos pênaltis depois de passar por todo o torneio invicto — e tudo bem. Mas nós, puristas, temos todo o direito de ficar aliviados por o troféu ter ido para o time que quis jogar futebol na final, em vez daquele que tentou sufocar toda a vida e alegria do jogo.