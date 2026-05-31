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PSG Arsenal W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Luis Enrique e o PSG entram para o panteão das lendas da Liga dos Campeões! Vencedores e perdedores: o “anti-futebol” de Mikel Arteta recebe o que merece após o drama da disputa de pênaltis

Vencedores & perdedores
Liga dos Campeões
PSG
Arsenal
Luis Enrique
M. Arteta
Gabriel
O. Dembele
D. Rice
Especiais e Opinião
PSG x Arsenal
Vitinha
K. Kvaratskhelia

O Paris Saint-Germain conseguiu de novo! Um clube que já foi ridicularizado como o maior fracassado da Liga dos Campeões mostrou sua garra ao derrotar o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 em Budapeste, conquistando merecidamente a retenção do título europeu no sábado. Ao contrário da goleada do ano passado sobre a Inter, o PSG teve que se esforçar ao máximo para derrotar os Gunners, que se mostraram, sem surpresa, um osso duro de roer após abrirem o placar logo no início com Kai Havertz, após um rebote fortuito da bola.

Durante um período extremamente longo, na verdade, os jogadores de Luis Enrique tiveram enorme dificuldade para furar a brilhante defesa do Arsenal, com Gabriel Magalhães e companhia fazendo um trabalho magnífico ao neutralizar um dos melhores setores ofensivos do futebol.

No entanto, Khvicha Kvaratskhelia ganhou vida no segundo tempo e, após o georgiano ter sofrido uma falta desajeitada dentro da área cometida por Cristhian Mosquera aos 65 minutos, Ousmane Dembélé converteu o pênalti resultante, empatando a partida.

O PSG poderia e provavelmente deveria ter vencido a partida no tempo regulamentar, já que Kvaratskhelia viu um ótimo chute ser desviado para a trave por Myles Lewis-Skelly, enquanto Bradley Barcola deu um toque terrível e chutou horrivelmente para fora ao ficar cara a cara com o gol nos segundos finais.

No entanto, apesar de ter que tirar alguns de seus principais jogadores na prorrogação, o PSG provou que é tão forte mentalmente quanto talentoso tecnicamente ao triunfar na disputa de pênaltis.

O GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de um confronto acirrado e tenso na Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Luis Enrique

    Durante a análise pós-jogo da TNT Sports, o ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, admitiu que estava ficando sem superlativos para descrever Luis Enrique, e nós compreendemos perfeitamente o que ele quer dizer.

    O ex-técnico do Barcelona é também uma das figuras mais queridas do futebol, uma personalidade humilde, mas maravilhosamente apaixonada, que sempre traz um sorriso ao rosto das pessoas durante as entrevistas, devido à maneira verdadeiramente inspiradora com que fala sobre o jogo — e sobre a própria vida.

    Nesse sentido, não é nem um pouco surpreendente que Luis Enrique tenha um grupo de jogadores dispostos a dar tudo de si por ele — mas ainda assim é uma conquista incrível em um clube que antes era criticado por ter muito estilo e pouca substância.

    Ao falar após levantar sua terceira Copa da Europa (apenas Carlo Ancelotti ganhou mais), Luis Enrique rejeitou a sugestão de que agora ele era oficialmente uma “lenda” do futebol — mas, honestamente, não conseguimos pensar em uma palavra melhor para descrever o homem.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Gabriel Magalhães

    Quando Gabriel mandou a bola por cima do travessão, garantindo o troféu para o PSG, todos os jogadores correram para o seu lado do campo para comemorar com o goleiro Matvey Safonov diante da torcida. Bem, todos, menos um.

    Marquinhos foi direto para o seu compatriota, a quem abraçou imediatamente. Gabriel merecia totalmente o consolo do seu compatriota. Ele tinha sido imenso ao longo dos 120 minutos e o jogo nem sequer teria chegado aos pênaltis se ele não estivesse lá para repelir um ataque atrás do outro do PSG.

    Na verdade, se o Arsenal tivesse vencido a disputa de pênaltis, o zagueiro provavelmente teria sido eleito o Melhor Jogador da Partida. É claro que isso será um consolo insuficiente para Gabriel. Este foi o seu momento “John Terry”, e ele levará algum tempo para superar isso.

    Ainda assim, como Marquinhos sem dúvida lhe lembrou, ele próprio já experimentou a devastação da derrota em uma final da Liga dos Campeões — e agora já venceu duas. Os jogadores verdadeiramente grandes são aqueles que se recuperam de derrotas de partir o coração — e Gabriel, sem dúvida, tem a resiliência necessária para isso.


  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: A dinastia do PSG

    Quando o PSG impressionou o mundo ao derrotar o Inter na final mais desigual da história da Liga dos Campeões, brincamos dizendo que provavelmente não demorariam nem de longe tanto tempo para conquistar o segundo título quanto demoraram para conquistar o primeiro. A suspeita era de que aquela equipe jovem e empolgante só tenderia a melhorar à medida que os jogadores ganhassem experiência — e foi exatamente o que aconteceu.

    O PSG está amadurecendo e evoluindo, aprendendo a vencer jogos de maneiras diferentes. Seu famoso ataque não estava em plena forma em Budapeste, mas mesmo assim conseguiu cumprir sua missão — o que é a marca dos campeões.

    De fato, o status do PSG como um dos melhores times que o futebol de clubes já viu já está fora de discussão. Eles são o primeiro time desde o Real Madrid, há pouco menos de uma década, a revalidar o título da Liga dos Campeões, e apenas o terceiro na história a conquistar tanto o título nacional quanto a Copa da Europa em temporadas consecutivas.

    E talvez ainda não tenham terminado. A equipe do PSG que enfrentou o Arsenal tinha uma média de idade de 24 anos, tornando-os os terceiros vencedores mais jovens da história do torneio. Mais importante ainda, apesar das especulações de que Luis Enrique poderia ser tentado por uma transferência para a Premier League neste verão, ele já falava em reforçar seu elenco nesta janela de transferências — o que é simplesmente o pensamento mais assustador para todos os pretendentes ao trono do PSG.

    Os parisienses entraram no panteão dos deuses do futebol no sábado; agora eles têm a chance de torná-lo seu!

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O meio-campo do Arsenal

    Considerando que a final foi decidida nos pênaltis, talvez seja exagero afirmar que o meio-campo do PSG garantiu a vitória. Mas uma das principais razões pelas quais o Arsenal perdeu foi a chocante incapacidade de seu próprio meio-campo de manter a posse de bola após abrir o placar por 1 a 0 logo no início.

    É obviamente impossível criticar Declan Rice, Myles Lewis-Skelly ou Martin Odegaard pelo esforço. O aparentemente incansável Rice passou a noite correndo atrás de sombras e conseguiu alcançar algumas, enquanto Lewis-Skelly lidou maravilhosamente bem com a magnitude do momento e fez um bloqueio monumental para impedir que Kvaratskhelia colocasse o PSG na frente.

    No entanto, nenhum dos dois impressionou na posse de bola. Lewis-Kelly completou apenas 12 passes em 90 minutos, enquanto o goleiro David Raya (28) foi o único jogador do Arsenal a perder a bola mais vezes do que Rice (15).

    É claro que a dupla não foi ajudada nem um pouco pelo fato de Odegaard ter desaparecido mais uma vez diante de um adversário de alto nível, o que significou que, na prática, era três contra dois no meio de campo. Obviamente, Martin Zubimendi deveria ajudar o Arsenal a vencer e manter a posse de bola em jogos como este, mas ele parece exausto há alguns meses e foi relegado ao papel de reserva, o que significa que Arteta terá algumas decisões interessantes a tomar durante o verão.

    Muito se tem falado, com razão, sobre a profundidade do elenco dos Gunners, o que sem dúvida os ajudou a vencer a guerra de desgaste em que a Premier League se tornou. No entanto, após registrar apenas 24,7% de posse de bola em Budapeste (a menor porcentagem já registrada em uma final da Liga dos Campeões), fica claro que eles precisarão de muito mais qualidade no meio-campo se quiserem, eventualmente, conquistar a Europa também.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Harry Kane

    A Liga dos Campeões costuma ser o fator determinante na votação do Ballon d'Or — mas provavelmente não será assim este ano. Rice não ajudou em nada a sua causa e, embora Kvaratskhelia tenha sido o jogador de destaque do torneio e tenha conquistado o pênalti que permitiu ao PSG empatar o jogo, o georgiano não esteve exatamente no seu melhor na Puskas Arena — talvez devido a um corte feio na perna.

    Além disso, embora Dembélé tenha convertido o pênalti com confiança, o atacante não parecia estar em plena forma devido ao seu recente problema no tendão.

    É claro que a escolha de Vitinha como Melhor Jogador da Partida impulsionará sua candidatura ao Ballon d’Or, mas ainda parece que tudo está em aberto à medida que nos aproximamos da Copa do Mundo. Isso é uma má notícia para Kvaratskhelia, que não vai jogar na América do Norte, mas uma boa notícia não só para Dembele, Vitinha e Rice, mas também para os outros principais candidatos que não chegaram à final da Liga dos Campeões, incluindo Lamine Yamal, Luis Diaz, Michael Olise e o atual favorito, Harry Kane.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O antifutebol de Arteta

    De uma perspectiva neutra, o fato de o Arsenal ter marcado primeiro — e tão cedo — foi a pior coisa que poderia ter acontecido na final. Isso significou que fomos submetidos ao que se resumiu a um exercício de treino tenso e, ao mesmo tempo, tedioso de “ataque contra defesa”. Mas, pensando bem, provavelmente sempre seria assim, com o PSG procurando pacientemente uma brecha contra a defesa mais bem treinada da Europa.

    Como Rice admitiu depois, o Arsenal nunca teve a menor intenção de enfrentar de igual para igual o time de Luis Enrique. “Se tivéssemos entrado em campo e jogado assim... É isso que eles querem”, disse o jogador da seleção inglesa. “É assim que eles marcam cinco e seis gols contra os adversários.”

    É preciso dizer, porém, que o Arsenal teria jogado anti-futebol independentemente do adversário. É o que eles fazem, o que torna difícil assistir aos jogos, mesmo nos melhores momentos. Suas partidas são mais suportadas do que apreciadas, então não foi nem um pouco surpreendente vê-los fazer de tudo para frustrar e atrapalhar o PSG, incluindo Raya precisando de atendimento médico nos acréscimos antes de fazer sua habitual recuperação milagrosa.

    No entanto, não há realmente nenhuma desculpa legítima para a abordagem do Arsenal. Estamos falando do que é indiscutivelmente o elenco mais forte da Europa, montado a um custo de mais de 1 bilhão de libras, e isso foi o melhor que eles conseguiram apresentar em uma final da Liga dos Campeões: eles tiveram menos posse de bola do que na final de 2006, quando jogaram com 10 homens durante a maior parte da partida, e conseguiram um único chute a gol, que resultou no gol.

    A partir do sexto minuto, eles basicamente jogaram como um time de fora da liga tentando causar uma “surpresa na copa” e, para ser brutalmente honesto, teria sido uma farsa esportiva se isso tivesse dado certo. De fato, o momento que realmente resumiu o Arsenal de Arteta foi quando eles desperdiçaram a oportunidade de dobrar a vantagem em um escanteio bem no final do primeiro tempo, porque, como de costume, tentaram perder o máximo de tempo possível antes de cobrá-lo.

    É claro que haverá muita simpatia pelo Arsenal ter sido derrotado nos pênaltis depois de passar por todo o torneio invicto — e tudo bem. Mas nós, puristas, temos todo o direito de ficar aliviados por o troféu ter ido para o time que quis jogar futebol na final, em vez daquele que tentou sufocar toda a vida e alegria do jogo.