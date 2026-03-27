Luis Enrique deve recusar a oferta do Manchester United para substituir Michael Carrick, já que o técnico do PSG está prestes a assinar um novo contrato na França

O restante da temporada funciona como um teste decisivo para Carrick, sendo provavelmente necessária uma classificação entre os quatro primeiros para garantir sua contratação definitiva em Old Trafford. Os Red Devils perderam apenas uma e venceram sete das dez partidas disputadas desde que ele assumiu o comando.

Enquanto isso, o anúncio esperado do PSG sobre a renovação do contrato de Enrique tirará efetivamente o espanhol do mercado de transferências de verão, deixando o United com um leque cada vez mais restrito de alternativas de elite caso não consiga atingir suas metas.