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Luis Enrique deve recusar a oferta do Manchester United para substituir Michael Carrick, já que o técnico do PSG está prestes a assinar um novo contrato na França
A disputa pelo cargo mais cobiçado
A busca do United por um sucessor definitivo para o cargo de treinador encontrou um grande obstáculo, já que Enrique se prepara para dedicar seu futuro ao PSG. De acordo com o jornal The i, o ex-técnico do Barcelona era o principal alvo dos dirigentes do United, Omar Berrada e Jason Wilcox, mas agora espera-se que o técnico de 55 anos prolongue sua permanência em Paris para além de 2027. Esse desdobramento segue um padrão de o United perder alvos de primeira linha, com Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti também parecendo fora de alcance. Consequentemente, a coproprietária Ineos está cada vez mais inclinada a recompensar Carrick com um contrato permanente, desde que ele garanta a classificação para a Liga dos Campeões para os Red Devils.
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Estabilidade em vez de especulação
Embora o interesse do United por Enrique seja concreto, fontes em Paris sugerem que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tem sido fundamental para garantir a lealdade do espanhol, enquanto busca construir um legado duradouro no Parc des Princes. A recente contratação do jovem prodígio espanhol Dro Fernández é vista como um “incentivo” para comprovar o compromisso do clube com o projeto de Enrique e garantir que ele permaneça no comando no futuro próximo. Embora o ex-técnico do Barcelona nutra a ambição de um dia treinar na Premier League, ele supostamente acredita ter tempo de sobra para realizar essas aspirações enquanto continua seu trabalho na França.
O dilema de Carrick
A mudança de foco em direção a Carrick representa uma mudança significativa na estratégia do departamento esportivo liderado pela Ineos. Inicialmente visto como uma medida temporária, Carrick conquistou admiração suficiente da diretoria para merecer uma oportunidade mais duradoura de promover mudanças de longo prazo, desde que os resultados positivos continuem. O clube insistiu oficialmente que ainda não houve contato formal com candidatos externos, temendo que tais movimentos pudessem causar “perturbações indevidas” durante um período em que a equipe está apresentando um bom desempenho. A decisão de Enrique de permanecer no PSG permite que ele continue sua busca pelo título da Liga dos Campeões com um elenco que reflete cada vez mais sua visão.
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Um final de temporada de alto risco
O restante da temporada funciona como um teste decisivo para Carrick, sendo provavelmente necessária uma classificação entre os quatro primeiros para garantir sua contratação definitiva em Old Trafford. Os Red Devils perderam apenas uma e venceram sete das dez partidas disputadas desde que ele assumiu o comando.
Enquanto isso, o anúncio esperado do PSG sobre a renovação do contrato de Enrique tirará efetivamente o espanhol do mercado de transferências de verão, deixando o United com um leque cada vez mais restrito de alternativas de elite caso não consiga atingir suas metas.