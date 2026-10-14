O domínio nacional e europeu nas últimas duas temporadas não diminuiu a ambição de Enrique, mesmo com sua equipe se preparando para uma sequência desgastante de jogos contra o Manchester City e seu ex-clube, o Barcelona, que ele levou ao título da Champions League em 2015.

Ao detalhar a motivação extra de seu elenco para repetir o feito raro do Real Madrid, o técnico espanhol disse ao site oficial do clube: "Conquistamos a Champions League duas vezes seguidas, mas isso não é motivo para parar. Fomos feitos para disputar a Champions League. Temos uma motivação extra: tentar alcançar algo que, até agora, só o Real Madrid conseguiu. É um objetivo especial."

Ao falar sobre a forte concorrência dos outros candidatos ao título, acrescentou: "Esses dois times [Man City e Barcelona] adoram vencer a Champions League, já a conquistaram e estão entre os favoritos. Há seis, sete ou oito equipes capazes de conquistar esta Champions League. Somos uma delas, mas será difícil e não somos os favoritos absolutos."