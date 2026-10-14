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Luis Enrique desafia o PSG a igualar a marca do Real Madrid de três títulos consecutivos na Champions League e afirma que “não há motivo para parar”
Técnico espanhol mira marca histórica
O técnico espanhol de 56 anos declarou abertamente que quer ver o Paris Saint-Germain igualar o recorde do Real Madrid de três títulos consecutivos da Champions League, feito alcançado quando o clube espanhol derrotou o Liverpool na final de 2018. Desde que assumiu o comando no Parc des Princes, em julho de 2023, ele conquistou dois títulos europeus consecutivos, além de três troféus da Ligue 1, pelo clube francês. O atual campeão iniciou a defesa do título no mês passado com uma contundente goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava.
- Getty Images Sport
Domínio continental alimenta motivação extra
O domínio nacional e europeu nas últimas duas temporadas não diminuiu a ambição de Enrique, mesmo com sua equipe se preparando para uma sequência desgastante de jogos contra o Manchester City e seu ex-clube, o Barcelona, que ele levou ao título da Champions League em 2015.
Ao detalhar a motivação extra de seu elenco para repetir o feito raro do Real Madrid, o técnico espanhol disse ao site oficial do clube: "Conquistamos a Champions League duas vezes seguidas, mas isso não é motivo para parar. Fomos feitos para disputar a Champions League. Temos uma motivação extra: tentar alcançar algo que, até agora, só o Real Madrid conseguiu. É um objetivo especial."
Ao falar sobre a forte concorrência dos outros candidatos ao título, acrescentou: "Esses dois times [Man City e Barcelona] adoram vencer a Champions League, já a conquistaram e estão entre os favoritos. Há seis, sete ou oito equipes capazes de conquistar esta Champions League. Somos uma delas, mas será difícil e não somos os favoritos absolutos."
Renovação de contrato traz novas exigências
Ao todo, Enrique levou o PSG à conquista de 13 títulos importantes e assinou recentemente uma prorrogação de contrato de três anos que o mantém na capital francesa até 2030. Ao refletir sobre a mentalidade vencedora que implantou ao chegar ao clube, ele afirmou: “Esse era nosso principal objetivo quando chegamos aqui: fazer história. Todos sabiam que o clube já havia conquistado títulos importantes, mas não havia título mais importante para nós do que a Champions League. Para mim, como treinador, assim como para os jogadores, a vontade de vencer sempre é uma característica essencial do mais alto nível.”
Ao falar sobre o aumento das expectativas em torno do novo contrato, o treinador afirmou: “Prorroguei meu contrato e agora estou sob ainda mais pressão para mostrar que estou pronto para continuar e que ainda quero conquistar muitos outros títulos pelo Paris Saint-Germain. O objetivo é sempre o mesmo: vencer e continuar vencendo.”
- Anadolu Agency
Grandes confrontos põem à prova credenciais europeias
A determinação do Paris Saint-Germain será posta à prova de imediato quando a equipe viajar para enfrentar o Manchester City pela Champions League na quarta-feira. Depois desse difícil compromisso na Inglaterra, os comandados de Enrique receberão o Barcelona, gigante catalão, em Paris, no dia 20 de outubro. Essa sequência de dois jogos contra outros favoritos será um parâmetro crucial para o atual campeão, que busca manter sua supremacia na principal competição de clubes da Europa.
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