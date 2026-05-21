Luis Enrique define data para a aposentadoria, enquanto o técnico do PSG se prepara para assinar uma renovação de contrato de longo prazo

Apesar do sucesso contínuo no mais alto nível do futebol europeu, Enrique deu a entender que não pretende permanecer no banco de reservas até a terceira idade. O ex-técnico do Barcelona e da seleção espanhola, atualmente com 56 anos, estabeleceu uma data clara para o fim de sua carreira como treinador, citando o desejo de evitar ser um “avô” à beira do campo.

"Não quero ser um avô que treina. Não quero ser isso. Acho que depois dos 60... Na verdade, eu brinco com meu irmão Felipe dizendo a ele: ‘Vou ter que me aposentar antes de você’. Ele é um ano mais novo que eu, tem 55 anos, e vai se aposentar aos 61... então faça as contas”, disse ele ao La Nueva España. Isso coloca sua provável saída do futebol em 2030, coincidindo com o fim do novo contrato proposto.







