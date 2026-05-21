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Luis Enrique define data para a aposentadoria, enquanto o técnico do PSG se prepara para assinar uma renovação de contrato de longo prazo
Planos de aposentadoria para o espanhol
Apesar do sucesso contínuo no mais alto nível do futebol europeu, Enrique deu a entender que não pretende permanecer no banco de reservas até a terceira idade. O ex-técnico do Barcelona e da seleção espanhola, atualmente com 56 anos, estabeleceu uma data clara para o fim de sua carreira como treinador, citando o desejo de evitar ser um “avô” à beira do campo.
"Não quero ser um avô que treina. Não quero ser isso. Acho que depois dos 60... Na verdade, eu brinco com meu irmão Felipe dizendo a ele: ‘Vou ter que me aposentar antes de você’. Ele é um ano mais novo que eu, tem 55 anos, e vai se aposentar aos 61... então faça as contas”, disse ele ao La Nueva España. Isso coloca sua provável saída do futebol em 2030, coincidindo com o fim do novo contrato proposto.
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Compromisso de longo prazo com o PSG
A notícia sobre o cronograma de sua aposentadoria surge em um momento em que o PSG está se empenhando para garantir os serviços do seu técnico a longo prazo. Relatos indicam que Enrique está prestes a assinar uma extensão de contrato que o manteria no Parc des Princes até junho de 2030. Desde que chegou, ele modernizou a abordagem do clube, afastando-se da dependência de superestrelas individuais em direção a uma identidade tática mais coesa.
A diretoria do clube de Paris está muito satisfeita com seu trabalho, especialmente depois que ele conquistou três títulos consecutivos da Ligue 1 e o primeiro troféu da Liga dos Campeões da história do clube na temporada 2024-25. Ao permanecer até 2030, Enrique se tornaria o técnico com mais tempo de serviço na era QSI, proporcionando a consistência que os campeões franceses há muito almejam.
Mudança de mentalidade no vestiário
O impacto de Enrique tem sido sentido com mais intensidade dentro do elenco, onde os jogadores abraçaram sua filosofia coletiva. Essa transformação cultural tem sido a pedra angular do recente domínio do PSG, com a equipe deixando para trás sua reputação de fragilidade nos grandes momentos europeus em favor de um ambiente mais resiliente e voltado para o espírito de família.
O lateral-direito Achraf Hakimi recentemente atribuiu o crédito por essa mudança ao técnico, afirmando: “Ele mudou tudo no PSG, todos mudaram de mentalidade: agora somos uma equipe, jogamos uns pelos outros, corremos uns pelos outros, somos uma família.”
Essa união tem sido vital enquanto o clube se prepara para mais uma grande final continental, provando que os métodos de Enrique ressoaram profundamente no atual grupo de jogadores.
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Preparação para o confronto contra o Arsenal
O foco imediato do técnico do PSG continua sendo a próxima final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste. Ao refletir sobre a pressão de um evento como esse, Enrique observou que, embora o peso das expectativas fosse grande durante a vitória do ano passado sobre o Inter, a equipe está agora mais bem preparada para lidar com o estresse dos grandes palcos.
"Acho que no ano passado a pressão foi maior. O fato de nunca termos conquistado o título para o clube e para os torcedores representava muito. Era uma pressão positiva... mas que podia te afogar. Aquele abraço de urso que te mata (risos). Este ano nos sentimos melhor. Se jogarmos futebol sob pressão excessiva, não vamos jogar futebol”, concluiu. Com uma renovação de contrato à vista, o espanhol parece pronto para conduzir o PSG a uma nova era de ouro antes de sua eventual saída.