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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Luis Enrique dá uma de fantasma com seus jogadores! O técnico do PSG convida os heróis da Liga dos Campeões para comemorar seu aniversário, mas não aparece após a vitória sobre o Bayern de Munique

Luis Enrique
PSG
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Campeonato Francês

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, curiosamente não compareceu às comemorações do seu 56º aniversário, apesar de ter organizado um jantar luxuoso para o elenco em um restaurante chique de Paris. O espanhol preferiu dar o fora dos jogadores apenas 24 horas depois de levar o gigante da Ligue 1 à segunda final consecutiva da Liga dos Campeões.

  • Luis Enrique não comparece à festa de seu próprio aniversário

    Logo após garantir sua vaga na final da Liga dos Campeões às custas do Bayern, o elenco do PSG se reuniu no prestigiado restaurante Prunier, próximo ao Arco do Triunfo. O jantar, realizado na noite de quinta-feira, foi organizado por Enrique para comemorar seu 56º aniversário, mas o Le Parisieninforma que o técnico não compareceu ao próprio evento. Apesar de sua ausência, os jogadores continuaram a comemorar a vitória no placar agregado em Munique, saboreando um menu de frutos do mar e caviar no coração do 16º arrondissement.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Presidente elogia a "melhor decisão" ao PSG chegar a mais uma final

    Se há alguém no PSG que merece ser homenageado nesta semana, esse alguém é Luis Enrique. O técnico espanhol orquestrou uma vitória impressionante em duas partidas contra o Bayern, gigante europeu, pouco antes de seu aniversário na sexta-feira. Depois de derrotar a equipe de Vincent Kompany por 5 a 4 na primeira partida em Paris, os atuais campeões europeus completaram a tarefa em Munique na quarta-feira. O gol de Ousmane Dembélé no início da partida colocou o clube francês no controle do jogo, tornando o gol de Harry Kane no final da partida para os anfitriões apenas um consolo.

    A segunda participação consecutiva na final da Liga dos Campeões é uma prova do impacto que o técnico espanhol do PSG causou, com sua equipe se aproximando de mais um título da Ligue 1 nesta temporada também. Mesmo antes da comemoração planejada com o elenco, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já elogiava o técnico esta semana, dizendo após o jogo de quarta-feira: “Luis Enrique é realmente nosso melhor trunfo, o melhor, minha melhor decisão. Conversei com ele nos últimos 15 anos sobre contratá-lo. Ele é um técnico fantástico, o melhor técnico do mundo, mas também como pessoa. É incrível como ele lida com o dia a dia, os jogadores, tudo, até mesmo a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico.”

  • O Real Madrid fez história ao chegar à final da UCL

    A classificação para a final em Budapeste consolida o legado de Enrique na capital francesa, já que ele se torna o primeiro técnico a levar um clube francês a três finais da Liga dos Campeões. Além disso, o PSG se tornou o primeiro time da França a chegar a duas finais consecutivas, um feito não visto por campeões em título desde a sequência dominante do Real Madrid em 2018. Sob o comando de Enrique, os parisienses desenvolveram um histórico formidável nas eliminatórias, vencendo suas últimas oito partidas de ida e volta na Liga dos Campeões e perdendo apenas duas vezes em suas 20 partidas continentais anteriores.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    O Arsenal aguarda o gigante francês em Budapeste

    O PSG viaja agora para Budapeste para um confronto histórico contra o Arsenal na Arena Puskas, no sábado, 30 de maio. Com o objetivo de se tornar o primeiro time em quase uma década a revalidar o título, a equipe de Enrique enfrenta um teste formidável contra os Gunners na Hungria. O confronto oferece ao técnico espanhol a chance de conquistar seu terceiro título pessoal da Liga dos Campeões, consolidando uma nova era de domínio francês no continente após vencer oito eliminatórias consecutivas disputadas em duas partidas.

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