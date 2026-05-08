Se há alguém no PSG que merece ser homenageado nesta semana, esse alguém é Luis Enrique. O técnico espanhol orquestrou uma vitória impressionante em duas partidas contra o Bayern, gigante europeu, pouco antes de seu aniversário na sexta-feira. Depois de derrotar a equipe de Vincent Kompany por 5 a 4 na primeira partida em Paris, os atuais campeões europeus completaram a tarefa em Munique na quarta-feira. O gol de Ousmane Dembélé no início da partida colocou o clube francês no controle do jogo, tornando o gol de Harry Kane no final da partida para os anfitriões apenas um consolo.

A segunda participação consecutiva na final da Liga dos Campeões é uma prova do impacto que o técnico espanhol do PSG causou, com sua equipe se aproximando de mais um título da Ligue 1 nesta temporada também. Mesmo antes da comemoração planejada com o elenco, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já elogiava o técnico esta semana, dizendo após o jogo de quarta-feira: “Luis Enrique é realmente nosso melhor trunfo, o melhor, minha melhor decisão. Conversei com ele nos últimos 15 anos sobre contratá-lo. Ele é um técnico fantástico, o melhor técnico do mundo, mas também como pessoa. É incrível como ele lida com o dia a dia, os jogadores, tudo, até mesmo a mídia, o que na França nem sempre é fácil, mas ele é fantástico.”