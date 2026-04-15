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Luis Enrique dá um golpe no Manchester United ao aproximar-se de uma renovação de contrato de vários anos com o PSG
As esperanças do United de conquistar o título foram frustradas pelo avanço do time parisiense
A busca do United por um técnico de elite encontrou um grande obstáculo, já que Enrique está prestes a renovar contrato com o Paris Saint-Germain. O técnico de 55 anos tornou-se o treinador mais cobiçado do futebol mundial e, segundo o The Telegraph, as negociações na capital francesa avançaram de forma tão positiva que sua saída parece agora impossível. O United, que há muito acompanha a situação de Enrique, terá agora que procurar em outro lugar um técnico capaz de competir com os melhores da Europa.
O espanhol abraçou totalmente a vida na Ligue 1 e, apesar do interesse anterior em testar suas habilidades na Premier League, seu sucesso em Paris consolidou sua lealdade. Após uma conquista histórica da Liga dos Campeões na temporada passada e mais uma campanha de destaque na competição deste ano, a diretoria do PSG agiu rapidamente para garantir que seu projeto permaneça sob sua orientação especializada. Para o United, que via Enrique como o principal alvo para restaurar sua antiga glória, a notícia representa um revés frustrante em seus planos de longo prazo.
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Um novo contrato de grande porte até 2029
Os novos termos propostos prevêem que Enrique prolongue sua permanência no Parc des Princes até pelo menos 2029, com a inclusão de uma opção de renovação por mais 12 meses. Esse compromisso de longo prazo reflete a total confiança depositada pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e pelo assessor Luis Campos. Embora seu contrato atual estivesse previsto para durar até junho de 2027, todas as partes consideraram que era o momento certo para consolidar sua parceria e afastar o crescente interesse do exterior.
O próprio Enrique declarou publicamente sua satisfação com o projeto, afirmando recentemente: “Estou muito feliz no Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris.” Essa declaração surgiu em meio a intensas especulações sobre uma possível transferência para Old Trafford, mas agora está claro que o ex-técnico do Barcelona vê seu futuro exclusivamente na capital francesa. A segurança de uma extensão de contrato por vários anos permite que ele continue sua reformulação do elenco sem a distração iminente da incerteza contratual.
Do "bling-bling" a uma máquina dinâmica
A transformação que Enrique conduziu no PSG é simplesmente notável, afastando o clube da cultura centrada nas celebridades do passado. Ao deixar para trás superestrelas consagradas como Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, ele construiu uma equipe mais jovem e enérgica, baseada na disciplina coletiva. Essa mudança de um estilo “ostentoso e chamativo” para uma unidade tática coesa tornou o PSG o time mais dinâmico do futebol europeu atualmente.
Histórias de sucesso individuais também marcaram sua gestão, com destaque para a evolução de Ousmane Dembélé. Sob a orientação de Enrique, o francês passou de um ponta imprevisível a um atacante central diligente, conquistando, por fim, a Bola de Ouro. Essa capacidade de maximizar o talento e melhorar o rendimento de suas estrelas consolidou ainda mais a reputação de Enrique como um técnico de classe mundial, tornando-o motivo de inveja dos rivais europeus.
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O sonho da Premier League continua em suspenso
Apesar de ter admitido no passado sentir uma “atração especial” pela Premier League, Enrique tem se mostrado mais satisfeito em derrotar os clubes ingleses de fora do que em se juntar a eles. Outrora cotado pelo Chelsea e pelo Tottenham, sua maestria tática ficou em evidência na última temporada, quando derrotou uma série de gigantes da primeira divisão, culminando na recente eliminação do Liverpool pela Liga dos Campeões pelo PSG. Essa vitória serve como um lembrete definitivo do “monstro” que Enrique construiu em Paris — um projeto que ele agora está comprometido a liderar nos próximos anos, deixando o Manchester United e outros pretendentes ingleses à espera.