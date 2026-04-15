Luis Enrique dá um golpe no Manchester United ao aproximar-se de uma renovação de contrato de vários anos com o PSG

A busca do United por um técnico de elite encontrou um grande obstáculo, já que Enrique está prestes a renovar contrato com o Paris Saint-Germain. O técnico de 55 anos tornou-se o treinador mais cobiçado do futebol mundial e, segundo o The Telegraph, as negociações na capital francesa avançaram de forma tão positiva que sua saída parece agora impossível. O United, que há muito acompanha a situação de Enrique, terá agora que procurar em outro lugar um técnico capaz de competir com os melhores da Europa.

O espanhol abraçou totalmente a vida na Ligue 1 e, apesar do interesse anterior em testar suas habilidades na Premier League, seu sucesso em Paris consolidou sua lealdade. Após uma conquista histórica da Liga dos Campeões na temporada passada e mais uma campanha de destaque na competição deste ano, a diretoria do PSG agiu rapidamente para garantir que seu projeto permaneça sob sua orientação especializada. Para o United, que via Enrique como o principal alvo para restaurar sua antiga glória, a notícia representa um revés frustrante em seus planos de longo prazo.