Luis Enrique dá notícias sobre a condição física de Bradley Barcola e Fabián Ruiz antes do confronto do PSG contra o Liverpool pela Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa no Campus do PSG, em Poissy, Luis Enrique enfatizou que não vai arriscar com a condição física dos jogadores, a menos que eles se sintam preparados mental e fisicamente. Ele observou que, embora Barcola esteja se reintegrando ao elenco, a decisão final depende da confiança do próprio jogador.

Luis Enrique disse: “Se ele [Barcola] ainda não estiver bem, não vai jogar amanhã. Ele fez um treino parcial ontem e um treino completo hoje. Ele está voltando. Estamos buscando as melhores condições. Ele nos dirá quando estiver pronto. Ele está com um pouco de falta de confiança.

“Ruiz? É assim que funciona. Quando um jogador está lesionado, temos que esperar para ver como ele se sente. Não há problemas. Estamos trabalhando para que os jogadores voltem à plena forma física. É normal jogar mesmo com dor, mas continuamos focados em dar aos jogadores a confiança necessária para mostrarem sua condição. Ele ainda não treinou. Está progredindo. Conversamos todos os dias. Estamos felizes. Ele está no caminho certo.”