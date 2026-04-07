Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
TOPSHOT-FBL-FRA-CUP-PSG-REIMS-FINALAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Luis Enrique dá notícias sobre a condição física de Bradley Barcola e Fabián Ruiz antes do confronto do PSG contra o Liverpool pela Liga dos Campeões

PSG
B. Barcola
Liverpool
PSG x Liverpool
Liga dos Campeões
Campeonato Francês

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, deu informações importantes sobre a condição física de Bradley Barcola e Fabián Ruiz, enquanto sua equipe se prepara para receber o Liverpool na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Embora Barcola tenha retornado aos treinos de forma surpreendentemente rápida após um problema no tornozelo, os parisienses continuam cautelosos quanto à disponibilidade de seus principais astros.

  • Notícias mistas sobre lesões

    O campeão da Ligue 1 recebeu um grande impulso com o retorno de Barcola aos treinos completos muito antes do esperado, após uma lesão no tornozelo. No entanto, apesar da recuperação acelerada do jogador de 23 anos, Luis Enrique indicou que o atacante ainda não recuperou a confiança em campo e provavelmente não será titular na primeira partida. Enquanto isso, Ruiz continua sua reabilitação de uma grave lesão no joelho que o mantém afastado dos gramados desde a derrota para o Sporting CP, em janeiro.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LENSAFP

    Priorizando a confiança dos jogadores

    Em declarações à imprensa no Campus do PSG, em Poissy, Luis Enrique enfatizou que não vai arriscar com a condição física dos jogadores, a menos que eles se sintam preparados mental e fisicamente. Ele observou que, embora Barcola esteja se reintegrando ao elenco, a decisão final depende da confiança do próprio jogador.

    Luis Enrique disse: “Se ele [Barcola] ainda não estiver bem, não vai jogar amanhã. Ele fez um treino parcial ontem e um treino completo hoje. Ele está voltando. Estamos buscando as melhores condições. Ele nos dirá quando estiver pronto. Ele está com um pouco de falta de confiança.

    “Ruiz? É assim que funciona. Quando um jogador está lesionado, temos que esperar para ver como ele se sente. Não há problemas. Estamos trabalhando para que os jogadores voltem à plena forma física. É normal jogar mesmo com dor, mas continuamos focados em dar aos jogadores a confiança necessária para mostrarem sua condição. Ele ainda não treinou. Está progredindo. Conversamos todos os dias. Estamos felizes. Ele está no caminho certo.”

  • O domínio do inglês é posto à prova

    O PSG chega a esta partida das quartas de final com um histórico impressionante contra adversários da Premier League, mantendo-se invicto nos últimos seis jogos da Liga dos Campeões contra times ingleses (5 vitórias e 1 empate). O gigante francês superou com sucesso quatro eliminatórias consecutivas contra equipes do outro lado do Canal da Mancha desde o início da última temporada, eliminando Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    Quebrando a maldição dos atuais campeões

    O PSG recebe o Liverpool na noite de quarta-feira, beneficiando-se de um calendário favorável após o adiamento do jogo contra o Lens pela Ligue 1. Os jogadores de Luis Enrique esperam que esse descanso seja decisivo na tentativa de quebrar uma tendência que levou os atuais campeões à eliminação nesta fase em quatro das últimas cinco edições. Apenas o Real Madrid, na temporada 2022-23, conseguiu avançar, enquanto Bayern, Chelsea, Manchester City e o próprio Real Madrid foram todos eliminados como atuais campeões desde 2021.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSG crest
PSG
PSG