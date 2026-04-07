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Luis Enrique dá notícias sobre a condição física de Bradley Barcola e Fabián Ruiz antes do confronto do PSG contra o Liverpool pela Liga dos Campeões
Notícias mistas sobre lesões
O campeão da Ligue 1 recebeu um grande impulso com o retorno de Barcola aos treinos completos muito antes do esperado, após uma lesão no tornozelo. No entanto, apesar da recuperação acelerada do jogador de 23 anos, Luis Enrique indicou que o atacante ainda não recuperou a confiança em campo e provavelmente não será titular na primeira partida. Enquanto isso, Ruiz continua sua reabilitação de uma grave lesão no joelho que o mantém afastado dos gramados desde a derrota para o Sporting CP, em janeiro.
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Priorizando a confiança dos jogadores
Em declarações à imprensa no Campus do PSG, em Poissy, Luis Enrique enfatizou que não vai arriscar com a condição física dos jogadores, a menos que eles se sintam preparados mental e fisicamente. Ele observou que, embora Barcola esteja se reintegrando ao elenco, a decisão final depende da confiança do próprio jogador.
Luis Enrique disse: “Se ele [Barcola] ainda não estiver bem, não vai jogar amanhã. Ele fez um treino parcial ontem e um treino completo hoje. Ele está voltando. Estamos buscando as melhores condições. Ele nos dirá quando estiver pronto. Ele está com um pouco de falta de confiança.
“Ruiz? É assim que funciona. Quando um jogador está lesionado, temos que esperar para ver como ele se sente. Não há problemas. Estamos trabalhando para que os jogadores voltem à plena forma física. É normal jogar mesmo com dor, mas continuamos focados em dar aos jogadores a confiança necessária para mostrarem sua condição. Ele ainda não treinou. Está progredindo. Conversamos todos os dias. Estamos felizes. Ele está no caminho certo.”
O domínio do inglês é posto à prova
O PSG chega a esta partida das quartas de final com um histórico impressionante contra adversários da Premier League, mantendo-se invicto nos últimos seis jogos da Liga dos Campeões contra times ingleses (5 vitórias e 1 empate). O gigante francês superou com sucesso quatro eliminatórias consecutivas contra equipes do outro lado do Canal da Mancha desde o início da última temporada, eliminando Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea.
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Quebrando a maldição dos atuais campeões
O PSG recebe o Liverpool na noite de quarta-feira, beneficiando-se de um calendário favorável após o adiamento do jogo contra o Lens pela Ligue 1. Os jogadores de Luis Enrique esperam que esse descanso seja decisivo na tentativa de quebrar uma tendência que levou os atuais campeões à eliminação nesta fase em quatro das últimas cinco edições. Apenas o Real Madrid, na temporada 2022-23, conseguiu avançar, enquanto Bayern, Chelsea, Manchester City e o próprio Real Madrid foram todos eliminados como atuais campeões desde 2021.