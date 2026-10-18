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Luis Enrique dá crédito ao Barcelona pelo brilho de Ousmane Dembele após breve atuação impressionante pelo PSG
A ligação com o Barcelona e a inteligência tática
Dembele foi decisivo para o PSG durante o confronto com o Strasbourg pela Ligue 1 neste sábado. Apesar de começar no banco, o francês mudou o rumo da partida ao entrar em campo, com um gol e uma assistência. Enrique fez questão de destacar a formação de Dembele no futebol, especialmente o período que passou na Catalunha. Segundo o técnico do PSG, a capacidade do ponta de ler o jogo e se adaptar a diferentes exigências táticas vem diretamente de sua experiência no Barcelona.
“Ele passou pela melhor escola de futebol, que é o FC Barcelona. Pela forma como jogava, ele já sabia tudo. Sempre que você tem a oportunidade de observar um jogador do Barcelona, ele se adapta ao que eu gosto no futebol. Ele entende perfeitamente quando precisa jogar aberto ou pelo meio. Entender o jogo é fundamental para nós e, quando você tem jogadores que já possuem essa experiência, isso faz muita diferença para nós”, explicou Enrique.
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Impacto máximo em poucos minutos
O jogador de 29 anos manteve a excelente fase ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar uma vitória decisiva por 3 a 1, dando sequência à atuação de destaque contra o Manchester City na Champions League. À altura das expectativas cada vez maiores sobre ele na capital francesa, o atacante rapidamente se tornou uma das opções ofensivas mais confiáveis e decisivas do elenco.
Ao destacar essa eficiência, Enrique brincou que jogar menos talvez fosse o ideal para o atacante em boa fase. “Eu disse a ele: ‘Se você joga 25 minutos, dá uma assistência e marca um gol, não precisa jogar mais. É o suficiente’”, revelou Enrique.
Preocupações com os pênaltis apesar da vitória
Apesar de sua contribuição brilhante com a bola rolando, a noite não foi perfeita para Dembele. O atacante demonstrou frustração após perder um pênalti durante a partida, em meio a um retrospecto que segue sendo motivo de alguma preocupação para o PSG. O time parisiense tem tido dificuldades nas cobranças de pênalti nesta temporada: converteu apenas uma das quatro tentativas até agora, o que leva Enrique a avaliar suas opções para futuras situações de grande pressão.
Enrique falou francamente sobre a situação e observou que, embora a equipe não tenha um especialista definido, há vários jogadores talentosos à disposição. "Ele ficou chateado porque perdeu o pênalti. É verdade que temos uma estatística um pouco difícil de avaliar. Mas, sempre que disputamos uma final, tivemos bons cobradores. Temos muitos jogadores que podem bater pênaltis, mas é verdade que nos falta um especialista. Com Vitinha, Ousmane, há muitos jogadores que podem cobrar pênaltis", explicou o treinador.
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Um reencontro em boa hora na Champions League
Os elogios às raízes de Dembele no Barcelona chegam em um momento importante da temporada. O PSG enfrenta o gigante catalão nesta terça-feira, em um confronto de peso pela Champions League. Para Dembele e Luis Enrique, a partida representa um reencontro decisivo com o ex-clube, e a fase atual do ponta indica que ele será a principal ameaça a seus antigos companheiros no Parc des Princes. Agora, Dembele tem a oportunidade de provar que o que aprendeu no Barcelona pode, de fato, ser usado para atormentar seu ex-clube no maior palco de todos.
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