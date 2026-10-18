Dembele foi decisivo para o PSG durante o confronto com o Strasbourg pela Ligue 1 neste sábado. Apesar de começar no banco, o francês mudou o rumo da partida ao entrar em campo, com um gol e uma assistência. Enrique fez questão de destacar a formação de Dembele no futebol, especialmente o período que passou na Catalunha. Segundo o técnico do PSG, a capacidade do ponta de ler o jogo e se adaptar a diferentes exigências táticas vem diretamente de sua experiência no Barcelona.

“Ele passou pela melhor escola de futebol, que é o FC Barcelona. Pela forma como jogava, ele já sabia tudo. Sempre que você tem a oportunidade de observar um jogador do Barcelona, ele se adapta ao que eu gosto no futebol. Ele entende perfeitamente quando precisa jogar aberto ou pelo meio. Entender o jogo é fundamental para nós e, quando você tem jogadores que já possuem essa experiência, isso faz muita diferença para nós”, explicou Enrique.