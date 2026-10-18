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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Donny Afroni
Traduzido por

Luis Enrique dá crédito ao Barcelona pelo brilho de Ousmane Dembele após breve atuação impressionante pelo PSG

O. Dembele
PSG
Luis Enrique
Campeonato Francês
Barcelona
Liga dos Campeões

Luis Enrique elogiou Ousmane Dembele após sua atuação decisiva contra o Strasbourg e destacou o aprendizado do francês no Barcelona como um fator fundamental para seu sucesso. O ponta saiu do banco para garantir a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1, demonstrando a inteligência tática que, na avaliação do treinador, foi desenvolvida no Camp Nou.

  • A ligação com o Barcelona e a inteligência tática

    Dembele foi decisivo para o PSG durante o confronto com o Strasbourg pela Ligue 1 neste sábado. Apesar de começar no banco, o francês mudou o rumo da partida ao entrar em campo, com um gol e uma assistência. Enrique fez questão de destacar a formação de Dembele no futebol, especialmente o período que passou na Catalunha. Segundo o técnico do PSG, a capacidade do ponta de ler o jogo e se adaptar a diferentes exigências táticas vem diretamente de sua experiência no Barcelona.

    “Ele passou pela melhor escola de futebol, que é o FC Barcelona. Pela forma como jogava, ele já sabia tudo. Sempre que você tem a oportunidade de observar um jogador do Barcelona, ele se adapta ao que eu gosto no futebol. Ele entende perfeitamente quando precisa jogar aberto ou pelo meio. Entender o jogo é fundamental para nós e, quando você tem jogadores que já possuem essa experiência, isso faz muita diferença para nós”, explicou Enrique.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Impacto máximo em poucos minutos

    O jogador de 29 anos manteve a excelente fase ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar uma vitória decisiva por 3 a 1, dando sequência à atuação de destaque contra o Manchester City na Champions League. À altura das expectativas cada vez maiores sobre ele na capital francesa, o atacante rapidamente se tornou uma das opções ofensivas mais confiáveis e decisivas do elenco.

    Ao destacar essa eficiência, Enrique brincou que jogar menos talvez fosse o ideal para o atacante em boa fase. “Eu disse a ele: ‘Se você joga 25 minutos, dá uma assistência e marca um gol, não precisa jogar mais. É o suficiente’”, revelou Enrique.

  • Preocupações com os pênaltis apesar da vitória

    Apesar de sua contribuição brilhante com a bola rolando, a noite não foi perfeita para Dembele. O atacante demonstrou frustração após perder um pênalti durante a partida, em meio a um retrospecto que segue sendo motivo de alguma preocupação para o PSG. O time parisiense tem tido dificuldades nas cobranças de pênalti nesta temporada: converteu apenas uma das quatro tentativas até agora, o que leva Enrique a avaliar suas opções para futuras situações de grande pressão.

    Enrique falou francamente sobre a situação e observou que, embora a equipe não tenha um especialista definido, há vários jogadores talentosos à disposição. "Ele ficou chateado porque perdeu o pênalti. É verdade que temos uma estatística um pouco difícil de avaliar. Mas, sempre que disputamos uma final, tivemos bons cobradores. Temos muitos jogadores que podem bater pênaltis, mas é verdade que nos falta um especialista. Com Vitinha, Ousmane, há muitos jogadores que podem cobrar pênaltis", explicou o treinador.

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    Um reencontro em boa hora na Champions League

    Os elogios às raízes de Dembele no Barcelona chegam em um momento importante da temporada. O PSG enfrenta o gigante catalão nesta terça-feira, em um confronto de peso pela Champions League. Para Dembele e Luis Enrique, a partida representa um reencontro decisivo com o ex-clube, e a fase atual do ponta indica que ele será a principal ameaça a seus antigos companheiros no Parc des Princes. Agora, Dembele tem a oportunidade de provar que o que aprendeu no Barcelona pode, de fato, ser usado para atormentar seu ex-clube no maior palco de todos.

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