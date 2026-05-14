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Luis Enrique comemora a conquista do título da Ligue 1, a “mais saborosa” de sua passagem pelo PSG, após uma “temporada estranha”
Mantendo o toque de mestre
A vitória garante que Luis Enrique mantenha um histórico de 100% de aproveitamento na capital francesa: três temporadas, três títulos do campeonato. Para o espanhol, apesar do domínio do clube, esta última conquista tem mais peso do que as anteriores.
Antes do jogo decisivo de quarta-feira, o título já estava “99,9%” garantido, segundo Luis Enrique. O PSG já estava seis pontos à frente do Lens, faltando apenas duas rodadas, e ostentava um saldo de gols amplamente superior, de +15. No entanto, o caráter meramente formal do resultado de 2 a 0 não diminuiu em nada as comemorações de um técnico que havia sido pressionado mais do que nas campanhas anteriores.
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Uma vitória "saborosa" para Luis Enrique
Luis Enrique destacou que a aparência de tranquilidade não sempre corresponde à realidade interna de uma longa campanha. Em entrevista coletiva, Luis Enrique não escondeu sua satisfação com o resultado. Ao superar a pressão de um time do Lens que se mostrou resistente, ele considera que este troféu em particular é uma prova do caráter do elenco e de sua capacidade de atuar quando a margem para erros era um pouco menor do que o habitual. “É o mais saboroso dos três títulos (da liga) que conquistamos. O Lens fez um ótimo trabalho”, disse ele.
Lidando com uma temporada "estranha"
Ao refletir sobre os desafios enfrentados por seu time, Luis Enrique admitiu que, nos bastidores, o caminho para a glória estava longe de ser fácil. Com um calendário lotado e uma lista crescente de lesionados, os parisienses tiveram que contar com a profundidade do elenco para manter a liderança do futebol francês.
“Foi difícil para nós. Também tivemos uma temporada estranha. Tivemos lesões, como a maioria das equipes, mas também tivemos muito poucas férias no verão passado. Foi difícil de administrar”, acrescentou.
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O maior desafio até agora
Desde a chegada de Luis Enrique, esta é a primeira vez que o PSG enfrenta uma disputa tão acirrada pelo título da Ligue 1. Em sua primeira temporada, a equipe terminou com uma vantagem confortável de nove pontos sobre o segundo colocado, o AS Monaco. Na temporada passada, a diferença foi ainda mais abismal, já que o time terminou com impressionantes 19 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Olympique de Marselha.
Embora a diferença entre o PSG e o Lens seja agora de nove pontos, este último chegou mais perto do primeiro do que o Mônaco há dois anos, mantendo viva sua disputa pelo título até a penúltima rodada da campanha da Ligue 1. O PSG agora espera conquistar a dobradinha ao defender seu título da Liga dos Campeões na final contra o Arsenal, em 26 de maio.