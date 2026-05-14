Luis Enrique comemora a conquista do título da Ligue 1, a “mais saborosa” de sua passagem pelo PSG, após uma “temporada estranha”

A vitória garante que Luis Enrique mantenha um histórico de 100% de aproveitamento na capital francesa: três temporadas, três títulos do campeonato. Para o espanhol, apesar do domínio do clube, esta última conquista tem mais peso do que as anteriores.

Antes do jogo decisivo de quarta-feira, o título já estava “99,9%” garantido, segundo Luis Enrique. O PSG já estava seis pontos à frente do Lens, faltando apenas duas rodadas, e ostentava um saldo de gols amplamente superior, de +15. No entanto, o caráter meramente formal do resultado de 2 a 0 não diminuiu em nada as comemorações de um técnico que havia sido pressionado mais do que nas campanhas anteriores.