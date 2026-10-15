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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

Luis Enrique admite que o PSG “poderia ter perdido” para o Manchester City apesar da vitória dominante na Champions League

Luis Enrique
PSG
Manchester City
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões
Campeonato Francês
Barcelona

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez uma avaliação surpreendente da vitória de sua equipe por 4 a 2 sobre o Manchester City na Champions League e afirmou que o gigante francês correu o risco de perder o confronto. Apesar de ter uma vantagem confortável de três gols no intervalo, o espanhol ficou preocupado com a queda de intensidade de sua equipe no segundo tempo, no Etihad Stadium.

  • Uma noite caótica em Manchester

    Os campeões franceses abriram uma vantagem aparentemente inalcançável nos primeiros 45 minutos no Etihad, na quarta-feira, ao fazerem 3 a 0. Após o intervalo, porém, o cenário do confronto mudou drasticamente, e os visitantes perderam o controle da partida.

    Erling Haaland liderou uma forte reação do Manchester City, marcou duas vezes e recolocou os donos da casa na disputa. Embora o PSG tenha vencido por 4 a 2, o triunfo esteve longe de ser tranquilo.

    Os visitantes desperdiçaram um pênalti e acertaram a trave em um segundo tempo agitado. As oportunidades perdidas abriram espaço para a equipe de Enzo Maresca pressionar nos minutos finais, deixando os torcedores visitantes apreensivos até o fim.


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    “Poderíamos ter perdido este jogo”

    Ao analisar o resultado, Enrique demonstrou sentimentos contraditórios sobre a atuação de sua equipe. O treinador espanhol admitiu que chegar ao intervalo com uma vantagem tão ampla costuma gerar uma perigosa sensação de acomodação entre os jogadores.

    “O quanto estou orgulhoso? É difícil dizer, porque a partida teve momentos muito diferentes”, disse Enrique aos jornalistas. “No primeiro tempo, mostramos o que queremos fazer como equipe, mas não gosto de ir para o intervalo vencendo por 3 a 0.”

    Ele também destacou como os donos da casa chegaram perto de conseguir uma virada milagrosa. “A maioria acha que o jogo está ganho, mas nunca é assim e, com um pouco menos de sorte, podemos perder uma partida dessas”, acrescentou. “Sofremos muito no segundo tempo, eles mereciam ter marcado mais gols. Com um pouco de azar, poderíamos ter perdido esta partida.”


  • De olho no prêmio máximo

    Campeão das duas últimas edições da Champions League, o PSG busca um terceiro título europeu consecutivo para igualar o Real Madrid. Embora esteja na liderança da classificação da fase de liga, Enrique evita se empolgar com o desempenho neste início de temporada.

    Questionado sobre o aguardado confronto com o Barcelona, o técnico de 54 anos tratou de conter as expectativas. “PSG x Barcelona é o próximo jogo? Ser o melhor time nesta altura da temporada não é o mais importante”, afirmou Enrique. “O mais importante é ser o melhor time no fim da temporada.”

    Essa cautela é compartilhada por Hansi Flick, que estará no banco adversário no próximo confronto. Após a goleada do Barcelona por 4 a 1 sobre o Galatasaray na terça-feira, que ampliou para 10 jogos o início perfeito da equipe, Flick observou: “O futebol pode mudar muito rápido. Estamos orgulhosos desta situação... Mas nossas ambições são maiores; queremos conquistar títulos. Não podemos ganhar nada agora. É em maio e junho que se conquistam os grandes títulos. Trabalhamos todos os dias para isso.”


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    Confronto com o Barcelona está por vir

    Os atuais campeões europeus agora voltam as atenções para o aguardado confronto com o Barcelona, na próxima terça-feira, no Parc des Princes. Com as duas potências em ótima fase na fase de liga, o duelo promete ser um teste rigoroso para as credenciais do PSG no cenário continental.

    Enrique exigirá uma atuação completa durante os 90 minutos contra seu ex-clube. Ele sabe que qualquer desatenção diante da implacável equipe catalã de Flick pode ser fatal para o embalo do PSG.