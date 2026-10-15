Os campeões franceses abriram uma vantagem aparentemente inalcançável nos primeiros 45 minutos no Etihad, na quarta-feira, ao fazerem 3 a 0. Após o intervalo, porém, o cenário do confronto mudou drasticamente, e os visitantes perderam o controle da partida.

Erling Haaland liderou uma forte reação do Manchester City, marcou duas vezes e recolocou os donos da casa na disputa. Embora o PSG tenha vencido por 4 a 2, o triunfo esteve longe de ser tranquilo.

Os visitantes desperdiçaram um pênalti e acertaram a trave em um segundo tempo agitado. As oportunidades perdidas abriram espaço para a equipe de Enzo Maresca pressionar nos minutos finais, deixando os torcedores visitantes apreensivos até o fim.



