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Luis elogia Luis! Mentor do Monaco reverencia técnico rival Enrique após surpreendente choque no Parc des Princes
Uma aula tática no Parc des Princes
O Monaco fez uma atuação de alto nível sob o comando do técnico Filipe Luis para garantir uma dramática vitória de virada por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Perdendo por 1 a 0 no intervalo após sofrer durante um primeiro tempo difícil, os visitantes fizeram ajustes táticos cruciais para virar o jogo. Enquanto o goleiro Lukas Hradecky teve papel heroico com defesas decisivas para impedir o PSG, Luis tratou de voltar a atenção para seu colega de profissão após o apito final.
"Tivemos que sofrer no primeiro tempo, mas os jogadores mostraram coragem e execução tática contra uma equipe de alto nível para virar o jogo", destacou Luis, elogiando a resiliência de sua equipe.
- AFP
Adotando métodos de um ícone da gestão
Falando em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Luis fez muitos elogios a Luis Enrique, reconhecendo abertamente a profunda influência que o treinador espanhol teve em sua própria carreira. O técnico do Monaco não hesitou em colocar o comandante do PSG entre as figuras de elite da história do futebol, revelando que incorpora regularmente métodos de treinamento aprendidos diretamente com ele.
"Luis Enrique é um dos melhores treinadores da história, e admito adotar muitos de seus métodos de treinamento na minha própria abordagem", confessou Luis, demonstrando imenso respeito por seu rival no comando técnico.
Lidando com a pressão e os bloqueios táticos
Luis também fez uma avaliação tática honesta de como sua equipe resistiu à intensa pressão dos atuais campeões ao longo dos noventa minutos. Reconhecendo que a pressão alta inicial do Monaco foi facilmente superada pela movimentação de elite do PSG, o técnico brasileiro explicou como seu time conseguiu fazer a transição para blocos defensivos médios e baixos com disciplina. Graças a um esforço defensivo coletivo, o Monaco puniu as chances desperdiçadas pelo PSG para conquistar três pontos históricos.
"Tentamos pressionar alto, mas avisei aos jogadores que a qualidade do PSG superaria isso, então precisávamos sofrer em blocos defensivos médios e baixos", explicou Luis sobre sua mudança tática.
- PRESSE SPORTS
Mantendo os pés no chão para o futuro
Apesar da magnitude da vitória na capital, Luis segue totalmente focado em levar a campanha rigorosamente jogo a jogo, em vez de olhar muito à frente. O resultado deixa o PSG em busca de respostas após um início difícil de temporada no cenário doméstico, enquanto o Monaco continua a construir um momento positivo. Enquanto Luis prepara seu elenco para o próximo desafio, sua formação tática sob ícones como Enrique segue rendendo resultados impressionantes à beira do campo.
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