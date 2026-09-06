O Monaco fez uma atuação de alto nível sob o comando do técnico Filipe Luis para garantir uma dramática vitória de virada por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Perdendo por 1 a 0 no intervalo após sofrer durante um primeiro tempo difícil, os visitantes fizeram ajustes táticos cruciais para virar o jogo. Enquanto o goleiro Lukas Hradecky teve papel heroico com defesas decisivas para impedir o PSG, Luis tratou de voltar a atenção para seu colega de profissão após o apito final.

"Tivemos que sofrer no primeiro tempo, mas os jogadores mostraram coragem e execução tática contra uma equipe de alto nível para virar o jogo", destacou Luis, elogiando a resiliência de sua equipe.



