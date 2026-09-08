Diaz viu seu prestígio disparar depois de trocar a vida no Porto pela do Liverpool em janeiro de 2022. Ele saboreou os títulos da Premier League, da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa em Anfield, balançando as redes 17 vezes em sua última temporada em Merseyside. Sua temporada de estreia no Bayern, campeão da Bundesliga, elevou seu recorde pessoal em gols para 26.

O talentoso colombiano é considerado alguém que atua no auge de sua forma, mas será ele o ponta esquerda mais temido e produtivo do planeta? Um mercurial georgiano que ajudou o PSG a conquistar a Champions League em temporadas consecutivas teria algo a dizer sobre isso.

Hamann admite isso, com o ex-meio-campista do Bayern dizendo à GOAL, em entrevista concedida por meio da Betinia NJ, ao ser perguntado se Diaz está no topo de sua posição específica: “Acho que Kvaratskhelia é o melhor e acho que ele é um concorrente, deveria ser um concorrente à Bola de Ouro.

“Acho que ele foi o melhor jogador da última temporada. Obviamente, ele não esteve na Copa do Mundo, com a Geórgia. É um país pequeno. Não foi exatamente culpa dele que isso não tenha acontecido. Mas acho que, tirando Kvaratskhelia, Luis Diaz provavelmente foi o melhor.

“Obviamente, eu só posso julgar o que aconteceu na última temporada. Se você olhar para outros jogadores, Vini? Vini, obviamente, divide muitas opiniões sobre ele. Acho que é um jogador fantástico. Não gosto de algumas das atitudes e de tudo o que ele faz.

“Mas tenho que dizer que, na última temporada, eu provavelmente colocaria Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Ele certamente foi o segundo melhor ponta esquerda da última temporada porque foi absolutamente extraordinário. Jogou a Copa do Mundo, não teve muito descanso, então precisamos ver como vai ser nesta temporada. Mas o ano passado foi brilhante.”