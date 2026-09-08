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Luis Díaz x Khvicha Kvaratskhelia: quem é o melhor ponta esquerda do futebol mundial, com Vinicius Junior também na disputa ao lado de astros de Bayern de Munique e PSG?
O verdadeiro "Galáctico" do Real, Vini Jr, tornou-se uma superestrela global
Há apenas alguns anos, parecia que o internacional brasileiro Vini estava pronto para se colocar no topo do futebol mundial. Depois de levar o Real ao título da Champions League em 2024, marcando 24 gols em todas as competições, o atacante sul-americano chegou dolorosamente perto da glória da Bola de Ouro, mas acabou superado por Rodri, campeão da Eurocopa.
Desde então, algumas perguntas têm sido feitas sobre Vinicius, apesar da impressionante consistência que o levou a atingir pelo menos 22 gols em cinco temporadas consecutivas. Seus esforços, no entanto, foram ofuscados por rivais que atuam em uma posição semelhante no campo.
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Díaz ou Kvaratskhelia: quem é o melhor ponta esquerda?
Diaz viu seu prestígio disparar depois de trocar a vida no Porto pela do Liverpool em janeiro de 2022. Ele saboreou os títulos da Premier League, da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa em Anfield, balançando as redes 17 vezes em sua última temporada em Merseyside. Sua temporada de estreia no Bayern, campeão da Bundesliga, elevou seu recorde pessoal em gols para 26.
O talentoso colombiano é considerado alguém que atua no auge de sua forma, mas será ele o ponta esquerda mais temido e produtivo do planeta? Um mercurial georgiano que ajudou o PSG a conquistar a Champions League em temporadas consecutivas teria algo a dizer sobre isso.
Hamann admite isso, com o ex-meio-campista do Bayern dizendo à GOAL, em entrevista concedida por meio da Betinia NJ, ao ser perguntado se Diaz está no topo de sua posição específica: “Acho que Kvaratskhelia é o melhor e acho que ele é um concorrente, deveria ser um concorrente à Bola de Ouro.
“Acho que ele foi o melhor jogador da última temporada. Obviamente, ele não esteve na Copa do Mundo, com a Geórgia. É um país pequeno. Não foi exatamente culpa dele que isso não tenha acontecido. Mas acho que, tirando Kvaratskhelia, Luis Diaz provavelmente foi o melhor.
“Obviamente, eu só posso julgar o que aconteceu na última temporada. Se você olhar para outros jogadores, Vini? Vini, obviamente, divide muitas opiniões sobre ele. Acho que é um jogador fantástico. Não gosto de algumas das atitudes e de tudo o que ele faz.
“Mas tenho que dizer que, na última temporada, eu provavelmente colocaria Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Ele certamente foi o segundo melhor ponta esquerda da última temporada porque foi absolutamente extraordinário. Jogou a Copa do Mundo, não teve muito descanso, então precisamos ver como vai ser nesta temporada. Mas o ano passado foi brilhante.”
O enigmático atacante do PSG vai ganhar a Bola de Ouro de 2026?
Kvaratskhelia se colocou na disputa pelo reconhecimento da Bola de Ouro neste ano, com o ex-internacional francês Bacary Sagna dizendo à GOAL recentemente, quando questionado se o atacante do Real Madrid Kylian Mbappe é o melhor jogador do futebol mundial de forma isolada: “Para mim, no momento, ele está entre os três melhores. Teve um ano incrível e, para mim, é um dos melhores. Mas, por ser atacante, tem mais chances de marcar e, por isso, mais chances de as pessoas olharem para ele de forma favorável.
“Para mim, Kvara merece a Bola de Ouro. Para mim, Kvara tem sido fenomenal, e ser um ponta com tanto impacto e uma campanha tão bem-sucedida. Tirando o fato de ter vencido a Champions League, acho que os jogadores de futebol concordariam que Kvara foi o jogador mais importante da temporada passada.”
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Liverpool, sem Salah, permitiu a saída de Diaz em 2025
Resta saber quem receberá essa indicação, com o capitão da Inglaterra, Harry Kane, surgindo como a escolha de muitos, depois de marcar 61 gols pelo Bayern na última temporada e levar seu país às semifinais da Copa do Mundo.
Seu companheiro de clube, Diaz, também deve estar na disputa. Ele já deixou sua marca no início da temporada 2026-27 e continua mostrando ao Liverpool, que se despediu do ‘Rei Egípcio’ Mohamed Salah neste verão, do que está sentindo falta após sancionar uma transferência de € 75 milhões (£ 64 mi/US$ 87 mi).
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