Luis Díaz para a Bola de Ouro? A grande contratação da temporada na Europa tem o pedigree necessário para liderar o Bayern de Munique à glória na Liga dos Campeões - e levar a Colômbia longe na Copa do Mundo

Apenas três semanas antes, num empate em 2 a 2 contra o Union Berlin, Diaz conseguiu, milagrosamente, manter um passe mal ajustado em jogo com o que foi, na prática, uma entrada deslizante, antes de se levantar rapidamente do chão e, em seguida, mandar para o fundo da rede um chute espetacular de um ângulo ridiculamente fechado. Consequentemente, Kompany já esperava o inesperado do colombiano.

“Lucho tem um tipo de criatividade caótica”, elogiou o grandalhão belga. “Ele sempre consegue fazer algo no meio do caos.

"Como zagueiro, sempre achei desconfortável jogar contra jogadores assim, porque você nunca sabe se quem está com a bola é você ou ele. Ele manteve a cabeça erguida enquanto estava no chão e deu um passe excelente. Ele fez exatamente a mesma jogada no treino ontem. É simplesmente uma qualidade dele."

A propensão de Díaz para criar algo do nada é também uma das várias razões pelas quais um jogador que o Liverpool estava disposto a vender no verão passado é agora um candidato legítimo a ganhar a Bola de Ouro deste ano.