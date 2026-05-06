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Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Luis Díaz para a Bola de Ouro? A grande contratação da temporada na Europa tem o pedigree necessário para liderar o Bayern de Munique à glória na Liga dos Campeões - e levar a Colômbia longe na Copa do Mundo

Opinion
Bayern de Munique
L. Diaz
Liga dos Campeões
Bundesliga
Colômbia
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x PSG

Aos 44 minutos do confronto entre Bayern de Munique e St. Pauli pela Bundesliga, em 29 de novembro, Luis Díaz caiu deitado na área. No entanto, embora o ponta tivesse perdido o equilíbrio, ele não perdeu o controle da bola — e, de alguma forma, conseguiu levantá-la do chão e colocá-la na trajetória de Joshua Kimmich, que marcou o gol. Foi uma jogada de habilidade extraordinária — mas o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não ficou nem um pouco surpreso com isso.

Apenas três semanas antes, num empate em 2 a 2 contra o Union Berlin, Diaz conseguiu, milagrosamente, manter um passe mal ajustado em jogo com o que foi, na prática, uma entrada deslizante, antes de se levantar rapidamente do chão e, em seguida, mandar para o fundo da rede um chute espetacular de um ângulo ridiculamente fechado. Consequentemente, Kompany já esperava o inesperado do colombiano.

“Lucho tem um tipo de criatividade caótica”, elogiou o grandalhão belga. “Ele sempre consegue fazer algo no meio do caos.

"Como zagueiro, sempre achei desconfortável jogar contra jogadores assim, porque você nunca sabe se quem está com a bola é você ou ele. Ele manteve a cabeça erguida enquanto estava no chão e deu um passe excelente. Ele fez exatamente a mesma jogada no treino ontem. É simplesmente uma qualidade dele."

A propensão de Díaz para criar algo do nada é também uma das várias razões pelas quais um jogador que o Liverpool estava disposto a vender no verão passado é agora um candidato legítimo a ganhar a Bola de Ouro deste ano.

  • FC Bayern München Present New Signing Luis DiazGetty Images Sport

    A contratação barata do Bayern

    Durante uma recente discussão na TNT Sports sobre possíveis substitutos para Mohamed Salah no Liverpool, Steven Gerrard admitiu que o primeiro nome da sua lista seria Michael Olise. Mas então a lenda do clube fez outra confissão: “Sabe de uma coisa?”, disse Gerrard. “Eu também não me importaria de ter o Diaz de volta!”

    Infelizmente para o Liverpool, as chances de recontratar Diaz são ainda menores do que as de fechar um acordo com o Bayern de Munique por Olise. Como muitas pessoas parecem ter esquecido em meio a todo o revisionismo em torno da negociação de Diaz nos últimos dias, semanas e meses, o ponta-esquerda queria sair do Liverpool. O clube não chegou nem perto de atender às suas exigências salariais durante as negociações sobre a renovação do contrato (um erro indiscutível em retrospecto) e esse impasse, aliado a uma onda de gastos sem precedentes no verão, tornou sua saída inevitável assim que o Bayern se dispôs a pagar o preço pedido pelos Reds.

    Como Arne Slot disse desde o início, sempre seria necessário fazer sacrifícios, e o Liverpool, de forma bastante compreensível, considerou 75 milhões de euros (66 milhões de libras/88 milhões de dólares) um bom dinheiro por um atacante de 28 anos. É claro que o problema para a equipe de contratações dos Reds é que, enquanto nenhuma de suas contratações caras deu certo como esperado (Alexander Isak está constantemente lesionado, Florian Wirtz parece perdido e Hugo Ekitike enfrenta um futuro incerto devido a uma ruptura no tendão de Aquiles), Diaz provou ser uma pechincha para o Bayern.

    “Lucho traz muito para a equipe”, disse Kompany depois de ver Diaz dar um show contra a Atalanta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. “Ele sabe driblar, criar chances, finalizar e tem uma ótima mentalidade. Só dá para parabenizar o clube por ter contratado um jogador assim.”

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  • "Ajuste perfeito"

    No entanto, outro aspecto que passou despercebido na transferência de Diaz para Munique é que ele não era, de forma alguma, o alvo número um do Bayern. Bradley Barcola, Nico Williams e Rafael Leão estavam todos à sua frente na lista de desejos do clube bávaro.

    Depois que ficou claro que os três estavam fora de alcance, por uma razão ou outra, o Bayern voltou sua atenção para Diaz e, tamanha era a sua ânsia em contratar o ponta de que tanto precisavam após a saída de Leroy Sané e a venda de Kingsley Coman, que estavam dispostos a fazer praticamente tudo o que fosse necessário para fechar o negócio com Diaz.

    No entanto, embora o valor da transferência e o salário do ex-atacante do Porto (€ 14 milhões brutos) tenham causado espanto em Munique, Max Eberl insistiu que o Bayern sabia o que estava fazendo.

    “Estávamos convencidos de que Luis seria a escolha perfeita”, disse o diretor esportivo, “e não apenas por causa de seus gols e assistências, mas também por causa de sua atitude e intensidade”. E Diaz não demorou muito para justificar a grande confiança que o Bayern depositou em suas qualidades.

  • FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport

    Liderar pelo exemplo

    Kompany revelou que Diaz apareceu para seu primeiro dia de treino no Bayern em melhor forma, tanto física quanto mentalmente, do que qualquer outro jogador de um elenco que ainda lidava com os efeitos da Copa do Mundo de Clubes. Diaz, basicamente, começou com o pé direito, em todos os sentidos.

    O versátil atacante marcou em sua estreia, na vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart na Supercopa Franz-Beckenbauer, antes de balançar as redes em cada uma de suas três primeiras partidas na Bundesliga. No entanto, o que realmente impressionou o ícone do Bayern, Philipp Lahm, foi a dedicação de Diaz, com o recém-chegado dando quase imediatamente um exemplo em termos de pressão que seus companheiros de equipe se sentiram compelidos a seguir.

    “O que torna Diaz especial é que ele também é um trabalhador”, disse o ex-jogador da seleção alemã àAFP. “Você tem jogadores brilhantes em seu elenco, o que é sempre importante. Mas também é preciso trabalhar. Isso o destaca de uma forma incrível. Ele trabalha nos dois sentidos: no ataque, mas também na defesa.”

  • 'Máquina'

    Na verdade, Kompany não poderia ter esperado por uma aquisição melhor para o seu ataque. O técnico sempre disse que queria criar “uma equipe com a força de um furacão: trabalhando em conjunto, unida, apoiando-se mutuamente e se divertindo. É preciso ter fome de vitória, seja na vitória, na derrota ou no empate, seja sob o sol, na chuva ou na neve.”

    Diaz era o furacão que ele esperava, uma força destrutiva em campo, mas um personagem colorido fora dele, de quem Slot disse que sentiria muita falta, pois ele sempre aparecia para treinar com um sorriso no rosto, independentemente do tempo.

    “Ele tem uma energia incrível”, disse Kompany depois de ver Diaz marcar três gols e conseguir dois pênaltis na goleada de 5 a 1 sobre o Hoffenheim em fevereiro. “Às vezes há momentos difíceis, mas ele traz exatamente a mesma intensidade para os treinos às segundas-feiras. Isso nos ajudou tremendamente nesta temporada. Lucho é uma máquina.”

  • Jogador de alto nível

    O fato de Diaz já ter marcado mais gols no campeonato nesta temporada do que em qualquer outro momento de sua carreira talvez não seja surpreendente. Afinal, ele joga pelo time dominante do futebol alemão.

    No entanto, Diaz, sem dúvida, elevou seu jogo a um nível totalmente diferente desde que chegou a Munique, como evidenciado por suas atuações sensacionais na Liga dos Campeões (sete gols nos últimos nove jogos). De fato, pode-se facilmente argumentar que ele é a maior ameaça às esperanças do Paris Saint-Germain de manter o título continental antes da tão esperada partida de volta das semifinais, na quarta-feira, na Allianz Arena.

    Depois de quebrar a resistência do Real Madrid nas quartas de final, Diaz estará confiante em apresentar mais uma atuação decisiva contra o PSG, já que marcou três gols contra os jogadores de Luis Enrique na competição desta temporada. Seu gol na emocionante partida de nove gols da semana passada no Parc des Princes não foi apenas uma obra de arte, mas também deixou a disputa em equilíbrio perfeito e demonstrou de forma espetacular que Diaz é, sem dúvida, um jogador de grandes jogos.

  • Candidato à Bola de Ouro

    Portanto, apesar de todo o entusiasmo em torno de Harry Kane e Michael Olise, que conquistaram com muito esforço e merecimento a indicação ao Ballon d'Or, Diaz poderia facilmente emergir como o principal candidato do Bayern caso a equipe vença a Liga dos Campeões, já que tem demonstrado uma grande habilidade para realizar jogadas brilhantes quando mais necessário.

    É verdade que tanto Kane quanto Olise provavelmente chegarão mais longe na Copa do Mundo deste verão, com suas respectivas seleções, Inglaterra e França, entre as favoritas ao título. No entanto, a Colômbia tem quase certeza de passar de um grupo com Uzbequistão e República Democrática do Congo, e estará discretamente confiante em superar Portugal e conquistar o primeiro lugar — até mesmo porque contará com o apoio de uma enorme torcida tanto nos Estados Unidos quanto no México.

    Díaz também é o talismã de seu país — apenas Lionel Messi marcou mais gols nas eliminatórias da CONMEBOL — e, embora os Cafeteiros possam não passar das quartas de final, não seria nenhuma surpresa se o jogador de 29 anos repetisse o tipo de campanha mágica com que seu compatriota James Rodríguez impressionou o mundo na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. As condições certamente devem favorecê-lo e, neste momento, Diaz está na melhor forma de sua carreira.

    Obviamente, quando se trata da Bola de Ouro, as chances estão definitivamente contra ele. O prêmio provavelmente irá para um campeão da Copa do Mundo, mas Diaz certamente não pode ser descartado. Ele já provou ser uma das contratações da temporada e, como Kompany descobriu para sua imensa alegria, produzir o inesperado é apenas uma das muitas qualidades do colombiano.

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