Luis Díaz insiste que deixar o Liverpool para ir para o Bayern de Munique foi a “escolha certa” após a grande vitória na Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Tendo se adaptado perfeitamente à vida na Allianz Arena, com 23 gols e 18 assistências nesta temporada, Diaz sente que sua mudança para a Alemanha levou sua carreira a um novo patamar. Ele atribuiu sua capacidade de rendir sob pressão nos palcos mais importantes à clareza tática e ao forte vínculo dentro do elenco.

Refletindo sobre sua transferência e sua condição física atual, Diaz disse à ESPN: “Decidir me juntar ao Bayern foi a escolha certa. Estou muito feliz e aproveito cada partida. Sinto-me ótimo, estou em boa forma, e isso significa que estou pronto para ajudar a equipe. Temos um plano claro, somos um grupo muito unido, e isso transparece em campo.”