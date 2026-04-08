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Luis Díaz insiste que deixar o Liverpool para ir para o Bayern de Munique foi a “escolha certa” após a grande vitória na Liga dos Campeões contra o Real Madrid
O ponta colombiano brilha na goleada
O jogador contratado por 75 milhões de euros desempenhou um papel fundamental na primeira vitória continental do Bayern sobre o Real Madrid desde 2012, justificando o significativo investimento feito pelo gigante alemão em julho. O gol de abertura de Díaz deu o tom para uma exibição impressionante, na qual a equipe de Vincent Kompany registrou nove chutes a gol e controlou o ritmo das quartas de final. Sua contribuição na capital espanhola dá continuidade a uma excelente sequência individual, tendo participado de cinco gols nas últimas quatro partidas europeias.
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Reivindicação para o ex-jogador do Red
Tendo se adaptado perfeitamente à vida na Allianz Arena, com 23 gols e 18 assistências nesta temporada, Diaz sente que sua mudança para a Alemanha levou sua carreira a um novo patamar. Ele atribuiu sua capacidade de rendir sob pressão nos palcos mais importantes à clareza tática e ao forte vínculo dentro do elenco.
Refletindo sobre sua transferência e sua condição física atual, Diaz disse à ESPN: “Decidir me juntar ao Bayern foi a escolha certa. Estou muito feliz e aproveito cada partida. Sinto-me ótimo, estou em boa forma, e isso significa que estou pronto para ajudar a equipe. Temos um plano claro, somos um grupo muito unido, e isso transparece em campo.”
Dominando a estratégia de jogo no Bernabéu
O sucesso do Bayern em Madri foi resultado de uma preparação tática meticulosa que neutralizou os anfitriões, permitindo ao mesmo tempo que Diaz explorasse os espaços nas transições. Apesar da vitória, no entanto, o atacante admitiu que havia uma sensação de oportunidade perdida devido à margem estreita da vantagem antes da partida de volta na Baviera.
Analisando a partida e a execução da estratégia, Diaz acrescentou: “Já tínhamos analisado o Real Madrid, e a jogada [relativa ao primeiro gol] saiu exatamente como havíamos planejado. Ficamos mais à vontade à medida que o jogo avançava, recuperamos a bola com mais frequência e controlamos melhor a partida. É isso que gostamos de fazer. Estamos muito felizes, mas fica uma leve sensação de decepção por termos podido marcar mais um ou dois gols. Fizemos uma ótima partida contra um adversário muito difícil.”
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A disputa pelo triplo título se intensifica na Baviera
O Bayern retorna à competição nacional com uma visita ao St. Pauli, mantendo uma vantagem confortável de nove pontos na Bundesliga, mas a equipe precisa manter o foco, já que se aproxima a semifinal da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen, no dia 22 de abril. Antes desse confronto decisivo pela copa, Diaz e seus companheiros precisam concluir a tarefa contra o Real Madrid para garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Manter esse nível de desempenho de elite é vital para o ponta, que tem como objetivo conquistar uma tríplice coroa histórica.