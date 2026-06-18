Luis Díaz decisivo, gol histórico e festa no Azteca: top 5 do que você precisa saber sobre Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

A Colômbia começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com o pé direito. Em uma noite de festa da torcida colombiana no estádio Azteca, na Cidade do México, a equipe de Néstor Lorenzo venceu o estreante Uzbequistão por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo K, que também conta com Portugal e RD Congo.

O grande nome da partida foi Luis Díaz. O atacante participou diretamente de dois gols, com uma assistência para Daniel Muñoz abrir o placar e um gol na segunda etapa para recolocar os sul-americanos em vantagem após o empate uzbeque. Jaminton Campaz completou a vitória, enquanto Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo.

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