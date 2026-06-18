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Pedro Augusto Dias

Luis Díaz decisivo, gol histórico e festa no Azteca: top 5 do que você precisa saber sobre Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

Copa do Mundo
Uzbequistão x Colômbia
Uzbequistão
Colômbia

Sul-americanos superam os estreantes por 3 a 1 na Cidade do México e largam na frente no Grupo K da Copa do Mundo

A Colômbia começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com o pé direito. Em uma noite de festa da torcida colombiana no estádio Azteca, na Cidade do México, a equipe de Néstor Lorenzo venceu o estreante Uzbequistão por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo K, que também conta com Portugal e RD Congo.

O grande nome da partida foi Luis Díaz. O atacante participou diretamente de dois gols, com uma assistência para Daniel Muñoz abrir o placar e um gol na segunda etapa para recolocar os sul-americanos em vantagem após o empate uzbeque. Jaminton Campaz completou a vitória, enquanto Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo.

Veja tudo o que você precisa saber sobre Colômbia 3 x 1 Uzbequistão.

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  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Torcida colombiana transformou o Azteca em casa

    A Colômbia voltou a disputar uma Copa do Mundo após oito anos e contou com apoio massivo nas arquibancadas do estádio Azteca, na Cidade do México.

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    Vestidos de amarelo, milhares de torcedores cantaram o hino nacional em coro, emocionando os jogadores antes da bola rolar. James Rodríguez e Luis Suárez apareceram com os olhos marejados durante a execução do hino.

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  • Câmera foi atropelado em lance inusitado

    Um dos momentos mais curiosos da partida aconteceu no primeiro tempo. O zagueiro Abdukodir Khusanov, do Uzbequistão, fez falta dura em Luis Díaz e, na sequência da jogada, acabou atingindo em cheio um câmera que trabalhava na lateral do gramado.

    O profissional caiu com o equipamento e precisou receber atendimento médico, deixando a transmissão após o choque.

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    Uzbequistão vive Copa histórica com Cannavaro no comando

    A seleção asiática disputa pela primeira vez uma Copa do Mundo. O responsável por liderar o projeto é Fabio Cannavaro, capitão da Itália campeã mundial em 2006 e vencedor da Bola de Ouro naquele mesmo ano. A classificação histórica encerrou décadas de tentativas frustradas do país de chegar ao principal torneio do futebol mundial.

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    Primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas

    Apesar da derrota, o Uzbequistão teve um motivo para comemorar em sua estreia em Copas do Mundo. O gol marcado por Abbosbek Fayzullaev entrou para a história como o primeiro da seleção uzbeque no torneio. Aos 22 anos, o meia é uma das principais promessas do país e foi peça importante na campanha que garantiu a inédita classificação para o Mundial.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arias brilha e Muñoz volta a encantar torcedores brasileiros

    Do lado colombiano, Jhon Arias foi um dos destaques da partida. Atuando mais centralizado, o meia comandou as ações ofensivas da equipe e distribuiu passes que criaram perigo constante ao Uzbequistão.

    Já o primeiro gol da Colômbia na Copa saiu dos pés de Daniel Muñoz. Hoje destaque do Crystal Palace e titular da seleção, o lateral direito já esteve na mira de Palmeiras e Flamengo ao longo da carreira e coroou sua atuação com um belo gol no estádio Azteca.


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