Luis Diaz aponta o "magnífico" companheiro de Bayern de Munique Harry Kane para vencer a Bola de Ouro após temporada sensacional de 73 gols

A admiração do ponta vem do rendimento extraordinário de Kane, que somou 73 participações em gols por Bayern e Inglaterra ao longo da temporada 2025-26, além de ajudar seu clube a conquistar os três títulos domésticos da Alemanha.

Reconhecendo a ética de trabalho incansável do atacante, Diaz disse à ESPN: "Eu já sabia que ele fazia muitos gols, mas convivendo com ele todos os dias, vendo o que ele faz nos treinos e observando sua mentalidade, acho que isso me deslumbrou ainda mais."

Ao ser questionado para resumir a qualidade geral do capitão da Inglaterra, o ex-atacante do Liverpool acrescentou: "Brutal, não sei, magnífico. Para mim, não há descrição. Às vezes não encontro a palavra perfeita para descrevê-lo."

Sobre as chances de seu companheiro conquistar a Bola de Ouro em Londres, Diaz afirmou: "Para mim, ele é o candidato número um para vencê-la. Espero que ele consiga."