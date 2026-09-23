Getty Images Sport
Traduzido por
Luis Diaz aponta o "magnífico" companheiro de Bayern de Munique Harry Kane para vencer a Bola de Ouro após temporada sensacional de 73 gols
Ponta colombiano elogia atacante letal
Diaz apontou publicamente Kane como seu principal candidato a conquistar a prestigiosa Bola de Ouro de 2026. O ponta colombiano admitiu que a finalização implacável do atacante da Inglaterra é ainda mais impressionante quando vista de perto, todos os dias, no campo de treinamento. Dividir o vestiário na Baviera deu a Diaz uma nova perspectiva, depois de tê-lo enfrentado anteriormente como rival na Premier League.
- Eibner
Diaz encantado com mentalidade de elite
A admiração do ponta vem do rendimento extraordinário de Kane, que somou 73 participações em gols por Bayern e Inglaterra ao longo da temporada 2025-26, além de ajudar seu clube a conquistar os três títulos domésticos da Alemanha.
Reconhecendo a ética de trabalho incansável do atacante, Diaz disse à ESPN: "Eu já sabia que ele fazia muitos gols, mas convivendo com ele todos os dias, vendo o que ele faz nos treinos e observando sua mentalidade, acho que isso me deslumbrou ainda mais."
Ao ser questionado para resumir a qualidade geral do capitão da Inglaterra, o ex-atacante do Liverpool acrescentou: "Brutal, não sei, magnífico. Para mim, não há descrição. Às vezes não encontro a palavra perfeita para descrevê-lo."
Sobre as chances de seu companheiro conquistar a Bola de Ouro em Londres, Diaz afirmou: "Para mim, ele é o candidato número um para vencê-la. Espero que ele consiga."
Orgulho pessoal acompanha conquista histórica
Garantir uma vaga na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro deste ano também representa um marco pessoal significativo para Diaz. Ao refletir sobre sua inclusão ao lado da elite mundial, Diaz comentou: "Para mim, é um bônus, porque não são muitos os que têm a oportunidade de ser indicados. Isso me enche de orgulho saber que faço parte dessa lista."
Vendo o reconhecimento como uma validação direta de sua dedicação incansável, o atacante concluiu: "Você estabelece metas e objetivos para si mesmo e, às vezes, não imagina chegar tão longe, mas coisas como essa acontecendo com você te deixam feliz."
- getty
Gala de Londres se aproxima para os favoritos
A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 acontecerá em Londres em 26 de outubro. A gala deste ano marca a oitava indicação da distinta carreira de Kane no cenário mundial. O capitão da Inglaterra disputará a honraria diretamente contra os companheiros de seleção Jude Bellingham e Declan Rice.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.